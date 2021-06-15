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    İngiliz rock grubu Pink Floyd’un solisti Roger Waters

    Roger Waters'dan The Wall'u Instagram reklamında kullanmak isteyen Facebook'a 'duvardaki bir başka dallama' muamelesi

    © REUTERS / PETER NICHOLLS
    Yaşam
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    https://tr.sputniknews.com/yasam/202106151044738153-roger-Watersdan-the-Wallu-instagram-reklaminda-kullanmak-isteyen-facebooka-duvardaki-bir-baska/

    Rock efsanesi, protesto marşına dönüşen The Wall'u Instagram reklamında kullanmak için muazzam para teklif eden Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'e savaş açtı. Waters, şarkının Facebook ve Instagram'ı daha güçlü kılmak için kullanılarak kendisi gibilerin sansürlenmesi ve Assange'ın susturulmasının sürdürülmesinin istendiğine dikkat çekti.

    Efsane progressive rock grubu Pink Floyd'dan 1985'te ayrılarak müzik yaşamına solo devam eden ve toplumsal aktivistliğiyle tanınan Roger Waters, şu sıralar, 1979'da yayımlanmasından beri protesto marşına dönüşen ‘Another Brick in the Wall (Part 2)’ isimli şarkısını reklam kampanyasında kullanmak isteyen sosyal medya devi Facebook'u sunturlu küfürle karışık yerin dibine sokmakla meşgul. 

    Hapisteki WikiLeaks kurucusu Julian Assange'ın özgürlüğüne kavuşmasına destek için geçen hafta New York'ta düzenlenen bir etkinliğe katılan Roger Waters, Facebook CEO'su Mark Zuckerberg'in gönderdiği mektup olduğunu söylediği bir kağıdı göstererek 'Duvarda bir başka tuğla' anlamına gelen şarkısını kullanmak için muazzam para teklifi aldığını belirtti.

    'S..tir git! Asla olmaz!'

    Ünlü müzisyenin, şarkıyı Facebook'un kardeş şirketi Instagram'ın reklam filminde kullanmak için izin talebiyle ilgili "Mark Zuckerberg'den bana uzun bir mektup... çok çok büyük miktarda para teklifi ve cevap, 'S..tir git! Asla olmaz!'" sözleri, kalabalığın alkışlarıyla karşılandı. 

    'Bu saçmalığın bir parçası olmayacağım'

    Teknoloji devinin kesinlikle her şeyi ele geçirmeye yönelik sinsi hamlesine karşı zamansız şarkısının temel hissiyatının hala gerekli ve geçerli olduğunu göstermek için' mektubu gündeme getirdiğini söyleyen 77 yaşındaki rock efsanesi, "İçimizde güç sahibi olanlar ki, benim şarkılarımın yayınlanması bakımından biraz var, ben bu saçmalığın bir parçası olmayacağım, Zuckerberg” diye konuştu.

    'Daha da fazla susturmaya hizmet etmesini istiyorlar'

    Zuckerberg'in sosyal medya platformlarının Assange ile ilgili enformasyonu yasakladığına dikkat çeken Waters, '‘Another Brick in the Wall (Part 2)’nin 'Facebook ve Instagram'ı daha da büyük ve güçlü yapmak için kullanılmak istendiğine, böylece bu odada buluna herkesin sansürlenmesinin ve Asange'ın kamuoyuna ulaşmasının engellenmeye devam ettirileceğine' dikkat çekti.

    'Dünyanın en güçlü ahmaklarından biri'

    Facebook'un terk edilmesinin gerekip gerekmediği sorusuna, Zuckerberg'e atıfla, "Bu güzel, ona 5 üzerinden 4 verelim, bu çirkin, ona 5 üzerinden 1 verelim diye başlayan o küçük dallama, lanet olsun, herhangi bir şeyde nasıl herhangi bir güç elde etti" diye karşılık veren Waters, "Ama işte dünyanın en güçlü ahmaklarından biri olarak burada" diye ekledi.

    Videonun sosyal medyada yoğun ilgi görmesinin ardından pazar günü yeni bir açıklama yapan rock efsanesi, 'Zuckerberg'in b..tan sansürlü platformu Facebook'la ilgili paylaşımı nedeniyle kendisine ikiyüzlü diyen trollerle dallamalara meydan okuduğunu' dile getirdi.

    'Assange'ı ibret olsun diye hapiste tutuyorlar'

    Waters, cuma günü RT'ye verdiği röportajda, "Assange ibret olsun diye hapiste tutuluyor: Çeneni kapa yoksa aynısı senin de başına gelir. Gerçeği söylediği için Assange'ı öldürmek istiyorlar ve bu mide bulandırıcı" diyerek şöyle devam etti:

    "Suç işlemediğini herkes biliyor. Tüm yaptığı haberciliği desteklemekti. Eğer bu suçsa, o zaman The New York Times ve diğer hepsinin yazı işlerini hapse atalım. Her şey tam bir sahtekarlık."

    ABD'de 175 yıl hapis cezası alabilir

    Başta ABD olmak üzere hükümetler, siyasi partiler ve şirketlerin savaş suçları, insanlığa karşı suç işledikleri, halkları sömürdükleri, kamuoyunu yanılttıklarını kanıtlayan gizli resmi belgeleri yayımlayan WikiLeaks'in kurucusu sığındığı Ekvador'un Londra Büyükelçiliği'nden ABD'nin iade talebi uyarınca polis baskınıyla karga tulumba çıkarıldığı Nisan 2019'dan beri yüksek güvenlikli İngiliz hapishanesi Belmarsh'ta tutuluyor. Ocakta Londra'daki bir mahkeme tarafından ABD hapishanelerinde akıl sağlığını tümden kaybedebileceği gerekçesiyle ABD'ye iade süreci durdurulan Assange hakkında Mart 2018'de Donald Trump yönetimi tarafından Casusluk Yasası üzerinden iddianame hazırlandığından, ABD'ye iade edilir ve mahkum edilirse 175 yılı demir parmaklıkların ardından geçireceği bir ceza verilebilecek. Yeni ABD Başkanı Joe Biden da Asaange konusunda politika değişikliği işareti vermiş değil.

     

    Etiketler:
    Reklam, Instagram, İngiltere, Britanya, ABD, WikiLeaks, Facebook, Pink Floyd, Another Brick in The Wall, Julian Assange, Roger Waters, Mark Zuckerberg
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