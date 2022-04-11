https://tr.sputniknews.com/20220411/fransada-ilk-tur-cumhurbaskanligi-seciminin-kesin-sonuclari-aciklandi-1055467059.html

Fransa'da ilk tur cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçları açıklandı

Fransa'da ilk tur cumhurbaşkanlığı seçiminin kesin sonuçları açıklandı

Fransız cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ilk turunun nihai sonuçları resmen duyuruldu. İkinci tura kalan iki adaydan görevdeki Emmanuel Macron yüzde 27.85, aşırı... 11.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-11T14:50+0300

2022-04-11T14:50+0300

2022-04-11T15:45+0300

dünya

fransa

jean-luc melenchon

emmanuel macron

marine le pen

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Fransa İçişleri Bakanlığı, pazar günkü ilk tur cumhurbaşkanlığı seçimlerinin nihai sonuçlarını açıkladı. Adayların hiçbiri ilk turda seçilmek için gereken yüzde 50 oy oranını tutturamadığından, en çok oyu alan iki aday ikinci turda yarışacak. Neo-liberal ekonomi politikaları uygulayan görevdeki Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron oyların yüzde 27.85'ini topladı. Macron ilk kez aday olduğu 2017 seçimlerinin ilk turunda yüzde 24 oranında oy almıştı.Macron'un ikinci turdaki rakibi 2017'deki gibi aşırı sağcı Marine Le Pen olacak. Oyların yüzde 23.15'ini toplayan kadın siyasetçi, 5 yıl önceki ilk turda yüzde 21.3 oranında oyu kendine çekmişti.2017'de yüzde 19.50 oyla dördüncü gelen radikal solcu Jean-Luc Melenchon bu kez 21.95 oyla üçüncü gelerek ikinci tura kalamadı. Aşırı sağın da aşırısı Eric Zemmour yüzde 7.07 alırken, iki aşırı sağcının toplam oy oranı yüzde 30'u geçti.Diğerleri yüzde 5'in altında kaldı: 2017'de adayıyla yüzde 20 oy alan merkez sağcı Cumhuriyetçilerin adayı Valérie Pécresse (4.78), Yeşiller adayı Yannick Jadot (4.63), tarım-ekoloji savunucusu aday Jean Lassalle (3.13), komünist aday Fabien Roussel (2.28), aşırı sağcı-ulusal egemenlikçi aday Nicolas Dupont-Aignan (2.06), merkez soldaki Sosyalist Parti'den Paris Belediye Başkanı Anne Hidalgo (1.75), anti kapitalist Philippe Poutou (0.77), Nathalie Arthaud (0.56).Bu manzara, Fransa siyasetinde Le Pen daha ana akıma kayarken, merkezde Macron'dan başkasının kalmadığına yorulabilir. 24 Nisan'daki ikinci turda Melenchon'u yeğleyen seçmenlerin kime meyledeceği anahtar rol oynayacak. Solcu lider daha önce Le Pen'e oy verilmesi çağrısında bulunmayacağını açıklamıştı. Macron ile Le Pen'in gelecek hafta devlet televizyonundaki boy ölçüşeceği münazara da son virajda belirleyici olacak.

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fransa, jean-luc melenchon, emmanuel macron, marine le pen