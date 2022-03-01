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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220301/afd-lideri-meclise-seslendi-ukrayna-krizini-cikaran-tarafsizlik-yerine-nato-uyeligi-sozu-verilmesi--1054322661.html
AfD lideri meclise seslendi: Ukrayna krizini çıkaran tarafsızlık yerine NATO üyeliği sözü verilmesi
AfD lideri meclise seslendi: Ukrayna krizini çıkaran tarafsızlık yerine NATO üyeliği sözü verilmesi
Almanya'da son seçimlerde yüzde 10 oy alan AfD'nin Eşbaşkanı, Ukrayna'da yaşananlardan Batı'nın tarafsızlık statüsü vermek yerine NATO ve AB üyeliği vaat etmek... 01.03.2022, Sputnik Türkiye
2022-03-01T11:22+0300
2022-03-01T11:22+0300
ukrayna krizi
alice weidel
almanya
almanya için alternatif (afd)
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Almanya'daki siyasi yelpazenin popülist sağ kanadında yer alan Almanya için Alternatif'in (AfD) Eşbaşkanı Alice Weidel, Rusya'nın Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazisizleştirilmesi hedefiyle yürüttüğü operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Son gelişmeleri Ukrayna'ya NATO üyeliği vaadinin tetiklediğini belirten Weidel, temelinde Moskova için kritik önemdeki bu konuda Batı'nın uzlaşmazlığının yattığını vurguladı. Pazar günü mecliste konuşan AfD milletvekili, Ukrayna'daki durumu 'Batı'nın başarısızlığı' diye niteleyerek aslında çok önce Kiev'e tarafsız statü verilmesi gerektiğine dikkat çekti. "Ukrayna ve diğer tüm çevre ülkeleri tarafsız statüye getirmek ve NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin sınırlarını sürekli olarak zorlamamak için zamanında önlemler alınmalıydı" eleştirisini getiren Weidel, "Sorun Ukrayna'ydı, sorun tarafsız statüsünün olmamasıydı ve tüm bu zaman boyunca sorunun üzerine uykuya yatıldı" dedi. "Ukrayna'nın tarafsız statüde olması sözünün yerine getirilmesi, Rusya'ya güvenlik endişeleri konusunda güvence verebilirdi" diye devam eden AfD Eşbaşkanı, 'Moskova'nın bu sorunu 20 yıldır çok net şekilde dile getirdiğine' dikkat çekerek ekledi: "Örneğin ABD arka bahçesinde herhangi bir düşman gücü hoş görmezdi"'Rusya'ya yapılan bu hakaretin Ukrayna'daki durumun ana nedeni olduğunu' belirten Weidel, 'durumda Batı'nın sorumluluğunun olduğunu, şahinlerin Ukrayna'nın NATO'ya katılması ihtimaline sıkı sıkıya bağlı kalırken Rusya'nın büyük güç olarak statüsünü kibirli şekilde reddettiklerini' dile getirdi. "Rusya'ya hakaret, bu, Batı'nın tarihi başarısızlığıdır" vurgusunu yapan AfD Eşbaşkanı, şöyle konuştu:"AB ve NATO'ya üye olabilecekleri gibi yerine getirilemeyecek vaatlerle Ukrayna'yı kışkırtmak tümden hataydı. Böylece Ukrayna'yı bu duruma ve bu tehlikeli sınava çektik.""NATO ve herkesten önce Almanya ile Fransa erken müdahale etmeliydi" eleştirisini yapan Alman siyasetçi, "Üstüne üstlük mevcut kriz daha sonra kontrol edemeyebileceğimiz siyasi süreçleri harekete geçiriyor" uyarısında bulundu. Weidel, 'Alman hükümetinin Brandenburg Kapısı'nı Ukrayna ulusal renkleriyle aydınlatmak gibi boş işlerle uğraştığını, oysa kendi vatandaşlarına hedeflerinden daha fazla zarar veren yaptırımların savaşı bitiremeyeceğini' söyledi. Rusya Savunma Bakanlığı açıklamalarında operasyonun sadece Ukrayna'nın askeri altyapısını hedef aldığı ve sivil nüfusun tehlikede olmadığı belirtildi. Ukrayna'yı işgal etme gibi bir planı olmadığını söyleyen Moskova, operasyonunun amacını, sivil nüfusu soykırımdan kurtarmak, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazisizleştirilmesi yoluyla Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'ni kurtarmak olarak açıkladı.
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alice weidel, almanya, almanya için alternatif (afd)

AfD lideri meclise seslendi: Ukrayna krizini çıkaran tarafsızlık yerine NATO üyeliği sözü verilmesi

11:22 01.03.2022
© REUTERS / FABRIZIO BENSCHAlmanya için Alternatif (AfD) Eşbaşkanı ve meclis grup başkanı Alice Weidel, Alman meclisinde (Bundestag) Rusya'nın Ukrayna operasyonu hakkında konuşurken
Almanya için Alternatif (AfD) Eşbaşkanı ve meclis grup başkanı Alice Weidel, Alman meclisinde (Bundestag) Rusya'nın Ukrayna operasyonu hakkında konuşurken - Sputnik Türkiye, 1920, 01.03.2022
© REUTERS / FABRIZIO BENSCH
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Almanya'da son seçimlerde yüzde 10 oy alan AfD'nin Eşbaşkanı, Ukrayna'da yaşananlardan Batı'nın tarafsızlık statüsü vermek yerine NATO ve AB üyeliği vaat etmek politikasının sorumlu olduğunu söyledi. Weidel, "Rusya'ya hakaret ettiler, bu, Batı'nın tarihi başarısızlığıdır" dedi.
Almanya'daki siyasi yelpazenin popülist sağ kanadında yer alan Almanya için Alternatif'in (AfD) Eşbaşkanı Alice Weidel, Rusya'nın Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazisizleştirilmesi hedefiyle yürüttüğü operasyonla ilgili değerlendirmelerde bulundu. Son gelişmeleri Ukrayna'ya NATO üyeliği vaadinin tetiklediğini belirten Weidel, temelinde Moskova için kritik önemdeki bu konuda Batı'nın uzlaşmazlığının yattığını vurguladı.
Pazar günü mecliste konuşan AfD milletvekili, Ukrayna'daki durumu 'Batı'nın başarısızlığı' diye niteleyerek aslında çok önce Kiev'e tarafsız statü verilmesi gerektiğine dikkat çekti.
"Ukrayna ve diğer tüm çevre ülkeleri tarafsız statüye getirmek ve NATO'nun doğuya doğru genişlemesinin sınırlarını sürekli olarak zorlamamak için zamanında önlemler alınmalıydı" eleştirisini getiren Weidel, "Sorun Ukrayna'ydı, sorun tarafsız statüsünün olmamasıydı ve tüm bu zaman boyunca sorunun üzerine uykuya yatıldı" dedi.
"Ukrayna'nın tarafsız statüde olması sözünün yerine getirilmesi, Rusya'ya güvenlik endişeleri konusunda güvence verebilirdi" diye devam eden AfD Eşbaşkanı, 'Moskova'nın bu sorunu 20 yıldır çok net şekilde dile getirdiğine' dikkat çekerek ekledi: "Örneğin ABD arka bahçesinde herhangi bir düşman gücü hoş görmezdi"
'Rusya'ya yapılan bu hakaretin Ukrayna'daki durumun ana nedeni olduğunu' belirten Weidel, 'durumda Batı'nın sorumluluğunun olduğunu, şahinlerin Ukrayna'nın NATO'ya katılması ihtimaline sıkı sıkıya bağlı kalırken Rusya'nın büyük güç olarak statüsünü kibirli şekilde reddettiklerini' dile getirdi.
"Rusya'ya hakaret, bu, Batı'nın tarihi başarısızlığıdır" vurgusunu yapan AfD Eşbaşkanı, şöyle konuştu:
"AB ve NATO'ya üye olabilecekleri gibi yerine getirilemeyecek vaatlerle Ukrayna'yı kışkırtmak tümden hataydı. Böylece Ukrayna'yı bu duruma ve bu tehlikeli sınava çektik."
"NATO ve herkesten önce Almanya ile Fransa erken müdahale etmeliydi" eleştirisini yapan Alman siyasetçi, "Üstüne üstlük mevcut kriz daha sonra kontrol edemeyebileceğimiz siyasi süreçleri harekete geçiriyor" uyarısında bulundu.
Weidel, 'Alman hükümetinin Brandenburg Kapısı'nı Ukrayna ulusal renkleriyle aydınlatmak gibi boş işlerle uğraştığını, oysa kendi vatandaşlarına hedeflerinden daha fazla zarar veren yaptırımların savaşı bitiremeyeceğini' söyledi.
Rusya Savunma Bakanlığı açıklamalarında operasyonun sadece Ukrayna'nın askeri altyapısını hedef aldığı ve sivil nüfusun tehlikede olmadığı belirtildi. Ukrayna'yı işgal etme gibi bir planı olmadığını söyleyen Moskova, operasyonunun amacını, sivil nüfusu soykırımdan kurtarmak, Ukrayna'nın silahsızlandırılması ve Nazisizleştirilmesi yoluyla Donetsk ve Lugansk Halk Cumhuriyetleri'ni kurtarmak olarak açıkladı.
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