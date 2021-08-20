Taliban, Avustralya vatandaşlarının tahliye uçuşlarını engelledi

Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Afganistan'dan tahliye etmek istedikleri vatandaşları arasından birkaç kişinin yaralandığını açıkladı.
Avustralya Başbakanı Scott Morrison, Afganistan'dan tahliye etmek istedikleri Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı dışındaki vatandaşlarına ve vizesi olan Afganlara yardımcı olamadıklarını söyledi. Avustralya’ya gidebilmek için Kabil’deki Hamid Karzai Uluslararası Havalimanı'na gelen Avustralya vatandaşları ve vize sahiplerinden birkaç kişinin yaralandığını açıklandı.
Başkent Canberra’da basın toplantısı düzenleyen Başbakan Morrison, Kabil'deki durumun kaotik bir şeklide devam ettiğini anlattı.
Bu ülkeden tahliye etmek istedikleri havalimanı dışındaki Avustralyalılara ve vizesi olan Afganlara yardımcı olamadıklarını belirten Morrison, ''Avustralya Savunma Kuvvetleri veya oradaki diğerlerinin havaalanının dışında operasyon yapmaları mümkün değil" dedi.
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09:56 20.08.2021
Taliban, havalimanı kapılarını kapattı: Silah sesleri duyuldu
Guardian, bölgeden gelen videolara dayandırdığı haberinde, Taliban'ın ülkeyi terk etmek isteyenlere 'güvenli geçiş' sağlanacağına dair güvencelerine rağmen, Taliban militanlarının havalimanın kapılarını kapattığını, çok az kişinin geçmesine izin verdiğini ve aynı zamanda geçmeye çalışan bazılarını dövüldüğünü ve ateş edildiğini iddia etti.