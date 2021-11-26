https://tr.sputniknews.com/20211126/rus-siyasi-analist-bati-erdogani-ortadan-kaldirmak-istiyor-1051179270.html

Rus siyasi analist: Batı, Erdoğan’ı ortadan kaldırmak istiyor

Rus siyasi analist: Batı, Erdoğan’ı ortadan kaldırmak istiyor

Türk Lirası’ndaki değer kaybı, protestolara neden oldu. Ana muhalefet partisi CHP başta olmak üzere, Türkiye’deki muhalif partiler erken seçim talep ediyor... 26.11.2021, Sputnik Türkiye

2021-11-26T15:46+0300

2021-11-26T15:46+0300

2021-11-26T15:47+0300

görüş

analiz

abd

recep tayyip erdoğan

ak parti

türkiye

ab

sergey markov

batı

politika

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Rusya Siyasi Araştırmalar Enstitüsü Direktörü, eski Duma milletvekili Sergey Markov, Türkiye’deki gelişmeleri Sputnik’e değerlendirdi.‘Taşra Erdoğan’dan yana’Markov, döviz kurlarındaki artışın ardından yaşanan gelişmeleri şöyle yorumladı:“Öncelikle şunu kaydetmek gerekir ki, bu protestolar Batı medyasında yazıldığı kadar büyük değil. İkincisi, protestolar sadece büyük şehirlerde yapılıyor. Son yerel seçimlerde, 10 büyük şehirden 8’inde muhalefet kazanmıştı. Dolayısıyla ülkenin diğer kısmı, büyük şehirlerin dışında kalan bölgeler sakin kalıyor. Yani taşranın Erdoğan’dan yana olduğunu ve partisini desteklediğini söyleyebiliriz.”‘Muhalefet, ABD ve AB’den yana’Batı’nın, Türkiye’de istikrarsız bir ortam olmasından hoşnut olduğunu iddia eden Markov, şunları söyledi:“ABD ve AB’nin Türkiye’deki son karmaşık durumdan yararlanmaya çalıştığı açık. Ülkedeki siyasi durumu daha da kötüleştirecek yeni girişimlerde bulunmaları beklenmeli. Seçimlere henüz iki yıl var. Bu süre zarfında, Erdoğan’a konumunu düzeltmesine izin verecek olaylar meydana gelebilir. Oysa şimdi muhalefetin puanı iyi. Belki de şu ana kadar görülen en yüksek nokta. Şüphesiz bugün iktidara gelebilecek muhalefet ABD ve AB’den yana. Batı da diğer her şeyin yanında Rusya’yla iyi ilişkilere sahip olduğu için Erdoğan’ı ortadan kaldırmak istiyor.”‘Erdoğan, gerçek desteği sadece Moskova ve Pekin’den alabilir’Türkiye’nin Rusya ve Çin’le daha sıkı ilişkiler içinde olması gerektiğini savunan Rus analist, şöyle devam etti:“Her şey şansa bırakılırsa iki yıl sonra Erdoğan, şu anda Lukaşenko’nun bulunduğu duruma düşebilir. İçeride protestolar, dışarıda yaptırımlar. Erdoğan gerçek desteği sadece Moskova ve Pekin’den alabilir. Türkiye, Avrasya Ekonomik Birliği’nin üyesi olabilir. Bu, Rusya ve Türkiye’yi çok güçlendirir.”

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analiz, abd, recep tayyip erdoğan, ak parti, türkiye, ab, sergey markov, batı, politika, akp