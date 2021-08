https://tr.sputniknews.com/20210830/erdogandan-ay-yildiz-projesiyle-ilgili-aciklama-dusmana-korku-dosta-guven-veren-bir-yapi-olacak-1048449327.html

Erdoğan'dan Ay Yıldız Projesi'yle ilgili açıklama: Düşmana korku, dosta güven veren bir yapı olacak

Erdoğan'dan Ay Yıldız Projesi'yle ilgili açıklama: Düşmana korku, dosta güven veren bir yapı olacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ay Yıldız Projesi'yle ilgili olarak "Duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı meydana getirmiş olacağız" dedi. 30.08.2021, Sputnik Türkiye

2021-08-30T16:01+0300

2021-08-30T16:01+0300

2021-08-30T16:56+0300

türkiye

recep tayyip erdoğan

milli savunma bakanlığı

cumhurbaşkanlığı

türk silahlı kuvvetleri (tsk)

ay yıldız projesi

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/1e/1048450925_0:228:2048:1380_1920x0_80_0_0_76ef79ca2ba6321f6f24c707c691033a.jpg

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ay Yıldız Projesi Temel Atma Töreni'nde açıklamalarda bulundu.Sözlerine "Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere kahramanlarımızın her birini şükranla yad ediyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum" diye başlayan Erdoğan, "30 Ağustos ruhunu nesilden nesile aktararak istiklalimize ve istikbalimize sahip çıkmaktaki kararlılığımızı tüm dünyaya göstermeye devam edeceğiz. Bir kez daha milletimizin ve ordumuzun 30 Ağustos Zafer Bayramı'nı tebrik ediyorum" ifadesini kullandı.Erdoğan, Türkiye'nin gelişen ve değişen savunma ihtiyaçlarının, tüm birimlerin ortak bir çatı altında faaliyet göstermesini mecburi hale getirdiğini belirterek "Ay Yıldız Projesi ile Milli Savunma Bakanlığımızı, Genelkurmay Başkanlığımızı, tüm kuvvet komutanlıklarımızı bir araya toplamış oluyoruz" diye konuştu. Erdoğan, şunları kaydetti:"Siber güvenliğin, siber savunmanın konuşulduğu böyle bir dönemde bize şu anda temelini atacağımız böyle bir ay yıldız projesi yakışır dedik. Amacımız cumhuriyetimizin kuruluş yıl dönümü olan 29 Ekim 2023 tarihinde bu projeyi tamamlayarak hizmete açmaktır. 12.6 milyon metrekarelik bir arazi üzerinde konumlandırılan proje, 15 bin kişiye hizmet verebilecektir. Artık Kızılay'ın içinde, dağınık, sağda solan falan bir Milli Savunma Bakanlığı, Türk Silahlı Kuvvetleri olmayacak. Burada bir defa savunma noktasında da merkezi bir savunma sistemini, müşterek bir savunma sistemini bulunduracağız. Duruşuyla düşmana korku, dosta güven veren bir yapıyı meydana getirmiş olacağız."Erdoğan, Türk milletinin kadim çağlardan beri Anadolu'da mevcudiyet gösterdiğini dile getirerek "Anadolu merkezli en büyük devletimiz olan Osmanlı'nın Söğüt'te diktiği ulu çınar yaklaşık 600 yıl yaşamıştır. Ferman Bey, buranın çınarlarını unutmayalım. Tabii ki çamları da unutmayacağız. Ama çınarlar burada inşallah savunma sistemimizin ne kadar güçlü olduğunun işareti olacak. Sonbaharda yaprakları dökülüyor ama, bunları Cumhurbaşkanlığı'ndaki gibi takviyeyle çok daha farklı bir hale getirebiliriz" ifadesini kullandı.Cumhurbaşkanı Erdoğan daha sonra, Ay Yıldız Projesi kapsamındaki yerleşkenin 19 Mayıs 2023'te açılacağını duyurdu.Erdoğan'ın açıklamalarının devamında öne çıkanlar şöyle:"- İstanbul'un ve Anadolu'nun vatanımız olmasını kabullenemeyenler, zaman zaman iç dünyalarındaki özlemi dışa vurmaktadırlar. Gezi olaylarında duvarlara kazınan 'Zulüm 1453'te başladı' ifadesi de bunlardan biridir. - Gazi Mustafa Kemal'in geniş vizyonuyla başlatılan pek çok projenin önü, daha sonra kifayetsiz zihinler tarafından kesilmiştir. Bizim son 19 yılda Türkiye'yi demokraside ve kalkınmada geliştirmek için gösterdiğimiz gayretlerin bu derece meşakkatli olmasının gerisinde işte bu uzun gecikme vardır. 'Askerimiz vardı, yüreğimiz vardı ama tabiri caizse yeterli silahımız yoktu' - Askerimiz vardı, yüreğimiz vardı ama tabiri caizse yeterli silahımız yoktu, gerektiği kadar cephanemiz yoktu. Kıbrıs Barış Harekatı bu gerçeği görmemiz açısından da hayırlı olmuştur. - Neredeyse 40 yılı yaklaşan terörle mücadele sürecimizin ilk döneminde ülkemizin ne kadar ağır kayıplara uğradığını en iyi buradaki heyet biliyor. Koskoca Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin, dışarıdan aldığı destek ne olursa olsun kıytırık bir terör örgütü karşısında adeta eli kolu hale düşürülmesine yol açanlar tarih önünde mutlaka hesap verecektir. Telsiz telsiz, telsizimiz yoktu. Amerika telsizlerimize el koydu. Askerimiz maalesef telsiz bulamadığı için susturma tekniğini kullanarak savaştı. Artık bunları kendimiz yapar hale geldik. 'Çarşamba günü inşallah muhteşem bir yargı binasını da açıyoruz' - Şimdi ben FETÖ'ye de sesleniyorum. Çarşamba günü inşallah muhteşem bir yargı binasını da açıyoruz. Artık merdiven altı çalışan yargı mensupları olmayacak. Her şeyiyle muhteşem Yargıtay binasında, Yargıtay mensuplarımız bu çalışmalarını çok daha huzurlu bir ortamda yapacaklar. Hamdolsun milletimiz ebedi vatanımız Anadolu'yu örtülü işgal projesi olan 15 Temmuz'u geri püskürtmüştür. - Bizim için 15 temmuz, öncesindeki ve sonrasındaki tüm terör saldırılarıyla, sınır ötesi harekatlarıyla, siyasi ve ekonomik mücadeleleriyle son istiklal harbimizin sembolüdür.'Ayağına takılan her çelmeden kurtulan Türkiye, eskisinden daha hızlı ve kararlı şekilde yoluna devam etmiştir' - Malazgirt'ten 15 Temmuz'a uzanan tüm bu zaferler silsilesinin tüm kahramanlarını buradan bir kez daha şükranla, hürmetle selamlıyorum. Üstesinden geldiğimiz her badire, ülkemize kazandırdığımız her eser ve hizmet büyük ve güçlü Türkiye'ye giden yolun yapı taşları olmuştur. Ayağına takılan her çelmeden kurtulan Türkiye, eskisinden daha hızlı ve kararlı şekilde yoluna devam etmiştir. Gençlerimize cumhuriyet tarihinin en yüksek siyasi, ekonomik, askeri gücüne sahip ülkesini bırakmak için gece gündüz çalışıyoruz. 'Bizi bugüne kadar böyle bir duruma düşüremediler, bundan sonra da düşüremeyecekler'- Milletimizin birliğine ve beraberliğine sahip çıktığımız sürece bu ülkeyi bölmeye, bu devleti yıkmaya Allah'ın izniyle kimsenin gücü yetmez. Dünyanın her yerinde, özellikle bölgemizde nerede bir acı, nerede bir yıkım varsa gerisinde parçalanmış bir millet, birbirine düşmüş veya düşman edilmiş bir toplum, bütünlüğünü kaybetmiş bir sosyal yapı vardır. Hamdolsun bizi bugüne kadar böyle bir duruma düşüremediler, bundan sonra da düşüremeyecekler."

https://tr.sputniknews.com/20210829/cumhurbaskani-erdogan-akinci-tihanin-teslimat-toreninde-konusuyor-1048427399.html

https://tr.sputniknews.com/20210830/selcuk-bayraktar-insansiz-savas-ucagimizi-yapabiliriz-1048432729.html

türkiye

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2021

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

recep tayyip erdoğan, milli savunma bakanlığı, cumhurbaşkanlığı, türk silahlı kuvvetleri (tsk), ay yıldız projesi