Kılıçdaroğlu: Vatandaş siyasi otoriteye güven duymuyorsa artık o kişiler ülkeyi sağlıklı yönetemez

CHP lideri Kılıçdaroğlu, partisinin grup toplantısında konuşuyor. 21.12.2021, Sputnik Türkiye

Kılıçdaroğlu'nun açıklamaları şu şekilde: *Hepimiz güzel bir Türkiye'de huzurla yaşamak isteriz. Her evde bereket olmasını isteriz. İnsanların gururla yürümesini isteriz. Türkiye'nin dünyaya örnek olan davranışlar sergilemesini isteriz. Ülkeyi yöneten siyasetçilerin eleştirilere sabırla bakmasını isteriz. Hepimizin ortak arzusu bu. Hangi inançtan, kimlikten olursa olsun herkes bunu ister.*Devleti yönetmek ayrıdır, devlet denen kuruma saygı gösterilerek yönetilir. İktidarın adalete, anayasaya, kanunlara, kuvvet ayrılığına uyması lazım. Demokratik, laik, sosyal bir hukuk devleti olduğuna inanması lazım. Ancak böyle devlet adaletle yönetilir. Ama alana çıktığınızda karamsar bir tablo görüyorsunuz.*Hafta sonu belediye başkanlarımızla Kayseri'deydik. Orada belediye başkanımız yok diye orayı seçtik. Halk demokrasi kültürümüzü görsünler istedik. Belediye başkanlarının halkına nasıl hesap verdiklerini görsünler istedik. İhaleleri nasıl yapıyoruz görsünler istedik. Yaşanan ekonomik buhran nedeniyle kış aylarında vatandaşlar perişan. Önce hükümete çağrı yaptık, zammın altında insanlar ezilir, kara kış fonu kurun, destek verin fakire fukaraya, benim değil senin oyun artacak dedim; yapmadılar. Ama biz belediye başkanlarımıza çağrı yaptık. Sağ olsunlar belediye başkanlarımız çalışmalarını sürdürüyorlar. Belediye başkanlarıma teşekkür ederim, tarih yazıyorlar.* Belediye başkanlarıma teşekkür ederim, bütün baskılara rağmen tarih yazıyorlar.* Böylesine istikrarsız bir ortamda, sanayici, esnaf durmuş vaziyette. Sorunun temeli güvendir. Eğer bir c. Var olan iktidar bir güven ortamı yaratamaz. Her kafadan bir sesin çıktığı yapı içinde güven yaratamazsınız. * 3 çocuk sokakta röportaj yapıyorlar vatandaşa dertlerini soruyorlar, gözaltına alınıyorlar. Ne kusurları var? Ev hapsi veriyorsunuz... Niçin? Sokağa çıkmasın diye, halk gerçekleri öğrenmesin diye. Bir kişi devleti böyle yönetmeye kalkarsa o devletin yönetimi otoriter yönetim olur, demokrasi olmaz. Devleti yöneten kişi eleştiriye tahammül edemiyorsa yapacağı tek şey makamdan ayrılmaktır.* Dış güçler diye kıyamet kopardılar. Yeni atanan bakan Nebati "Dış güçler falan yok, doları bilinçli olarak yükseltiyoruz" dedi.* İyi bir siyasetçi alkıştan çok eleştiri ister. Hz. Ömer 'bana kusurlarımı söyleyenler benim gerçek kardeşlerimdir' der. * Taç giyen baş akıllanır. Bir sorumluluk üstlendiği için akıllanır. Her şeyi ben bilirim dediği zaman, kişi kendini bilmez.* Devleti yöneten kişi doğruları duymaya tahammül edemiyorsa makamından ayrılmalıdır.* Bugün bankalardaki tasarruf mevduatının yüzde 66,4'ü dövizdedir. İnsanlar ülkenin para birimine güvenmiyor. Edirne'yi ve Kars'ı korumak neyse Türk Lirası'nın itibarını korumak aynı şeydir. * Zamlar yağmur gibi yağarken dövizi yerinde tutamıyorsanız o ülkede bir sorun var demektir. Sorunu yaratan kurum sorunu çözemez. Türkiye'yi bu hale getiren siyasi iktidar, ülke sorunlarını çözemez. Sorunun çözülmesi için seçim yapılması lazım. Milletin iradesine gidilmesi lazım. Geçen her gün çok daha ağır maliyetler geliyor. Kurtulmanın tek yolu sandığı getirmektir.* 13. cumhurbaşkanımız inşallah Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı olacak. * İktidar olduğumuzda ilk yapacağımız iş, güveni tesis etmek. Güveni tesis etmenin yolu sorunu yaşayanla sorunu çözecek olanın yan yana gelmesidir. Bizim 13. Cumhurbaşkanımız da hakem olacak orada. İki tarafı yan yana getirecek. Buna ne diyoruz? Ekonomik ve Sosyal Konsey. * İkinci olarak, ilk 1 hafta içinde düzenleyici ve denetleyici kurumların tamamı liyakatli kişiler olacak ve atanacak. Güveni sağlamanın ikinci yolu güvenilir kişileri bu kurumlara atamak. * Üç; İlk bir haftada, Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile kurulan fakat bankacılıktan anlamayan kişilerin atandığı Para Politikası Kurulu'nu kapatacağız. Bu görevi Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası yerine getirecek. Merkez Bankası'na liyakatli kişiyi atayacağız.* Dördüncü madde, 13. cumhurbaşkanımız makama oturduğu gün İsrafla Mücadele Genelgesi yayınlayacaktır. Bir genelge çıkaracaksınız, israfı tek tek önleyeceksiniz devlet katında. 13 uçak mı var, 12'sini satacaksınız, Hazine'ye gelir olacak. İsrafı, yolsuzlukları en çok konuştuğumuz dönemde adamlar 474 bine 3 Mercedes aldılar Saray'a. Neyine yetmiyor ya?* 13. Cumhurbaşkanımız bir genelge çıkaracak; devlet sırrı hariç bütün bilgilere vatandaş istediğinde ulaşacak. Ticari sır ne demek ya, hastane yaptın, kaça yaptın kardeşim? Hemen cevap vereceksin... Milletvekiline cevap verilmeyen ortamda vatandaşa cevap verilir mi? Ben vatandaşı hiç takmıyorum demektir bu... Vatandaşın sorduğu her soruya yanıt verilecek. İstanbul Havalimanı kaça mal oldu kimse bilmiyor. Neymiş, ticari sırmış... Ne ticari sırrı? Ben bir şirketten mi istiyorum bunu, devlet bilir bunu. Ama vermiyorlar bunu... Devlette saydamlığı getirmek yapacağımız işlerden biri.* Altıncı madde; Bu milletin sırtına yıkılan soygun düzenine son vereceğiz. * Yedinci madde; Derhal bir Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile Stratejik Planlama Teşkilatı kurulacak. * Bu 7 madde ile vatandaşla siyasetçi arasında güvenli ilişki oluşacak.

