Twitter'ın 2020'de en çok retweet'lenen paylaşımı belli oldu

Yıl sonuna yaklaşılırken 2020 yılına dair verileri açıklamaya devam eden Twitter'a göre bu yıl en çok retweet'lenen paylaşım, ağustosta kanser nedeniyle hayatını kaybeden oyuncu Chadwick Boseman’ın hesabından atılan son tweet.

Sosyal paylaşım platforumu Twitter’da 2020 yılında en çok retweet’lenen- beğenilen tweet’ler ve en çok konuşulan kişiler açıklandı.

Boseman tweet'i aynı zamanda en çok beğeni alan paylaşım

Buna göre, Marvel serilerinde 2016-19 döneminde Black Panther (Kara Panter) karakterini canlandırarak dünya çapında şöhrete kavuşan Chadwick Boseman’ın hesabından atılan ve 43 yaşındaki aktörün ölümünü duyuran tweet, senenin en çok retweet’lenen paylaşımı olurken, tüm zamanların da en çok beğenilen tweet’i olarak kayıtlara geçti.

​28 Ağustos'ta kolon kanseri nedeniyle hayatını kaybeden Boseman'ın hesabından yapılan tweet, 924 bini alıntı olmak üzere toplamda 3.1 milyondan fazla kez retweet'lendi. 165 binden fazla kişinin yorum yaptığı tweet, resmi olarak 24 saatten az bir sürede en çok beğenilen tweet oldu.

En çok beğenilen 2. tweet ise eski ABD Başkanı Barack Obama'nın Kobe Bryant'ın anısına attığı tweet oldu.

Kobe was a legend on the court and just getting started in what would have been just as meaningful a second act. To lose Gianna is even more heartbreaking to us as parents. Michelle and I send love and prayers to Vanessa and the entire Bryant family on an unthinkable day. — Barack Obama (@BarackObama) January 26, 2020

​En çok beğenilenler arasına giren diğer tweet’ler de şu şekilde:

ABD’li oyuncu Andy Milonakis’in "Bugün Dünya'yı terk eden astronotları tebrik ediyoruz. İyi seçim" tweet'i 3. sırada yer alırken, 90'lı yılların fenomen filmi Evde Tek Başına'nın çocuk yıldızı Macaulay Culkin'in doğum günü "Arkadaşlar, yaşlı hissetmek ister misiniz? 40 yaşındayım. Hoşgeldiniz" ifadelerini kullandığı tweet'i 4. sırada yer aldı.

Hey guys, wanna feel old?



I'm 40.



You're welcome. — Macaulay Culkin (@IncredibleCulk) August 26, 2020

​Son ABD seçimlerinde Başkan Yardımcısı seçilen Kamala Harris'in Joe Biden’ın seçimi kazanmasının ardından attığı "Başardık" tweet'i de 5. sırada yer aldı.

Öte yandan dünya genelindeki kullanıcıların hakkında en çok tweet attığı isimler de şöyle:

1. Donald Trump

2. Joe Biden

3. George Floyd

4. Kobe Bryant

5. Barack Obama

6. BTS

7. Narendra Modi

8. Kanye West

9. Elon Musk

10. Kamala Harris (Harris aynı zamanda Twitter'da dünya genelinde en çok konuşulan kadın oldu)

Etkileşim karşılığında ödül teklif edenler dahil değil

Twitter, raporunda, her kategoride hesap başında birden fazla tweet ve etkileşim karşılığında ödül teklif eden hesapları dahil etmediğini de belirtti.