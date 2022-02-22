https://tr.sputniknews.com/20220222/nato-genel-sekreteri-stoltenberg-nato-mudahale-gucu-yuksek-hazirlik-seviyesinde--1054131521.html

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO Müdahale Gücü yüksek hazırlık seviyesinde

NATO Genel Sekreteri Stoltenberg: NATO Müdahale Gücü yüksek hazırlık seviyesinde

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Ukrayna komisyonu olağanüstü toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında, NATO Müdahale Gücü'nün... 22.02.2022, Sputnik Türkiye

2022-02-22T19:29+0300

2022-02-22T19:29+0300

2022-02-22T19:38+0300

ukrayna krizi

nato

ukrayna krizi

jens stoltenberg

lugansk halk cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti

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Ukrayna'nın doğusundaki Donetsk ve Lugansk'ta gerilim sürerken Rusya lideri Putin, Güvenlik Konseyi toplantısının ardından yaptığı açıklamada, Ukrayna'dan tek taraflı bağımsızlığını ilan eden Donetsk ve Lugansk Halk cumhuriyetlerini tanıdığını açıkladı. Donetsk ve Lugansk'ın egemenliklerinin tanınma kararının ardından ABD ve Avrupa Birliği Moskova'ya yaptırımlar konusunda uzlaştı. NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, NATO-Ukrayna Komisyonu'nun olağanüstü toplantısının ardından gerçekleştirdiği basın toplantısında 'NATO birliklerinin Baltıklar ve Doğu Avrupa'da mukavemete hazır olduklarını' belirtti. Rusya Devlet Başkanı Putin'in Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'ni tanıma kararını kınadıklarını yineleyen Stoltenberg, "Ukrayna hükümeti ve halkı ile dayanışma halindeyiz, Ukrayna’nın toprak bütünlüğünü destekliyoruz" dedi. NATO Müdahale Gücü'nün yüksek hazırlık seviyesinde olduğunu açıklan Stoltenberg, güçlerin henüz aktif olmadığını belirtti.ABD-Britanya destekli Ukrayna ordusunun Donbass'a saldırmasının ardından Moskova'nın Donetsk ve Lugansk halk cumhuriyetlerini tanıyıp barışgücü göndermesine koşut Batı'dan Rusya'ya yaptırım uygulanacağı açıklamaları gün içinde gelmeye devam etti. Almanya Başbakanı Olaf Scholz, hükümetin Kuzey Akım 2'nin tescillenmesi sürecini durdurduğunu belirtti. Almanya'nın aldığı bu kararı 'memnuniyetle' karşıladığını belirten Stoltenberg, "Eğer Rusya bir kez daha Ukrayna’ya karşı askeri seçeneği kullanırsa, bu sefer daha da sert önlemler alınacak" ifadelerini kullandı.

lugansk halk cumhuriyeti

donetsk halk cumhuriyeti

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nato, ukrayna krizi, jens stoltenberg, lugansk halk cumhuriyeti, donetsk halk cumhuriyeti