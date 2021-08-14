https://tr.sputniknews.com/20210814/vatan-partisi-turkiye-taliban-ile-resmi-gorusmelere-baslamali-1048025461.html
Vatan Partisi: Türkiye, Taliban ile resmi görüşmelere başlamalı
Vatan Partisi: Türkiye, Taliban ile resmi görüşmelere başlamalı
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partisinin Başkanlık Kurulu'nun Afganistan ve sığınmacılar üzerine aldığı kararları kamuoyu ile paylaştı. Bursalı... 14.08.2021, Sputnik Türkiye
2021-08-14T13:39+0300
2021-08-14T13:39+0300
2021-08-14T13:39+0300
politika
abd
suriye
taliban
sığınmacı
vatan partisi
suriye hükümeti
sığınmacı akını
afgan sığınmacı
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Vatan Partisi, Türkiye’de yaşanan düzensiz göçmen akını ve sığınmacılara yönelik saldırılar sonrasında bu konulara yönelik çözüm önerilerini maddeler halinde sıraladı. Vatan Partisi Başkanlık Divanı tarafından alınan kararları, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı açıkladı.Taliban’ın ABD emperyalizmine karşı silahlı mücadele yürüttüğünü savunan Bursalı , “Süreç, Afganistan’ı birleştirecek ve bağımsızlığını sağlayacak bir hükümetin kurulması yönündedir. Taliban yönetimi, uluslararası alanda şimdiden Afganistan’ın meşru bir gücü olarak kabul görmektedir” dedi.Taliban yönetim ile Türkiye arasında görüşmelerin başlaması gerektiğini ifade eden Bursalı, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ABD’nin kaos planına karşı Afganistan’ın bağımsızlık ve birliğini sağlamak, bölgede istikrarı kurmak, ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Taliban yönetimi ile resmî görüşmeleri derhal başlatmalıdır. Kabil Havaalanını işletmeye ve güvenliğini sağlamaya talip olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Afganistan Devleti’nin egemenliğine saygı göstereceğini ve önümüzdeki süreçte meşru Afgan Hükümeti’nin karar alması halinde, askeri birliğini geri çekeceğini ilan etmelidir” ifadelerini kullandı.Suriye ile işbirliği önerisiTürkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için de Türkiye ile Suriye’nin iş birliği yapması gerektiğini aktaran Bursalı, şunları kaydetti:‘Suriyeli ve Afgan sığınmacılar milletimizin değerli konuklarıdır’Türkiye’deki sığınmacılara yönelik saldırılara da değinen Bursalı, “Sığınmacı konuklarımız ile halkımız arasında kin ve nefret kışkırtmaya yönelik her eylemi milletçe mahkûm etmek bizim vicdan görevimizdir ve millî onurumuzun gereğidir. Bu bağlamda İYİ Parti ve CHP yönetimlerini Atlantik merkezli kışkırtmalara son vermeleri için dostça uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.
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Osman Nuri Cerit
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feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Osman Nuri Cerit
https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/07/01/1044866010_225:-1:1749:1524_100x100_80_0_0_6276e290a03a778c7a06f528f5e43d09.jpg
abd, suriye, taliban, sığınmacı, vatan partisi, suriye hükümeti, sığınmacı akını, afgan sığınmacı
Vatan Partisi: Türkiye, Taliban ile resmi görüşmelere başlamalı
Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partisinin Başkanlık Kurulu'nun Afganistan ve sığınmacılar üzerine aldığı kararları kamuoyu ile paylaştı. Bursalı, sığınmacı krizinin çözümü için “Türk hükümetinin, Taliban ile görüşmesini ve Suriye hükümeti ile işbirliğine gitmesini” önerdi.
Vatan Partisi, Türkiye’de yaşanan düzensiz göçmen akını ve sığınmacılara yönelik saldırılar sonrasında bu konulara yönelik çözüm önerilerini maddeler halinde sıraladı. Vatan Partisi Başkanlık Divanı tarafından alınan kararları, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı açıkladı.
Taliban’ın
ABD emperyalizmine karşı silahlı mücadele yürüttüğünü savunan Bursalı , “Süreç, Afganistan’ı birleştirecek ve bağımsızlığını sağlayacak bir hükümetin kurulması yönündedir. Taliban yönetimi, uluslararası alanda şimdiden Afganistan’ın meşru bir gücü olarak kabul görmektedir”
dedi.
Taliban yönetim ile Türkiye arasında görüşmelerin
başlaması gerektiğini ifade eden Bursalı, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ABD’nin kaos planına karşı Afganistan’ın bağımsızlık ve birliğini sağlamak, bölgede istikrarı kurmak, ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Taliban yönetimi ile resmî görüşmeleri derhal başlatmalıdır. Kabil Havaalanını işletmeye ve güvenliğini sağlamaya talip olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Afganistan Devleti’nin egemenliğine saygı göstereceğini ve önümüzdeki süreçte meşru Afgan Hükümeti’nin karar alması halinde, askeri birliğini geri çekeceğini ilan etmelidir”
ifadelerini kullandı.
Suriye ile işbirliği önerisi
Türkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıların
ülkelerine dönmeleri için de Türkiye ile Suriye’nin
iş birliği yapması gerektiğini aktaran Bursalı, şunları kaydetti:
“Türkiye, Suriye ile askerî düzlem dahil her alanda derhal işbirliğine gitmelidir. PKK/PYD/YPG ve DEAŞ başta olmak üzere ABD’nin güdümündeki terör örgütleri ortak harekâtla temizlenmelidir. Suriye Arap Cumhuriyeti’nin toprak bütünlüğü sağlanmalıdır. Böylece Türkiye’deki Suriyeli sığınmacıların ve düzensiz göçmenlerin ülkelerine geri dönme koşulları hazırlanmalıdır. En son 2 Mayıs 2021 günlü Suriye Resmî Gazetesi’nde yayımlanan Suriye Devlet Başkanlığı Genel Af Kararnamesi’nden yararlanmaları için Türkiye’deki Suriyeliler özendirilmelidir.”
‘Suriyeli ve Afgan sığınmacılar milletimizin değerli konuklarıdır’
Türkiye’deki sığınmacılara yönelik saldırılara da değinen Bursalı, “Sığınmacı konuklarımız ile halkımız arasında kin ve nefret kışkırtmaya yönelik her eylemi milletçe mahkûm etmek bizim vicdan görevimizdir ve millî onurumuzun gereğidir. Bu bağlamda İYİ Parti ve CHP yönetimlerini Atlantik merkezli kışkırtmalara son vermeleri için dostça uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.