https://tr.sputniknews.com/20211015/novak-avrupadaki-gaz-fiyatlarindaki-artis-sevkiyat-sikintisindan-kaynakli-degil-1049845476.html

Novak: Avrupa’daki gaz fiyatlarındaki artış sevkiyat sıkıntısından kaynaklı değil

Novak: Avrupa’daki gaz fiyatlarındaki artış sevkiyat sıkıntısından kaynaklı değil

Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Avrupa’daki gaz fiyatlarındaki artışın sevkiyat sıkıntısıyla değil, depolardaki doluluk oranının düşük olmasından... 15.10.2021, Sputnik Türkiye

2021-10-15T10:52+0300

2021-10-15T10:52+0300

2021-10-15T10:52+0300

ekonomi

avrupa

rusya

gazprom

aleksandr novak

enerji

fiyat

fiyat artışı

rusya enerji haftası

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Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa'da enerji fiyatlarında yaşanan artışa dair değerlendirmede bulundu.Rusya Enerji Haftası kapsamında Business FM’e konuşan Novak, "Bugün itibarıyla Avrupa pazarına bütünüyle gaz sağlanıyor, zira kendi üretimlerinin yanı sıra yapılan ithalat Avrupa pazarının içerideki ihtiyacını kapatıyor. Bununla birlikte gazın bir kısmı da yeraltındaki depolara pompalanıyor, yani gaz sıkıntısı yok" ifadelerini kullandı.Ancak Novak’a göre son beş yıldır depolardaki doluluk oranının en düşük seviyesinde olmasından kaynaklı bir sorun yaşanıyor. Bu oran normalde yüzde 85-90’ın üzerindeyken, şimdi yaklaşık yüzde 74 seviyesinde."Bu da elbette pazardaki taraflar üzerinde endişe yaratıyor, riskler var. Bunun neticesinde de doğal olarak pazarda bir reaksiyon oluşuyor ve fiyatlar artıyor” diyen Novak, Avrupalı partnerlerin uzun vadeli anlaşmalarındaki hacmi artırması halinde Gazprom’un da üretim hacmini yükselteceğini ifade etti.'Petrolün varil fiyatı 100 dolara çıkabilir'CNBC televizyonuna verdiği röportajda da Novak, petrolün varil fiyatının yıl sonunda 100 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.Bir yıl öncesine kadar kimsenin gaz fiyatlarının 2 bin dolara yükselmesini beklemediğini kaydeden Novak, "Enerji piyasasındaki durum nedeniyle şu an herhangi bir senaryoyu tartışamıyoruz" dedi.OPEC+ ülkelerinin, elinde fiyat artışlarını frenleyecek araçlar olması nedeniyle gaz fiyatlarındaki dalgalanmaların petrol fiyatlarındakiyle aynı olamayacağını belirten Novak, Washington’ın fiyatların istikrara kavuşturulması talebiyle Moskova’ya doğrudan başvurmadığını söyledi.

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avrupa, rusya, gazprom, aleksandr novak, enerji, fiyat, fiyat artışı, rusya enerji haftası