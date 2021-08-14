https://tr.sputniknews.com/20210814/vatan-partisi-turkiye-taliban-ile-resmi-gorusmelere-baslamali-1048025461.html

Vatan Partisi: Türkiye, Taliban ile resmi görüşmelere başlamalı

Vatan Partisi: Türkiye, Taliban ile resmi görüşmelere başlamalı

Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı, partisinin Başkanlık Kurulu'nun Afganistan ve sığınmacılar üzerine aldığı kararları kamuoyu ile paylaştı. Bursalı... 14.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-14T13:39+0300

2021-08-14T13:39+0300

2021-08-14T13:39+0300

politika

abd

suriye

taliban

sığınmacı

vatan partisi

suriye hükümeti

sığınmacı akını

afgan sığınmacı

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Vatan Partisi, Türkiye’de yaşanan düzensiz göçmen akını ve sığınmacılara yönelik saldırılar sonrasında bu konulara yönelik çözüm önerilerini maddeler halinde sıraladı. Vatan Partisi Başkanlık Divanı tarafından alınan kararları, Vatan Partisi Genel Sekreteri Özgür Bursalı açıkladı.Taliban’ın ABD emperyalizmine karşı silahlı mücadele yürüttüğünü savunan Bursalı , “Süreç, Afganistan’ı birleştirecek ve bağımsızlığını sağlayacak bir hükümetin kurulması yönündedir. Taliban yönetimi, uluslararası alanda şimdiden Afganistan’ın meşru bir gücü olarak kabul görmektedir” dedi.Taliban yönetim ile Türkiye arasında görüşmelerin başlaması gerektiğini ifade eden Bursalı, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, ABD’nin kaos planına karşı Afganistan’ın bağımsızlık ve birliğini sağlamak, bölgede istikrarı kurmak, ikili ilişkileri geliştirmek amacıyla Taliban yönetimi ile resmî görüşmeleri derhal başlatmalıdır. Kabil Havaalanını işletmeye ve güvenliğini sağlamaya talip olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti, Afganistan Devleti’nin egemenliğine saygı göstereceğini ve önümüzdeki süreçte meşru Afgan Hükümeti’nin karar alması halinde, askeri birliğini geri çekeceğini ilan etmelidir” ifadelerini kullandı.Suriye ile işbirliği önerisiTürkiye’de bulunan Suriyeli sığınmacıların ülkelerine dönmeleri için de Türkiye ile Suriye’nin iş birliği yapması gerektiğini aktaran Bursalı, şunları kaydetti:‘Suriyeli ve Afgan sığınmacılar milletimizin değerli konuklarıdır’Türkiye’deki sığınmacılara yönelik saldırılara da değinen Bursalı, “Sığınmacı konuklarımız ile halkımız arasında kin ve nefret kışkırtmaya yönelik her eylemi milletçe mahkûm etmek bizim vicdan görevimizdir ve millî onurumuzun gereğidir. Bu bağlamda İYİ Parti ve CHP yönetimlerini Atlantik merkezli kışkırtmalara son vermeleri için dostça uyarıyoruz” ifadelerini kullandı.

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