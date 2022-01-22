EastMed’e alternatif olabilecek bir projenin ortaya çıkması mümkün mü?

“Joe Biden, EastMed gaz boru hattını finanse etmekten gerçekten vazgeçti. Ancak bu karar, büyük ölçüde proje eski ABD Başkanı Donald Trump tarafından başlatıldığı için alındı. Dolayısıyla ekonomik yönlerin yanı sıra siyasi bir arka plan da söz konusu. Öte yandan ABD, başta kaya gazı ile ilgili planların yer aldığı enerji projelerini finanse etmeye daha fazla odaklanıyor. Aynı zamanda ABD, son zamanlarda Türkiye'yi tekrar kanatları altına almaya ilgi göstermeye başladı. Bu eğilimin devamı olarak Washington, rotası Türkiye topraklarından geçebilecek olası yeni bir projeyi desteklemeye hazır olduğunu gösterebilir. Belki de ABD Türkiye'ye böyle bir şans verecek. Ancak tüm bunlar olsa da uzun gelecekte olacak ve karar tamamen siyasi olacak.”