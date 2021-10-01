Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın Tekrar gönder
MULTİMEDYA
Politika, uluslararası ilişkiler, bilim, magazin, tarih, sanat gibi farklı alanlarda hazırlanan fotoğraf galerisi, video galerisi, infografik, hareketli grafik ve karikatürler.
https://tr.sputniknews.com/20211001/avrupada-dogalgaz-100-euroyu-gecerek-rekor-kirdi-1049435227.html
Avrupa'da doğalgaz 100 euro'yu geçerek rekor kırdı
Avrupa'da doğalgaz 100 euro'yu geçerek rekor kırdı
Avrupa'da vadeli doğalgaz fiyatları megavatsaat başına 100 euro'yu geçerek rekor tazeledi. 01.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-01T17:11+0300
2021-10-01T17:11+0300
2021-10-01T17:12+0300
multimedya
avrupa
türkiye
doğalgaz
karikatür
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049434777_0:0:1891:1063_1920x0_80_0_0_293d710481b1239ab5bf98581ab645d2.jpg
Hollanda'da vadeli doğalgaz kontratlarının fiyatı kışın yaklaşması ve enerji krizinin giderek derinleşmesiyle megavatsaat başına 100 euro'yu geçti.30 Eylül’de Türkiye spot doğalgaz fiyatları da rekor tazeleyerek bin metreküp başına 2 bin 927 TL’ye çıktı. 28 Eylül’de spot doğalgazın fiyatı 2 bin 552 TL seviyesinde bulunuyordu.
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2021
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/01/1049434777_104:0:1521:1063_1920x0_80_0_0_7cdd0e8393376c9301c0d75078745ade.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Vitaliy Podvitskiy
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/104004/35/1040043525_0:0:2049:2049_100x100_80_0_0_72921e056be7620c048b28c3d85be954.jpg
avrupa, türkiye, doğalgaz, karikatür
Avrupa'da doğalgaz 100 euro'yu geçerek rekor kırdı 17:11 01.10.2021 (güncellendi: 17:12 01.10.2021)
Avrupa'da vadeli doğalgaz fiyatları megavatsaat başına 100 euro'yu geçerek rekor tazeledi.
Hollanda'da vadeli doğalgaz kontratlarının fiyatı kışın yaklaşması ve enerji krizinin giderek derinleşmesiyle megavatsaat başına
100 euro'yu geçti
.
30 Eylül’de
Türkiye spot doğalgaz fiyatları
da rekor tazeleyerek bin metreküp başına 2 bin 927 TL’ye çıktı. 28 Eylül’de spot doğalgazın fiyatı 2 bin 552 TL seviyesinde bulunuyordu.