İsrailli ve Kanadalı araştırmacılar, Güney Afrika'daki 'mucize' mağarada yaklaşık 2 milyon yıl önce üretilmiş taş aletler keşfetti. İçerisinde kül izlerinin de bulunduğu mağaranın, 'dünyanın en eski evi' olabileceği belirtildi.

Güney Afrika'nın Kalahari Çölü'nde bulunan ünlü bir arkeolojik site olan Wonderwerk Mağarası'nda arkeolojik kazılar devam ediyor.

Afrika'daki 'mucize' mağarada 1.8 milyon yıllık taş aletler keşfedildi https://t.co/8ZumJjFmSL pic.twitter.com/LZShZzrNqU — Sputnik Türkiye (@sputnik_TR) April 27, 2021

​​Uzun bir süredir mağarada kazı yapan Kudüs İbrani Üniversitesi ile Toronto Üniversitesi'nden bir grup jeolog ve arkeolog, Afrikaanca adı 'mucize' anlamına gelen yeraltı mağarasında insan faaliyetinin en eski kanıtlarının keşfedildiğini duyurdu.

Ekip, taş aletler, hayvan kalıntıları ve tarih öncesi yaşamın diğer izlerini içeren 2.5 metre kalınlığındaki tortul katmanlarını analiz etti. Daha sonra tortu örneklerinin manyetik sinyalleri ölçüldü. Keşif, tortul katmanların yaşının yanı sıra içeriklerinin belirlenmesine yardımcı oldu.

1 milyon yıl önce mağarada ateş yakıldığına dair kanıtlar bulundu

Bölgede çalışma yürüten arkeologlar tarafından yapılan açıklamada, mağaradaöncesine ait basitveyakıldığına dair kanıtlar bulunduğu belirtildi.

Afrika'nın diğer bölgelerinde daha eski taş aletler bulunmasına rağmen, yeni keşfin açık hava sahasının aksine bir mağarada yapılmasından ötürü çok önemli olduğu ifade edildi.

Açık havada bulunan benzer kül izleri, doğal orman yangınlarının sonucu olarak yorumlanırken, mağaranın içindeki kül kalıntılarının içeride bir yangın çıktığının kanıtı olması açısından önemli olduğu söylendi.

Öte yandan İsrail medyası da mağarayı, 'insanlık tarihinin en eski evi' olarak nitelendirdi.