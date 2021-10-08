https://tr.sputniknews.com/20211008/taliban-afganistanin-birkac-bolgesinde-iside-karsi-operasyon-duzenleniyor-1049650159.html
Taliban: Afganistan'ın birkaç bölgesinde IŞİD'e karşı operasyon düzenleniyor
Taliban: Afganistan'ın birkaç bölgesinde IŞİD'e karşı operasyon düzenleniyor
Taliban Sözcüsü Bilal Karimi, Taliban savaşçılarının Afganistan'ın birkaç bölgesinde IŞİD'e karşı operasyon düzenlediği söyledi. 08.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-08T17:13+0300
2021-10-08T17:13+0300
2021-10-08T17:22+0300
taliban kontrolünde afganistan
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Taliban Sözcüsü Bilal Karimi, örgüte bağlı güçlerin Afganistan'ın bazı bölgelerinde IŞİD'e karşı operasyon başlattığını açıkladı.İspanyol EFE haber ajansına konuşan Karimi, çatışmaların Kabil, Kunar, Nangarhar ve Parvan olmak üzere en az 4 vilayette belirtti.IŞİD militanlarının son dönemde bu bölgelerde çok aktif olduğunu ve Taliban'a karşı saldırılar düzenlediğini anlatan Karimi, "Birliklerimiz, istihbarat servisiyle birlikte IŞİD'e karşı operasyonlar düzenliyor. Bu hareketi imza edip ülkedeki ayaklanmasına son verebileceğimizi umuyoruz" dedi.Karimi, süren operasyonlardan gelen verilere göre şimdiye dek onlarca militanın öldürüldüğünü, onlarcasının da esir alındığını bildirdi.'IŞİD bizim için tehdit değil baş ağrısı'Bu arada Taliban geçici hükümetinde Kültür ve Haberleşme Bakan Yardımcısı görevine getirilen Zabihullah Mücahid, IŞİD'ı bir tehdit olarak değil, baş ağrısı olarak gördüklerini söyledi.TOLO News'e demeç veren Mücahid, "Biz IŞİD'e tehdit demiyoruz, baş ağrısı diyoruz. Bazı yerlerde baş ağrısı yapıyor ancak her olaydan sonra suçlular imha ediliyor. Onların peşindeyiz, saklandıkları yerleri ortaya çıkarıyoruz" diye konuştu.Mücahid, IŞİD Afganistan halkının desteğini almadığını ekledi.Rus Dışişleri: Taliban, Afganistan'ın kuzeyindeki durumu kontrol etmekte zorlanıyorDiğer yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Taliban'ın Afganistan’ın kuzeyindeki durumu kontrol edemediği yönünde bilgiler aldıklarını söyleyerek, örgütün üçüncü ülkelere tehdit oluşturmayacağı sözünü yerine getirebileceğini umduklarını kaydetti.Rudenko, "Afganistan'da, özellikle de ülkenin kuzey bölgelerinde, neler olup bittiğini yakından takip ediyoruz. Gerçekten de Taliban’ın bu bölgedeki durumu kontrol edemediğine dair bilgiler alıyoruz. Ancak yine de verdikleri sözleri yerine getirileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.Taliban'a bağlı olduklarını iddia eden bazı silahlı grupların Tacikistan’a saldırmaya hazır olduğu yönündeki haberleri değerlendiren Rudenko, "Gerekirse Tacikistan’a, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü olsun ikili anlaşmalar temelinde olsun gereken tüm yardım sağlanacak" dedi.
https://tr.sputniknews.com/20211004/taliban-kabilde-bir-isid-hucresini-yok-ettik-1049509267.html
https://tr.sputniknews.com/20210929/ft-afgan-direnis-gucleri-tacikistan-topraklarini-us-olarak-kullaniyor-1049363341.html
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işid, afganistan, taliban, operasyon, zabihullah mücahid
Taliban: Afganistan'ın birkaç bölgesinde IŞİD'e karşı operasyon düzenleniyor
17:13 08.10.2021 (güncellendi: 17:22 08.10.2021)
Taliban Sözcüsü Bilal Karimi, Taliban savaşçılarının Afganistan'ın birkaç bölgesinde IŞİD'e karşı operasyon düzenlediği söyledi.
Taliban Sözcüsü Bilal Karimi, örgüte bağlı güçlerin Afganistan'ın bazı bölgelerinde IŞİD'e karşı operasyon başlattığını açıkladı.
İspanyol EFE haber ajansına konuşan Karimi, çatışmaların Kabil, Kunar, Nangarhar ve Parvan olmak üzere en az 4 vilayette belirtti.
IŞİD militanlarının son dönemde bu bölgelerde çok aktif olduğunu ve Taliban'a karşı saldırılar düzenlediğini anlatan Karimi, "Birliklerimiz, istihbarat servisiyle birlikte IŞİD'e karşı operasyonlar düzenliyor. Bu hareketi imza edip ülkedeki ayaklanmasına son verebileceğimizi umuyoruz" dedi.
Karimi, süren operasyonlardan gelen verilere göre şimdiye dek onlarca militanın öldürüldüğünü, onlarcasının da esir alındığını bildirdi.
'IŞİD bizim için tehdit değil baş ağrısı'
Bu arada Taliban geçici hükümetinde Kültür ve Haberleşme Bakan Yardımcısı görevine getirilen Zabihullah Mücahid
, IŞİD'ı bir tehdit olarak değil, baş ağrısı olarak gördüklerini söyledi.
TOLO News'e demeç veren Mücahid, "Biz IŞİD'e tehdit demiyoruz, baş ağrısı diyoruz. Bazı yerlerde baş ağrısı yapıyor ancak her olaydan sonra suçlular imha ediliyor. Onların peşindeyiz, saklandıkları yerleri ortaya çıkarıyoruz" diye konuştu.
Mücahid, IŞİD Afganistan halkının desteğini almadığını ekledi.
Rus Dışişleri: Taliban, Afganistan'ın kuzeyindeki durumu kontrol etmekte zorlanıyor
Diğer yandan Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Andrey Rudenko, Taliban'ın Afganistan’ın kuzeyindeki durumu kontrol edemediği yönünde bilgiler aldıklarını söyleyerek, örgütün üçüncü ülkelere tehdit oluşturmayacağı sözünü yerine getirebileceğini umduklarını kaydetti.
Rudenko, "Afganistan'da, özellikle de ülkenin kuzey bölgelerinde, neler olup bittiğini yakından takip ediyoruz. Gerçekten de Taliban’ın bu bölgedeki durumu kontrol edemediğine dair bilgiler alıyoruz. Ancak yine de verdikleri sözleri yerine getirileceğini umuyoruz" ifadelerini kullandı.
Taliban'a bağlı olduklarını iddia eden bazı silahlı grupların Tacikistan
’a saldırmaya hazır olduğu yönündeki haberleri değerlendiren Rudenko, "Gerekirse Tacikistan’a, Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü olsun ikili anlaşmalar temelinde olsun gereken tüm yardım sağlanacak"
dedi.