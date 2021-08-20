Taliban, Avustralya vatandaşlarının tahliye uçuşlarını engelledi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Afganistan'dan tahliye etmek istedikleri Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı dışındaki vatandaşlarına ve vizesi olan Afganlara yardımcı olamadıklarını söyledi. Avustralya’ya gidebilmek için Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na gelen Avustralya vatandaşları ve vize sahiplerinden birkaç kişinin yaralandığını açıklandı.