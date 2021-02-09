Kitle imha silahı geliştiren gizli İngiliz laboratuvarının çalışması: Erken Kovid teşhisini akıllı saatten alma imkanı

ITV News'a konuşan Britanya Savunma Bakanlığı'na bağlı Savunma Bilim ve Teknolojisi Laboratuvarı (DSTL) uzmanları, Kovid-19'a yakalandığına dair kişiyi uyaran akıllı saat ve diğer taşınabilir-giyilebilir teknolojik ürünler üzerinde çalıştıklarını açıkladı.

Salisbury kenti yakınlarındaki Porton Down Bilim Parkı içinde bulunduğu için Porton Down diye anılan ve biyolojik-kimyasal silahlar geliştirildiği için çok gizli statüsünde bulunan laboratuvarda, artık akıllı saatler gibi gündelik teknolojilerle koronavirüsün saptanmasına yönelik çalışmalar da yürütülüyor.

İngiliz medyasına göre akıllı saatin alıcılarının kalp atışı ve kandaki oksijen düzeyiyle ilgili topladığı verileri analiz edip Kovid-19 bulaşıp bulaşmadığını saptaması yoluyla 'şipşak' teşhis konulması amaçlanıyor.

Secretive Porton Down scientists trial smart watch and other wearable tech that will be able to ... https://t.co/lqB5GDcdxS via @MailOnline — patrick (@patricksnet) February 9, 2021

Koronavirüsün yüzeylerden bulaşma etkinliğini ölçmek için yapay parmak geliştirilmesi de bu çalışmalar dahilinde.

ITV News has been given rare access to the secretive Porton Down, as it tackles the #coronavirus pandemic



Read @CarlDinnen's exclusive report here 👇 https://t.co/BuUZC63Eab — ITV News (@itvnews) February 8, 2021

ITV News kanalına konuşan Savunma Bakanlığı'nın üst düzey araştırmacısı Prof. Tim Atkins, çok gizli laboratuvarın son araştırmasının, giyilebilir teknolojinin kaydettiği verilerle erken Kovid-19 teşhisi koymaya odaklandığını belirtti.

Would you wear a watch that can tell if you're becoming ill, before it happens?



Scientists at Porton Down are attempting to develop just that, in a bid to tackle #coronavirus



read @CarlDinnen's exclusive story on Porton Down's secretive labs here: https://t.co/BuUZC63Eab pic.twitter.com/hNf3xiB1Z6 — ITV News (@itvnews) February 8, 2021

Laboratuvarda elinde akıllı saatle Kovid-19 belirtilerinin işaretini veren kalp atışı ve kandaki oksijen düzeyi gibi verilerin toplanarak analiz edilmesi çalışmalarını anlatan Prof. Atkins, araştırmanın erken aşamalarında olduklarını, ama kişi hastalanmadan evvel Kovid-19 tanısını başarılı şekilde koymayı umduklarını söyledi.

Başka koronavirüs araştırmaları da yürüten laboratuvar, ocak sonundaki açıklamasında, daha bulaşıcı olmaları nedeniyle endişe yaratan koronavirüsün mutasyon geçirmiş varyantlarının da aşılarla yenilebileceğinden giderek daha emin olduklarını duyurmuştu.

Laboratuvar, virüsün bir yüzeyden parmağa ne kadar etkili aktarıldığını belirlemek için yapay parmak geliştirilmesi üzerinde de çalışıyor.

An artificial finger has been created to help scientists work out how long the coronavirus can survive on surfaces https://t.co/AJyQlTTuHP — The Times (@thetimes) February 9, 2021

Bu, dezenfektanların etkililiğini inceleyen daha geniş çaplı bir araştırmanın parçası.

Scientists invent 'artificial finger' that will see how long Covid can last

https://t.co/8bZ5AmBpuA pic.twitter.com/CnETAOLSc2 — Daily Star (@dailystar) February 9, 2021

Britanya'da sinir gazı gibi kimyasal-biyolojik silahlar geliştirme izni bulunan tek laboratuvar olan Porton Down, kapalı kapılar ardından şarbon, veba, Ebola gibi en öldürücü patojenleri barındırıyor.

Algılama-saptama sistemlerinin verimli çalışmasını garantiye almaya yönelik yöntemler için küçük ölçekli kimyasallar da geliştirilen laboratuvar, Haziran 2018'de Rusya'nın suçlanmasına yol açan Salisbury'de Skripallerin zehirlenmesi vakasına da karışmıştı.

Porton Down'ın son koronavirüs çalışmasına koşut, Savunma Bakanı Ben Wallace, dünya düzeninin çökmesi ve devletlerin artık uluslararası kuralları umursamaması nedeniyle Britanya'nın giderek artan kimyasal-biyolojik saldırı riskiyle karşı karşıya olduğunu iddia etti.