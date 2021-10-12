https://tr.sputniknews.com/20211012/nulandla-gorusen-ryabkov-abd-ile-rusya-arasinda-diplomatik-konularda-kriz-potansiyeli-suruyor-1049752232.html

Nuland'la görüşen Ryabkov: ABD ile Rusya arasında diplomatik konularda kriz potansiyeli sürüyor

Nuland'la görüşen Ryabkov: ABD ile Rusya arasında diplomatik konularda kriz potansiyeli sürüyor

Rusya Dışişleri Bakan Yardımcısı Ryabkov, Rusya-ABD ilişkilerinde özellikle iki ülkedeki diplomatik temsilciliklerin çalışmasıyla ilgili konularda durumun daha... 12.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-12T16:35+0300

2021-10-12T16:35+0300

2021-10-12T16:35+0300

dünya

abd

rusya

victoria nuland

sergey ryabkov

vize

kara liste

görüşme

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Rusya Dışişleri Bakanı Yardımcısı Sergey Ryabkov, Rusya'dan vize alabildikten sonra dün Moskova'ya gelen ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı Victoria Nuland'la yaptığı görüşmenin, toplantının nasıl geçtiğine dair açıklama yaptı.İkili düzeydeki konuları kapsamlı ve oldukça derinlemesine bir şekilde ele aldıklarını anlatan Ryabkov, ABD heyetinde Beyaz Saray'dan bir temsilcinin de bulunduğunu ve bunun doğrudan ve tamamen açık şekilde konuşma imkanı sunduğunu belirtti.Özellikle vizeler, diplomatik personel sayısının eski düzeye çıkarılması ve iki ülkedeki diplomatik temsilciliklerin çalışmaları ile ilgili konularda yapılan istişarelerde ilerleme kaydedilip kaydedilmediği sorusuna Ryabkov, "Büyük bir ilerleme kaydettiğimizi söyleyemem. Vizeler, diplomatik temsilciliklerin çalışma koşulları, diplomatik personelin rotasyonu, genel olarak Rusya'daki ABD ve ABD'deki Rusya diplomatik kuruluşlarının faaliyetlerinin normalleştirilmesi gibi konular, önemli bir kriz potansiyeli taşımaya devam ediyor ve bu alanlarda durumun daha kötüye gitme ihtimali dışlanamaz. Bunu ABD'li meslektaşlarımıza doğrudan söyledik" yanıtını verdi.İkili işbirliğinin bazı sektörel alanlarında diyaloğu artırmak için dayanaklar bulunduğuna dikkat çeken Ryabkov, ilgili kurumların bu konuda yakın gelecekte çalışmaya başlayacaklarını düşündüğünü kaydetti.Ryabkov, "Bu konuda hemen ve her şeye rağmen uzmanlar düzeyinde özel görüşme yapılması konusunda anlaşma sağladık. Bu da başlı başına önemli bir durum" diye konuştu.Putin'in yardımcısı Uşakov'la görüşecekRusya'daki temasları yarın sona erecek olan Nuland, Rusya Devlet Başkan Yardımcısı Yuriy Uşakov'la da görüşecek.Rusya, Nuland'a vize vermemişti20 Eylül'de Rusya'nın Washington Büyükelçisi Anatoliy Antonov, Nuland'ın olası Rusya ziyareti ile ilgili değerlendirmesinde ABD'li diplomata şu aşamada vize verilmediğini belirtmişti.25 Eylül'de Kommersant gazetesinn diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, Nuland'a Moskova ziyareti için vize verebileceği, bunun karşılığında Moskova'nın, Rus diplomatlara ve özellikle 2019'dan beri vize alamayan Rusya Dışişleri Bakanlığı uzmanı Konstantin Vorontsov'a yönelik kısıtlamaların kaldırılmasını beklediği ifade edilmişti.Önceki gün Rusya Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Mariya Zaharova, Nuland’ın Moskova’ya gelebilmesi için Washington’un bazı Rusları yaptırım listeden çıkardığını duyurmuştu.Nuland Rusya'nın kara listesinde yer alıyorNuland, eski ABD Başkanı Barack Obama'nın yönetiminde ABD Dışişleri Bakanlığı Avrupa ve Avrasya İlişkilerinden Sorumlu Müsteşar Yardımcısıydı. Donald Trump'ın başkanlığı döneminde Dışişleri Bakanlığı'ndan ayrılmasının ardından, ABD'nin Rus bürokratlara kişisel yaptırımlar uygulamasına Rusya’nın yanıt verdiği ‘kara listeye’ alınmıştı.

https://tr.sputniknews.com/20211011/rusya-abd-nuland-icin-birkac-rus-vatandasi-yaptirim-listesinden-cikartti-1049697487.html

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abd, rusya, victoria nuland, sergey ryabkov, vize, kara liste, görüşme