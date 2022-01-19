https://tr.sputniknews.com/20220119/israil-dogalgazinin-turkiye-uzerinden-avrupaya-aktarilmasinin-kazanclari-neler-olur-1052898474.html

İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya aktarılmasının kazançları neler olur?

İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya aktarılmasının kazançları neler olur?

ABD’nin desteğini çektiği EastMed Boru Hattı projesinin suya düşmesiyle Doğu Akdeniz doğalgazının Avrupa’ya Türkiye üzerinden aktarma senaryosu yeniden gündeme... 19.01.2022, Sputnik Türkiye

2022-01-19T16:22+0300

2022-01-19T16:22+0300

2022-01-19T16:23+0300

görüş

avrupa

abd

recep tayyip erdoğan

israil

doğu akdeniz

türkiye

yunanistan

güney kıbrıs

doğalgaz

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ABD’nin, İsrail gazını Güney Kıbrıs ve Yunanistan işbirliğiyle Avrupa’ya ulaştıracak EastMed projesine desteğini çekmesinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’dan dikkat çeken bir açıklama geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, EastMed konusunda “Türkiye’siz bu iş olmaz” diyerek İsrail yönetimiyle görüşmeler yapıldığını açıkladı. Cumhurbaşkanı Erdoğan, şunları ifade etti:EastMed Boru Hattı projesi nedir?Doğu Akdeniz Boru Hattı veya EastMed Boru Hattı projesi, İsrail’in Doğu Akdeniz’deki enerji kaynaklarını Kıbrıs ve Girit üstünden Yunanistan topraklarına ulaştırması beklenen doğalgaz boru hattı olarak doğdu. Proje tamamlandığında doğalgazın Yunanistan üzerinden İtalya'ya oradan da bütün Avrupa'ya aktarılması planlanıyordu. Boru hattının uzunluğunun 1.900 kilometre, derinliğinin ise 3 kilometre olması öngörülüyordu. Yılda 10 milyar metreküp doğalgaz taşıma kapasitesili olarak tasarlanan projenin 7 milyar dolara mal olacağı ve yapımının 7 yıl süreceği belirtiliyordu. Ancak uzmanlar bu projenin hayata geçmesi için harcanan paranın neredeyse iki katı fazla olacağını vurguluyordu.2 Ocak 2020'de Yunanistan'ın başkenti Atina'da İsrail, Yunanistan ve Güney Kıbrıs liderleri arasında EastMed Boru Hattı projesi sözleşmesini imzaladı. 19 Temmuz 2020'de ise İsrail hükümeti EastMed Boru Hattı projesini onayladı. Washington, imzadan iki yıl sonra projeden desteğini çekti. Yunan basınının hükümet kaynaklarına dayandırdığı haberlerde, ABD'nin, EastMed'e ilişkin çekincelerini gayriresmi bir yazı ile (non paper) Yunanistan, İsrail ve Güney Kıbrıs'a ilettiği bildirildi. ABD'nin dile getirdiği çekinceler arasında projenin ekonomik açıdan sürdürülebilir olmaması ve çevresel hassasiyetlere uzak olması gösterildi.Öte yandan Türkiye de Libya'yla yapmış olduğu Münhasır Ekonomik Bölge (MEB) anlaşması sonrası EastMed’in geçirilmesi planlanan deniz sınırlarını kontrol ettiğini ve projeye izin vereyeceğini belirtmişti.Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın da belirttiği gibi İsrail doğalgazının Türkiye üzerinden Avrupa’ya aktarılması konusunda EastMed projesinden önce de gündeme gelmişti. İsrail doğalgazının Avrupa’ya doğrudan Türkiye’ye boru hattı ile aktarılmasının EastMed projesine göre çok daha ekonomik ve hayata geçirilmesinin daha kolay olduğu uzmanlar tarafından vurgulanıyor.‘EastMed Boru Hattı projesi siyasi bir projedir’Peki şimdi Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bu konuyu yeniden İsrail’le görüşmeye açması ne anlama geliyor? Doğu Akdeniz’deki dengeler bu durumdan nasıl etkilenir? Konunun uzmanları Sputnik’e değerlendirdi.Emekli Tümamiral Cem Gürdeniz, “ABD’nin EastMed projesini destekleme kararından geri çekilmesi sürpriz olmadı” diyerek şunları söyledi:‘Türkiye Güney Kıbrıs’ı elimine etmiş olacak’Enerji uzmanı Volkan Aslanoğlu ise Doğu Akdeniz gazının Avrupa’ya aktarılması için ilk başta konuşulan ideal yolun Türkiye üzerinden gitmesi olduğunu hatırlatarak sonrasında yükselen tansiyonun bunu sekteye uğrattığını ifade etti. Bu sürecin ardından EastMed Boru Hattı projesinin ortaya çıktığını ifade eden Aslanoğlu, şunları söyledi:Türkiye’ye ne kazandırır?“Türkiye’nin bir enerji merkezi haline gelmek için uzun süredir bir stratejisi var” diyen devam eden Aslanoğlu, Türkiye’nin bu projeden kazancısını ise “Doğalgazı Türkiye’den fiyatlayıp satmak gibi bir durum ortaya çıkabilir. Bu Türkiye’nin bir anda enerji politikası yapan bir ülke olması anlamına gelir. Tabii bunun yanı sıra maddi kazanç da sağlar” diyerek anlattı.

https://tr.sputniknews.com/20220112/abdnin-eastmed-projesinden-u-donusu-yapmasi-projenin-elverissiz-ve-siyasi-oldugu-gosteriyor-1052680564.html

israil

yunanistan

güney kıbrıs

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avrupa, abd, recep tayyip erdoğan, israil, doğu akdeniz, türkiye, yunanistan, güney kıbrıs, doğalgaz, cem gürdeniz, volkan aslanoğlu, turan salcı