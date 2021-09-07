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17 yaşındaki lise öğrencisi, PCR cihazı üretti
17 yaşındaki lise öğrencisi, PCR cihazı üretti
Kütahya’da 17 yaşındaki lise öğrencisi Recep Görkem Akandere, koronavirüs testlerinde kullanılan PCR cihazı üretti. Akandere, cihazın parçalarını ve yazılımını... 07.09.2021, Sputnik Türkiye
2021-09-07T15:17+0300
2021-09-07T15:17+0300
türkiye
kütahya
lise
üretim
koronavirüs
pcr
recep görkem akandere
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Kütahya’da fen lisesi 12. sınıf öğrencisi olan Recep Görkem Akandere, ailesinin de desteğiyle evin bir odasına atölye kurdu. Evdeki 3D yazıcısı ile kendi tasarladığı parçaları birleştirerek, 2 bin liraya PCR cihazı üreten Akandere, testlerin doğruluğu için ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne başvurdu.Üniversitede 2 akademisyen gözetiminde daha önce üzerinde çalışılarak test sonucu alınmış numuneler, Akandere’nin ürettiği PCR cihazında test edildi. Üniversitenin Tıp Fakültesi Dekanlığı'nca hazırlanan raporda, cihazın doğru sonuçlar verdiği belirtilerek, “Recep Görkem Akandere’nin tasarlamış olduğu PCR cihazının test sonuçları, fakültemiz öğretim üyeleri Prof. Dr. Aynur Gülcan ve Doç. Dr. Raziye Akçılar gözetiminde, daha önce yapılan bir çalışmanın PCR sonuçları ile karşılaştırılmış ve değerlendirilmiş olup, söz konusu cihazın çalıştığı ve doğru sonuçlar verdiği tespit edilmiştir” denildi.'Yazılımı, donanımı ve tasarımı bana ait'Türkçe arayüze sahip PCR cihazını piyasadakilerden çok daha uygun fiyatlara mal ederek ürettiğini anlatan Recep Görkem Akandere, şunları kaydetti:“Türkiye’de satılan cihazlar minimum 60 bin liradan başlıyor ve yurt dışından temin ediliyordu. Ben de buna karşın 2 bin liralık bir parça listesi oluşturdum. Cihazla ilgili yaptığım araştırmaların doğruluğunu onayladıktan sonra TÜBİTAK 2204 yarışmasına katılmak için okulumdan bir bütçe alarak ilk prototipi ürettim. İlk cihazın ardından eksiklikleri görerek, piyasada satılan cihazları yakalamak ve yeni cihazımın mükemmelliğe yakın olması için çalışmaya başladım. Üç boyutlu yazıcıyla basılması gereken parçalar vardı, onların da tasarımlarını kendim yaparak yazıcımı kullanarak bastım. İçindeki kullandığım termobloku da (ısıtma sistemi) kendim tasarladım ve İstanbul’daki özel bir şirkete ürettirdim. Cihazın dış kasası da tamamıyla benim tasarım. Bu cihazın yazılımı, donanımı ve tasarımı bana ait. Cihazı tasarlarken kimseden yardım almadım. Cihazın bütçesinin karşılanmasında okulum etkili rol oynadı."'İşlemi yarım saat erken bitirdi'Ürettiği cihazın Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda test edildiğini hatırlatan Akandere, şöyle devam etti:"Bu PCR cihazı minimum fiyattaki cihazlara göre daha düşük maliyetli ve çok daha sessiz çalışıyor. Kütahya’daki üniversitede bu cihazın piyasada kullanılan bir cihazla karşılaştırılması için testler yaptık. İki cihazı yan yana koyduk aynı protokolde çalıştırdık. İki cihazı karşılaştırdığımızda aynı sonucu aldık. Cihazım, piyasadaki diğer cihaza göre işlemi yarım saat erken bitirdi ve sıcaklık kontrol hassasiyeti daha yüksek. Algoritma sayesinde zamandan tasarruf edebiliyoruz. Ben bu cihazın Türkiye’de üretilmesini ve ülkemin bu sektörde tamamen bağımsız olmasını istiyorum. Bu yüzden cihazımın üretimiyle ilgili her türlü desteğe açığım."
https://tr.sputniknews.com/20210907/pcr-sartina-uymayanlar-icin-tazminat-tartismasi-1048677439.html
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kütahya, lise, üretim, koronavirüs, pcr, recep görkem akandere

17 yaşındaki lise öğrencisi, PCR cihazı üretti

15:17 07.09.2021
© DHARecep Gürkan Akandere
Recep Gürkan Akandere - Sputnik Türkiye, 1920, 07.09.2021
© DHA
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Kütahya’da 17 yaşındaki lise öğrencisi Recep Görkem Akandere, koronavirüs testlerinde kullanılan PCR cihazı üretti. Akandere, cihazın parçalarını ve yazılımını kendisinin hazırladığını söyledi.
Kütahya’da fen lisesi 12. sınıf öğrencisi olan Recep Görkem Akandere, ailesinin de desteğiyle evin bir odasına atölye kurdu.
Evdeki 3D yazıcısı ile kendi tasarladığı parçaları birleştirerek, 2 bin liraya PCR cihazı üreten Akandere, testlerin doğruluğu için ise Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi’ne başvurdu.
Üniversitede 2 akademisyen gözetiminde daha önce üzerinde çalışılarak test sonucu alınmış numuneler, Akandere’nin ürettiği PCR cihazında test edildi.
Üniversitenin Tıp Fakültesi Dekanlığı'nca hazırlanan raporda, cihazın doğru sonuçlar verdiği belirtilerek, “Recep Görkem Akandere’nin tasarlamış olduğu PCR cihazının test sonuçları, fakültemiz öğretim üyeleri Prof. Dr. Aynur Gülcan ve Doç. Dr. Raziye Akçılar gözetiminde, daha önce yapılan bir çalışmanın PCR sonuçları ile karşılaştırılmış ve değerlendirilmiş olup, söz konusu cihazın çalıştığı ve doğru sonuçlar verdiği tespit edilmiştir” denildi.

'Yazılımı, donanımı ve tasarımı bana ait'

Türkçe arayüze sahip PCR cihazını piyasadakilerden çok daha uygun fiyatlara mal ederek ürettiğini anlatan Recep Görkem Akandere, şunları kaydetti:
“Türkiye’de satılan cihazlar minimum 60 bin liradan başlıyor ve yurt dışından temin ediliyordu. Ben de buna karşın 2 bin liralık bir parça listesi oluşturdum. Cihazla ilgili yaptığım araştırmaların doğruluğunu onayladıktan sonra TÜBİTAK 2204 yarışmasına katılmak için okulumdan bir bütçe alarak ilk prototipi ürettim. İlk cihazın ardından eksiklikleri görerek, piyasada satılan cihazları yakalamak ve yeni cihazımın mükemmelliğe yakın olması için çalışmaya başladım.
Üç boyutlu yazıcıyla basılması gereken parçalar vardı, onların da tasarımlarını kendim yaparak yazıcımı kullanarak bastım. İçindeki kullandığım termobloku da (ısıtma sistemi) kendim tasarladım ve İstanbul’daki özel bir şirkete ürettirdim. Cihazın dış kasası da tamamıyla benim tasarım. Bu cihazın yazılımı, donanımı ve tasarımı bana ait. Cihazı tasarlarken kimseden yardım almadım. Cihazın bütçesinin karşılanmasında okulum etkili rol oynadı."
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'İşlemi yarım saat erken bitirdi'

Ürettiği cihazın Kütahya Sağlık Bilimleri Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanlığı'nda test edildiğini hatırlatan Akandere, şöyle devam etti:
"Bu PCR cihazı minimum fiyattaki cihazlara göre daha düşük maliyetli ve çok daha sessiz çalışıyor. Kütahya’daki üniversitede bu cihazın piyasada kullanılan bir cihazla karşılaştırılması için testler yaptık. İki cihazı yan yana koyduk aynı protokolde çalıştırdık. İki cihazı karşılaştırdığımızda aynı sonucu aldık.
Cihazım, piyasadaki diğer cihaza göre işlemi yarım saat erken bitirdi ve sıcaklık kontrol hassasiyeti daha yüksek. Algoritma sayesinde zamandan tasarruf edebiliyoruz. Ben bu cihazın Türkiye’de üretilmesini ve ülkemin bu sektörde tamamen bağımsız olmasını istiyorum. Bu yüzden cihazımın üretimiyle ilgili her türlü desteğe açığım."
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