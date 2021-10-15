Kayıt işlemi başarıyla tamamlanmıştır!
Lütfen 'a gönderilen e-postadaki bağlantıya tıklayın
Türkiye
Motorin ve benzine zam
Para - hesap makinesi - Sputnik Türkiye, 1920
EKONOMİ
Türkiye ve dünyadan ekonomi alanındaki güncel gelişmeler, para piyasalarındaki son durum. Kredi kuruluşları değerlendirmesi ve diğer tüm gelişmeler.
https://tr.sputniknews.com/20211015/novak-avrupadaki-gaz-fiyatlarindaki-artis-sevkiyat-sikintisindan-kaynakli-degil-1049845476.html
Novak: Avrupa’daki gaz fiyatlarındaki artış sevkiyat sıkıntısından kaynaklı değil
Novak: Avrupa’daki gaz fiyatlarındaki artış sevkiyat sıkıntısından kaynaklı değil
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Avrupa’daki gaz fiyatlarındaki artışın sevkiyat sıkıntısıyla değil, depolardaki doluluk oranının düşük olmasından... 15.10.2021, Sputnik Türkiye
2021-10-15T10:52+0300
2021-10-15T10:52+0300
ekonomi
avrupa
rusya
gazprom
aleksandr novak
enerji
fiyat
fiyat artışı
rusya enerji haftası
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049845449_0:0:2997:1685_1920x0_80_0_0_a800a368566eb7aa16ff72dba9189122.jpg
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa'da enerji fiyatlarında yaşanan artışa dair değerlendirmede bulundu.Rusya Enerji Haftası kapsamında Business FM’e konuşan Novak, "Bugün itibarıyla Avrupa pazarına bütünüyle gaz sağlanıyor, zira kendi üretimlerinin yanı sıra yapılan ithalat Avrupa pazarının içerideki ihtiyacını kapatıyor. Bununla birlikte gazın bir kısmı da yeraltındaki depolara pompalanıyor, yani gaz sıkıntısı yok" ifadelerini kullandı.Ancak Novak’a göre son beş yıldır depolardaki doluluk oranının en düşük seviyesinde olmasından kaynaklı bir sorun yaşanıyor. Bu oran normalde yüzde 85-90’ın üzerindeyken, şimdi yaklaşık yüzde 74 seviyesinde."Bu da elbette pazardaki taraflar üzerinde endişe yaratıyor, riskler var. Bunun neticesinde de doğal olarak pazarda bir reaksiyon oluşuyor ve fiyatlar artıyor” diyen Novak, Avrupalı partnerlerin uzun vadeli anlaşmalarındaki hacmi artırması halinde Gazprom’un da üretim hacmini yükselteceğini ifade etti.'Petrolün varil fiyatı 100 dolara çıkabilir'CNBC televizyonuna verdiği röportajda da Novak, petrolün varil fiyatının yıl sonunda 100 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.Bir yıl öncesine kadar kimsenin gaz fiyatlarının 2 bin dolara yükselmesini beklemediğini kaydeden Novak, "Enerji piyasasındaki durum nedeniyle şu an herhangi bir senaryoyu tartışamıyoruz" dedi.OPEC+ ülkelerinin, elinde fiyat artışlarını frenleyecek araçlar olması nedeniyle gaz fiyatlarındaki dalgalanmaların petrol fiyatlarındakiyle aynı olamayacağını belirten Novak, Washington’ın fiyatların istikrara kavuşturulması talebiyle Moskova’ya doğrudan başvurmadığını söyledi.
https://tr.sputniknews.com/20211013/putin-rusya-avrupaya-soguk-savas-doneminde-bile-gaz-tedarik-etti--1049784018.html
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2021
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0a/0f/1049845449_0:0:2731:2048_1920x0_80_0_0_59eb2cadd37a8f3189bd1b9ecd21ac80.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
avrupa, rusya, gazprom, aleksandr novak, enerji, fiyat, fiyat artışı, rusya enerji haftası

Novak: Avrupa’daki gaz fiyatlarındaki artış sevkiyat sıkıntısından kaynaklı değil

10:52 15.10.2021
© Sputnik / Григорий СысоевAleksandr Novak
Aleksandr Novak - Sputnik Türkiye, 1920, 15.10.2021
© Sputnik / Григорий Сысоев
Abone ol
Rusya Başbakan Yardımcısı Novak, Avrupa’daki gaz fiyatlarındaki artışın sevkiyat sıkıntısıyla değil, depolardaki doluluk oranının düşük olmasından kaynaklandığını ifade etti.
Rusya Başbakan Yardımcısı Aleksandr Novak, Avrupa'da enerji fiyatlarında yaşanan artışa dair değerlendirmede bulundu.
Rusya Enerji Haftası kapsamında Business FM’e konuşan Novak, "Bugün itibarıyla Avrupa pazarına bütünüyle gaz sağlanıyor, zira kendi üretimlerinin yanı sıra yapılan ithalat Avrupa pazarının içerideki ihtiyacını kapatıyor. Bununla birlikte gazın bir kısmı da yeraltındaki depolara pompalanıyor, yani gaz sıkıntısı yok" ifadelerini kullandı.
Ancak Novak’a göre son beş yıldır depolardaki doluluk oranının en düşük seviyesinde olmasından kaynaklı bir sorun yaşanıyor. Bu oran normalde yüzde 85-90’ın üzerindeyken, şimdi yaklaşık yüzde 74 seviyesinde.
"Bu da elbette pazardaki taraflar üzerinde endişe yaratıyor, riskler var. Bunun neticesinde de doğal olarak pazarda bir reaksiyon oluşuyor ve fiyatlar artıyor” diyen Novak, Avrupalı partnerlerin uzun vadeli anlaşmalarındaki hacmi artırması halinde Gazprom’un da üretim hacmini yükselteceğini ifade etti.

'Petrolün varil fiyatı 100 dolara çıkabilir'

CNBC televizyonuna verdiği röportajda da Novak, petrolün varil fiyatının yıl sonunda 100 dolara kadar çıkabileceğini belirtti.
Bir yıl öncesine kadar kimsenin gaz fiyatlarının 2 bin dolara yükselmesini beklemediğini kaydeden Novak, "Enerji piyasasındaki durum nedeniyle şu an herhangi bir senaryoyu tartışamıyoruz" dedi.
OPEC+ ülkelerinin, elinde fiyat artışlarını frenleyecek araçlar olması nedeniyle gaz fiyatlarındaki dalgalanmaların petrol fiyatlarındakiyle aynı olamayacağını belirten Novak, Washington’ın fiyatların istikrara kavuşturulması talebiyle Moskova’ya doğrudan başvurmadığını söyledi.
Vladimir Putin - Sputnik Türkiye, 1920, 13.10.2021
DÜNYA
Putin: Rusya, Avrupa'ya Soğuk Savaş döneminde bile gaz tedarik etti
13 Ekim, 15:06
000000
Yorum yaz
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
© 2021 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Önce yenilerÖnce eskiler
loader
LIVE
Заголовок открываемого материала
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала
Uluslararası
InternationalEnglishİngilizceMundoEspañolİspanyolca
Avrupa
DeutschlandDeutschAlmancaFranceFrançaisFransızcaΕλλάδαΕλληνικάYunancaItaliaItalianoİtalyancaČeská republikaČeštinaÇekçePolskaPolskiLehçeСрбиjаСрпскиSırpçaLatvijaLatviešuLetoncaLietuvaLietuviųLitvancaMoldovaMoldoveneascăMoldovacaБеларусьБеларускiBelarusça
Kafkasya
ԱրմենիաՀայերենErmeniceАҧсныАҧсышәалаAbhazcaХуссар ИрыстонИронауOsetçeსაქართველოქართულიGürcüceAzərbaycanАzərbaycancaAzerice
Ortadoğu
Sputnik عربيArabicArapçaTürkiyeTürkçeTürkçeSputnik ایرانPersianFarsçaSputnik افغانستانDariDarice
Orta Asya
ҚазақстанҚазақ тіліKazakçaКыргызстанКыргызчаKırgızcaOʻzbekistonЎзбекчаÖzbekçeТоҷикистонТоҷикӣTacikçe
Doğu ve Güneydoğu Asya
Việt NamTiếng ViệtVietnamca日本日本語Japonca中国中文Çince
Güney Amerika
BrasilPortuguêsPortekizce