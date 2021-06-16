Muazzez Ersoy: İnsanlarla bir araya gelmeyi çok özledim, rüyalarımda konser veriyorum

İstanbul Etiler'de gazetecilerin objektifine yansıyan Muazzez Ersoy, muhabirlerin sorularını yanıtladı. "İnsanlarla bir araya gelmeyi özlediğini" belirten sanatçı "Özgür olmayı ve konserleri çok özledim" diye konuştu.

Habertürk'ten Tolga Aslan'ın haberine göre; sanatçı konserlerin en yakın zamanda başlamasını umduğunu da belirterek "Rüyalarımda konser veriyorum" dedi.

Ersoy, koronavirüs aşısı yaptırdığını söylemişti. Ersoy, konuyla ilgili, "Çok iyiyim, aşımı oldum. Allah'a şükürler olsun, gayet iyiyim. 28 gün sonra ikinci aşımı da olacağım" demişti.