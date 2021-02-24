Perseverance'ın paraşütündeki şifre çözüldü

Amerikan Havacılık ve Uzay Dairesi'nin (NASA) uzay aracı Perseverance, geçen hafta Mars'a iniş yaptı. Tüm dünya heyecanla Kızıl gezegenin görüntülerine kilitlenirken, Perseverance'ın iniş paraşütündeki kodlar bazılarının dikkatinden kaçmadı.

NASA tarafından paraşüte gizlenen şifre, internet kullanıcıları tarafından 6 saatte çözüldü. Mesajın "Zorlu Şeylere Cesaret Et" anlamına gelen, "Dare Mighty Things" olduğu ortaya çıktı.

Söz, paraşütteki kırmızı çizgilere 1, beyazlara ise 0 sayısı verilip Ascii Tablosu'ndan bu kodların latin alfabesi karşılığı olarak ortaya çıkıyor.

​NASA, şifrenin Kaliforniya'daki araştırma merkezi Jet İtki Laboratuvarı'ndan (JPL) sistem mühendisi Ian Clark tarafından tasarlandığını açıkladı. Sözün JPL'nin mottosu olduğu belirtildi.

Şifrenin ayrıca, JPL'nin ziyaretçi merkezi yakınlarındaki bir noktanın GPS koordinatlarını da içerdiği öğrenildi.

Kodun çözülmesinin ardından NASA Baş Mühendisi Adam Steltzner, "Görünüşe göre internet 6 saat gibi bir sürede kodu kırdı! Ah internet yapamayacağın bir şey var mı?" sözleriyle şaşkınlığını gizleyemedi.