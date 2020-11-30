Dünyanın en yalnız fili nihayet özgür: Kaavan'ı işkenceden kurtaran Cher, doğal yaşama serenatla uğurladı

Hayatının tamamını esaret altında, büyük bölümünü tek başına geçiren 36 yaşındaki bir filin esaretten kurtulup doğal hayat sığınağına yerleşmesinde ABD'li şarkıcı-oyuncu Cher önemli rol oynadı. Dünyaca ünlü sanatçı, yeni yaşamına yolcu etmek için ziyaret ettiği Kaavan isimli file serenat yaparak cesaret verdi.

Pakistan'da uzun yıllardır işkence çeken Kaavan adlı fil için korunmaya alınması kararı çıkmasında önemli rol oynayan ABD'li şarkıcı-oyuncu Cher, filin Kamboçya'daki bir hayvan sığınağına yerleşmesine de eşlik etti.

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Hayatının tamamını esaret altında, büyük bölümünü tek başına geçiren 36 yaşındaki Kaavan'ı Kamboçya'ya uğurlamak için İslamabad'a giden Cher, 'Düş, yüreğinin tuttuğu dilektir' şarkısını söyleyerek file serenat yaptı.

Sri Lanka'nın Pakistan'a bebekken hediye etmesi sonucu kendisini İslamabad’daki Marghazar Hayvanat Bahçesi'nde bulan, burada yetersiz ve uygunsuz bir alanda tutulduğundan hareket edemeyip şişmanlayan ve tırnaklarında kırılmalar meydana gelen Kaavan, 2012'de partnerinin ölmesinden beri 'dünyanın en yalnız fili' diye niteleniyordu. Makus talihinin değişmesi için sosyal medyada yapılan paylaşımları gören Cher, 2016'dan itibaren filin işkence şartlarındaki esaretten kurtarılması ve doğal yaşam alanına yerleştirilmesi için seferber oldu.

🐘Kaavan's journey to freedom from captivity in Islamabad to Cambodia will be a 2021 @SmithsonianChan documentary ❤️ Help us build Kaavan's forever home 🏡 https://t.co/dzdl4Ew4gn 🙏🏻@ftwglobal #KaavansJourney pic.twitter.com/iTxdzfndNB — Cher (@cher) November 27, 2020

Dünyaca ünlü sanatçının liderliğindeki kampanya, bu yılın mayıs ayında İslamabad Yüksek Mahkemesi'nden berbat şartlardaki hayvanat bahçesinin kapatılması ve filin koruma altına alınması kararı çıkarmayı başardı. Karar kapsamında Four Paws (Dört Pati) isimli hayvanları koruma örgütüne Kaavan'ı yeniden yerleştirme izni verildi.

Beklenen haber nihayet bu sabah geldi. Cher'in kurucularından olduğu Free The Wild (Yabanı Özgür Bırak) isimli örgütün Instagram hesabından Kaavan'ın uçağa bindirildiği ve Kamboçya yolculuğunun başladığı duyuruldu.

Öncesinde Four Paws'dan uzmanlar, fili, dar alanda kapalı ve gürültüler eşliğinde uçuşa uyum sağlayabilmesi için muzla ödüllendirerek teşvik ettikleri bir eğitimden geçirdi.

Kamboçya'daki doğal yaşam sığınağı da Facebook sayfasından Kaavan'ın artık çok geniş bir cangıl alanında yaşayacağı, doğal yollardan besleneceği, ama arada bir tatlıya düşkünlüğünü tatmin için özel meyve servisi alacağı müjdesi verildi.

Kaavan yalnızlıktan da kurtulacak, zira doğal yaşam sığınağında halihazırda üç fil yaşıyor.

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Smithsonian kanalının fil hakkında çektiği belgesele konuşan Cher, şunları söyledi:

"Twitter'da Kaavan'ın durumundan haberdar olduğumda, bunu nasıl düzeltebileceğimi düşündüm. Binlerce kilometre uzakta 17 yıldır bir kulübeye zincirlenmiş bir fili nasıl kurtarabilirdim? Böylece Free The Wild'ın en büyük kurtarma eylemi gerçekleşti. Bundan öyle gurur duyuyorum ki."

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Cuma günü İslamabad'da Kaavan'la helalleşmenin yanısıra Başbakan İmran Han'ı da ziyaret eden ve Kamboçya'ya taşıma operasyonuna desteğinden ötürü teşekkür eden Cher, eski kriket yıldızı Pakistan liderinden aynı şekilde mukabele gördü.

Just Came From Meeting To Thank Prime Minister Imran Kahn For Making It Possible For

Me To Take Kaavan To Cambodia. Kaavan Will Be Able To Leave For Cambodia On The 29. Think Documentary Will Be Heartwarming🙏🏻. — Cher (@cher) November 27, 2020

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