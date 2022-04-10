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https://tr.sputniknews.com/20220410/husiler-arap-koalisyonundan-yemende-barisi-saglamak-icin-net-bir-isaret-goremiyoruz-1055441740.html
Husiler: Arap Koalisyonu'ndan Yemen'de barışı sağlamak için net bir işaret göremiyoruz
Husiler: Arap Koalisyonu'ndan Yemen'de barışı sağlamak için net bir işaret göremiyoruz
Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'ndan ülkede barışı sağlamak için net işaretler görmediklerini açıkladı. 10.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-10T06:54+0300
2022-04-10T06:54+0300
dünya
ortadoğu
yemen
yemen savaşı
yemen krizi
husiler
arap koalisyonu
anlaşma
ateşkes
işaret
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Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'nın haberine göre, Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi bir toplantı düzenledi.Konseyin barışa yönelik sabit bir tutumu olduğu aktarılan toplantıda, Arap Koalisyonu'nun ülkeye barış getirme konusunda gerçek niyetlerinin varlığına dair net emarelerin henüz ortaya çıkmadığı ifade edildi.Toplantıda, insani yardım dosyası ve kuşatmanın kaldırılmasının, ateşkesin başarısına yönelik gidişatın ve sonrasında olumlu adımlara geçişin mihenk taşı ve gerçek göstergesi olduğu aktarıldı.Arap Koalisyonu'ndan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkesBM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükûmeti ve Husilerin 2 Nisan yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.Grundberg, tarafların akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlarda başarı elde edilememişti.Yemen ordusu: Husiler ateşkesi 7 ilde 141 kez ihlal ettiÖte yandan Yemen ordusu, İran destekli Husilerin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen ateşkesi 7 ilde 141 kez ihlal ettiğini duyurdu.Yemen ordusuna bağlı Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin ateşkesin 7'nci gününde, Yemen'in 7 vilayetinde ateşkes ihlallerini artırdığı kaydedildi.Açıklamada, Husilerin Taiz, Hacce, Hudeyde, Marib, Cevf, Sada ve Dali cephelerinde 141 defa ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.Ordunun açıklamasında, bu ihlallerin, orduya ait noktaları topçu ateşiyle hedef almak, hendek kazmak, cephelere insan ve silah takviye etmek ve keskin nişancı yerleştirmek şeklinde gerçekleştiği kaydedildi.Yemen ordusu ateşkesin başlangıcından itibaren Husilere benzer suçlamalar yöneltiyor.Husilerden ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
https://tr.sputniknews.com/20220406/yemendeki-husiler-arap-koalisyonu-gucleri-bir-petrol-gemisine-el-koyarak-ateskesi-ihlal-etti-1055366934.html
https://tr.sputniknews.com/20220331/yemendeki-husiler-rusyadan-ruble-karsiligi-bugday-almaya-haziriz-1055210881.html
https://tr.sputniknews.com/20220330/yemen-baris-anlasmasi-gorusmeleri-riyadda-baslayacak-1055162469.html
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ortadoğu, yemen, yemen savaşı, yemen krizi, husiler, arap koalisyonu, anlaşma, ateşkes, işaret

Husiler: Arap Koalisyonu'ndan Yemen'de barışı sağlamak için net bir işaret göremiyoruz

06:54 10.04.2022
© AA / Mohammed HamoudYemen bayrağı
Yemen bayrağı - Sputnik Türkiye, 1920, 10.04.2022
© AA / Mohammed Hamoud
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Yemen'deki İran destekli Husiler, Suudi Arabistan öncülüğündeki Arap Koalisyonu'ndan ülkede barışı sağlamak için net işaretler görmediklerini açıkladı.
Husilerin kontrolündeki haber ajansı SABA'nın haberine göre, Husilerin Yüksek Siyasi Konseyi bir toplantı düzenledi.
Konseyin barışa yönelik sabit bir tutumu olduğu aktarılan toplantıda, Arap Koalisyonu'nun ülkeye barış getirme konusunda gerçek niyetlerinin varlığına dair net emarelerin henüz ortaya çıkmadığı ifade edildi.
Toplantıda, insani yardım dosyası ve kuşatmanın kaldırılmasının, ateşkesin başarısına yönelik gidişatın ve sonrasında olumlu adımlara geçişin mihenk taşı ve gerçek göstergesi olduğu aktarıldı.
Arap Koalisyonu'ndan konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
Yemen'deki İran destekli Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulunduruyor. Suudi Arabistan öncülüğündeki Koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten itibaren Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.
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Yemen'de BM girişimiyle 2 ay süreli ateşkes

BM Yemen Özel Temsilcisi Hans Grundberg, Yemen hükûmeti ve Husilerin 2 Nisan yerel saatle 19.00'dan itibaren hava, kara ve deniz operasyonlarını 2 ay boyunca durdurmayı kabul ettiğini duyurmuştu.
Grundberg, tarafların akaryakıt gemilerinin Hudeyde limanlarına girmesi ve Sana Havalimanı'ndan bölgede önceden belirlenmiş noktalara ticari uçuşlar yapılması konusunda da anlaştığını belirtmişti.
Yemenli taraflar arasında 2015'ten bu yana pek çok defa ateşkese varılmış ancak bunlarda başarı elde edilememişti.
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31 Mart, 17:35

Yemen ordusu: Husiler ateşkesi 7 ilde 141 kez ihlal etti

Öte yandan Yemen ordusu, İran destekli Husilerin, Birleşmiş Milletler (BM) tarafından ilan edilen ateşkesi 7 ilde 141 kez ihlal ettiğini duyurdu.
Yemen ordusuna bağlı Enformasyon Merkezinden yapılan yazılı açıklamada, Husilerin ateşkesin 7'nci gününde, Yemen'in 7 vilayetinde ateşkes ihlallerini artırdığı kaydedildi.
Açıklamada, Husilerin Taiz, Hacce, Hudeyde, Marib, Cevf, Sada ve Dali cephelerinde 141 defa ateşkesi ihlal ettiği bildirildi.
Ordunun açıklamasında, bu ihlallerin, orduya ait noktaları topçu ateşiyle hedef almak, hendek kazmak, cephelere insan ve silah takviye etmek ve keskin nişancı yerleştirmek şeklinde gerçekleştiği kaydedildi.
Yemen ordusu ateşkesin başlangıcından itibaren Husilere benzer suçlamalar yöneltiyor.
Husilerden ise konuyla ilgili henüz açıklama yapılmadı.
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