Galapagos'da 100 yıldan uzun süre önce soyu tükenmiş ilan edilen kaplumbağa türü geri döndü

Charles Darwin'in evrim teorisini geliştirmesine kaynak oluşturmasıyla tanınan Galapagos Adaları'nda 2019 yılında bulunan ve 100 yaşından büyük olduğu sanılan bir kaplumbağanın, 100 yıldan uzun süre önce volkanik faaliyet nedeniyle soyu tükenmiş ilan edilen bir türün üyesi olduğu doğrulandı.

'Doğanın ütopyası' diye nitelenen Galapagos Adaları'nda nesli tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan büyük miktarda flora ve fauna içinde flamingo, sümsük kuşu, albatros ve karabatak gibi su kuşlarıyla birlikte yaşayan çok sayıda kaplumbağa türünün arasına, 100 yıldan uzun süre önce soyunun tükendiği ilan edilen Chelonoidis phantasticus geri dönüş yaptı.

"Hope is alive"



Giant tortoise found on Galápagos Islands is from species which scientists thought had died out more than a century ago, genetic tests confirm 🐢https://t.co/QBWRGLRQ5c — BBC News (World) (@BBCWorld) May 26, 2021

Hayatta başka üyeler de olduğu varsayılıyor

İki yıl önce bir keşif gezisi sırasında Fernandina Adası'nda Galapagos ölçütlerinde genç ve el değmemiş bir kaplumbağa bulunmuştu. Bunun volkanik faaliyet nedeniyle soyunun tükendiği sanılan Chelonoidis phantasticus türünün bir üyesi olduğu ABD'nin Yale Üniversitesi'nden bilim insanlarının araştırmalarıyla doğrulandı.

Bunun türün hayattaki tek üyesi olmadığı varsayımıyla diğer üyelerin bulunması için yeni keşif gezileri düzenlenecek.

Ecuador confirmed that a giant tortoise found in 2019 in the Galapagos Islands is a species considered extinct a century ago. https://t.co/JUFkq8oaJT — CNN (@CNN) May 27, 2021

'Umut yaşıyor'

Ekvador'a bağlı takımadalardaki Galapagos Parkı, 'Yale Üniversitesi'nin genetik araştırmalar ve 1906'da türün bir üyesinden alınan DNA ile kıyaslama yaptığını, sonuçlara göre sözkonusu kaplumbağanın Chelonoidis phantasticus türünden olduğunu' duyurdu.

Ekvador Çevre Bakanı Gustavo Manrique, Twitter'da "100 yıldan uzun süre önce soyunun tükendiğine inanılıyordu! Varlığını teyit ettik. Umut yaşıyor" paylaşımını yaptı.

¡Se creía extinta hace más de 100 años! Hemos reconfirmado su existencia. La tortuga de la especie Chelonoidis phantasticus fue encontrada en #Galápagos. Empezar con tan buenas noticias nuestra gestión es una linda coincidencia. La esperanza está intacta. #JuntosLoLogramos pic.twitter.com/KOmBMLIfEY — Gustavo Manrique M. (@GustavoManriq_M) May 25, 2021

Galapagos Adaları'nda çeşitli türlerden 60 bin dev kaplumbağa yaşıyor. Bunlardan biri Pinta Adası'nın Abingdonii türü dev kaplumbağalarının 'Yalnız George' isimli üyesiydi. Çiftleşmeyi reddeden Yalnız George'un 2012'de soyunu devam ettirmeden ölmesi üzüntüyle karşılanmıştı.