Kayıt
15:17 30 Kasım 2020
Canlı Yayın
    Arama
    COVID-19
    Vaka sayısı:
     
    İyileşen sayısı:
     
    Vefat sayısı:
     
    JHU CSSE
    Kaavan isimli fil, uçağa bindirilerek Pakistan'dan Kamboçya'daki doğal yaşam sığınağına nakledildi.

    Dünyanın en yalnız fili nihayet özgür: Kaavan'ı işkenceden kurtaran Cher, doğal yaşama serenatla uğurladı

    © REUTERS / SAIYNA BASHIR
    Yaşam
    URL'yi kısaltın
    0 31
    Abone ol
    https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e4/0b/1e/1043316392_0:277:2730:1813_1200x675_80_0_0_afc06cbdb92ede73924eee4f4a57332b.jpg
    Sputnik Türkiye
    https://tr.sputniknews.com/yasam/202011301043316518-dunyanin-en-yalniz-fili-nihayet-ozgur-kaavani-iskenceden-kurtaran-cher-dogal-yasama-serenatla/

    Hayatının tamamını esaret altında, büyük bölümünü tek başına geçiren 36 yaşındaki bir filin esaretten kurtulup doğal hayat sığınağına yerleşmesinde ABD'li şarkıcı-oyuncu Cher önemli rol oynadı. Dünyaca ünlü sanatçı, yeni yaşamına yolcu etmek için ziyaret ettiği Kaavan isimli file serenat yaparak cesaret verdi.

    Pakistan'da uzun yıllardır işkence çeken Kaavan adlı fil için korunmaya alınması kararı çıkmasında önemli rol oynayan ABD'li şarkıcı-oyuncu Cher, filin Kamboçya'daki bir hayvan sığınağına yerleşmesine de eşlik etti.

    Hayatının tamamını esaret altında, büyük bölümünü tek başına geçiren 36 yaşındaki Kaavan'ı Kamboçya'ya uğurlamak için İslamabad'a giden Cher, 'Düş, yüreğinin tuttuğu dilektir' şarkısını söyleyerek file serenat yaptı.

    Sri Lanka'nın Pakistan'a bebekken hediye etmesi sonucu kendisini İslamabad’daki Marghazar Hayvanat Bahçesi'nde bulan, burada yetersiz ve uygunsuz bir alanda tutulduğundan hareket edemeyip şişmanlayan ve tırnaklarında kırılmalar meydana gelen Kaavan, 2012'de partnerinin ölmesinden beri 'dünyanın en yalnız fili' diye niteleniyordu. Makus talihinin değişmesi için sosyal medyada yapılan paylaşımları gören Cher, 2016'dan itibaren filin işkence şartlarındaki esaretten kurtarılması ve doğal yaşam alanına yerleştirilmesi için seferber oldu. 

    Dünyaca ünlü sanatçının liderliğindeki kampanya, bu yılın mayıs ayında İslamabad Yüksek Mahkemesi'nden berbat şartlardaki hayvanat bahçesinin kapatılması ve filin koruma altına alınması kararı çıkarmayı başardı. Karar kapsamında Four Paws (Dört Pati) isimli hayvanları koruma örgütüne Kaavan'ı yeniden yerleştirme izni verildi. 

    Beklenen haber nihayet bu sabah geldi. Cher'in kurucularından olduğu Free The Wild (Yabanı Özgür Bırak) isimli örgütün Instagram hesabından Kaavan'ın uçağa bindirildiği ve Kamboçya yolculuğunun başladığı duyuruldu. 

    Öncesinde Four Paws'dan uzmanlar, fili, dar alanda kapalı ve gürültüler eşliğinde uçuşa uyum sağlayabilmesi için muzla ödüllendirerek teşvik ettikleri bir eğitimden geçirdi. 

    Kamboçya'daki doğal yaşam sığınağı da Facebook sayfasından Kaavan'ın artık çok geniş bir cangıl alanında yaşayacağı, doğal yollardan besleneceği, ama arada bir tatlıya düşkünlüğünü tatmin için özel meyve servisi alacağı müjdesi verildi. 

    Kaavan yalnızlıktan da kurtulacak, zira doğal yaşam sığınağında halihazırda üç fil yaşıyor. 

    Smithsonian kanalının fil hakkında çektiği belgesele konuşan Cher, şunları söyledi:

    "Twitter'da Kaavan'ın durumundan haberdar olduğumda, bunu nasıl düzeltebileceğimi düşündüm. Binlerce kilometre uzakta 17 yıldır bir kulübeye zincirlenmiş bir fili nasıl kurtarabilirdim? Böylece Free The Wild'ın en büyük kurtarma eylemi gerçekleşti. Bundan öyle gurur duyuyorum ki."

    Cuma günü İslamabad'da Kaavan'la helalleşmenin yanısıra Başbakan İmran Han'ı da ziyaret eden ve Kamboçya'ya taşıma operasyonuna desteğinden ötürü teşekkür eden Cher, eski kriket yıldızı Pakistan liderinden aynı şekilde mukabele gördü.

    Topluluk kurallarıTartışma
    Sputnik hesabınızla yorum yapınFacebook hesabınızla yorum yapın
    Haberler
    Tüm haberler
    Tüm haberler
    Multimedya
    Balushi, ayrıca hayvanların onu depresyonu yenmesine yardımcı olduğunu ifade etti
    Umman'da kedi ve köpek cenneti: Bir kadın evinde 500 hayvan ile yaşıyor
    Diego Maradona
    Efsane futbolcu Maradona'ya dünyadan veda
    İnfografik
    Türkiye'nin ilk silahlı insansız deniz aracı: ULAQ
    Kayıt
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt'a tıklayarak Gizlilik Politikası'nı kabul ettiğinizi ve kişisel verilerinizin Gizlilik Politikası'na uygun bir şekilde kullanılmasına onay verdiğinizi teyit edersiniz.
    Şifre kurtarma
    captcha
    GirişGizlilik politikası
    Kayıt
    tr.sputniknews.com profiliniz var mı?
    EvetHayır
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    tr.sputniknews.com profilim yok
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Kayıt
    avatar

    Merhaba, !

    Giriş
    tr.sputniknews.com profilim var
    Profili sil
    tr.sputniknews.com profilinizi silmek istediğinizden emin misiniz?
    EvetHayır
    Profiliniz silindi! Profilinizi, 30 gün içinde kurtarabilirsiniz. Bunun için kayıt sırasında e-mail'inize gönderilen mesajdaki bağlantıya tıklamanız yeterli.
    Kapat
    Votre message a été envoyé!
    Topluluk kuralları
    Sputnik’teki kullanıcı hesapları veya sosyal ağ hesaplarıyla kullanıcıların tescil edilmesi ve yetkilendirilmesi aşağıdaki kuralların kullanıcılar tarafından bilindiğini ve kabul edildiğini gösterir:
    Kullanıcılar ulusal ve uluslararası kurallara riayet etmek, görüşmelerdeki diğer katılımcı ve gönderilerde adı geçen kişilere karşı saygılı davranmak zorundadır. Site yönetimi, sitenin genel kullanımı dışındaki herhangi bir dilde yapılan her türlü yorumu silme hakkına sahiptir.

    sputniknews.com’un bütün dillerdeki yayınlarına gönderilen her türlü yorum üzerinde oynama yapılabilir.

    Kullanıcı yorumları aşağıdaki durumlar halinde silinecektir;

    Mevcut gönderiyle alakalı değilse.

    Herhangi bir ırkçı, etnik, cinsiyetçi, dini veya içtimai esasa dayalı nefret söylemi ve ayrımcılık içeriyor ise veya azınlık hakları ihlal ediliyorsa.

    Ruhsal veya başka bir yönden zarar vererek, çocuk hakları ihlal ediliyorsa,

    Herhangi bir aşırı düşünce içeriyor veya yasa dışı eylemlere teşvik ediyorsa.

    Başka kullanıcılara, kişilere veya özel kuruluşa yönelik tehdit, itibara zarar verme veya ticari şöhret zedelemeye yönelik bir söylem içeriyorsa.

    Sputnik’e yönelik saygısızca bir söylem veya aşağılama içeriyorsa.

    Özel hayatın gizliliği ihlal ediliyor, üçüncü kişilerin onayı olmaksızın kişisel bilgiler yayınlanıyor veya haberleşme gizliliği ihlal ediliyorsa.

    Hayvanlara yönelik şiddet, işkenceden bahsediliyor veya bu tarz görüntüleri barındırıyorsa.

    İntihar yöntemlerine ilişkin söylemler veya buna yönelik bir teşvik içeriyorsa.

    Ticari amaç güdüyor, yasadışı siyasi kuruluş reklamı veya uygunsuz bir reklam içeriyor, ya da bu çeşit bilgi barındıran başka bir çevrimiçi kaynağa bağlantı gösteriliyorsa.

    Yetkilendirilmeksizin üçüncü kişilerin hizmetleri veya ürünlerin tanıtımı yapılıyorsa.

    Küfür, saldırı veya türevlerini içeren veya bu tanımlamaya uyan herhangi bir sözcüğe yönelik ipuçları içeriyorsa.

    Spam içeriyor, spam barındıran toplu mail hizmetlerinin ve çabuk zengin olma planı bulunduran içeriklerin reklamı yapılıyorsa.

    Uyuşturucu madde kullanımına teşvik ediliyor, bu maddelerin kullanımı ve üretimine yönelik bilgi içeriyorsa.

    Virüs veya kötü amaçlı yazılım içeriyorsa.

    Aynı temalı birçok yorumun gönderildiği örgütlü bir hareket planının parçasıysa (flash mob).

    Birçok tutarsız ve ilgisiz iletiyle tartışma sekmesi altında yığılma yaratıyorsa (flood yapma).

    Görgü kurallarına aykırı, her türlü saldırgan, küçük düşürücü ve kötüye kullanım bulunduran bir söylem barındırıyorsa (trolleme).

    Dilin standart kurallarına uygunsuz bir şekilde yazılmışsa (Çoğunlukla veya tamamen büyük harfle ya da cümle cümle ayırmamak gibi).

    Kullanıcı bu kurallardan herhangi birini ihlal eder veya sözü geçenlere yönelik ihlal belirtisi gösteren davranışta bulunursa, site yönetimi kullanıcının sayfaya erişimini engelleyebilir veya hiçbir bilgilendirme yapmaksızın kullanıcının hesabını silebilir.

    Kullanıcılar site moderatörleriyle moderator.tr@sputniknews.com adresinden iletişime geçerek hesaplarının erişime açılmasını talep edebilir.

    Moderatöre gönderilen e-postalar şunları içermelidir:
    Konu: Hesap geri alma/ erişime açılması yazdıkları, kullanıcı adı,  hesaplarının silinmesi veya erişiminin engellenmesine yol açan davranışlarına yönelik bir açıklama.

    Site moderatörleri, iade etmeye veya erişime açılmaya uygun görmeleri halinde kullanıcı hesabını açacaktır.

    Kullanıcı hesabı yukarıdaki kuralların ihlalinin tekrarlanması halinde erişimi engellendiğinde yeniden alınamaz.

    Daha fazlası için: moderator.tr@sputniknews.com
    Giriş
    KayıtŞifrenizi unuttunuz mu?Gizlilik politikası
    Tamam
    Sputnik anlık bildirimleri

    Sputnik'ten anlık bildirim almak için kaydolabilirsiniz

    KaydolReddet