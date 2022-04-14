https://tr.sputniknews.com/20220414/cinden-abd-hazine-bakani-yellena-yanit-hicbir-baski-ve-zorlamayi-kabul-etmeyecegiz-1055559210.html

Çin'den ABD Hazine Bakanı Yellen'a yanıt: Hiçbir baskı ve zorlamayı kabul etmeyeceğiz

Çin'den ABD Hazine Bakanı Yellen'a yanıt: Hiçbir baskı ve zorlamayı kabul etmeyeceğiz

Çin Dışişleri Sözcüsü Cao Licien, ABD Hazine Bakanı Yellen'ın Rusya'ya dönük yaptırımlara riayet etmeyen ülkelere yönelik tehdidine, 'hiçbir baskı ve zorlamayı... 14.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-14T14:40+0300

2022-04-14T14:40+0300

2022-04-14T14:41+0300

ukrayna krizi

yaptırım

ukrayna

çin

abd

janet yellen

rusya

cao licien

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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Ukrayna harekatı nedeniyle Rusya'yı hedef alan yaptırımları görmezden gelen ülkeleri tehdit ederek duruma 'kayıtsız kalmayacakları' mesajını veren ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'a yanıt verdi.Cao, düzenlediği basın toplantısında, Pekin'in Ukrayna krizi konusundaki tutumunu yineleyerek, 'krizi yatıştırmaya ve barışı yeniden inşa etmek için kaydadeğer çabalar sarf etmeyi' sürdürdüklerini belirtti.Ülkesinin Ukrayna konusunda yapıcı bir rol oynadığına vurgu yapan Cao, "Çin'e yönelik asılsız suçlamalara ve şüphelere karşıyız, hiçbir baskı veya zorlamayı kabul etmeyeceğiz. Çin'in tarihin doğru tarafında olduğunu zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.Sözcü, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğün saygı gösterilmesi gerektiğini, ancak Rusya'nın meşru güvenlik kaygılarının da dikkate alınmasının önemli olduğuna işaret etti.ABD Hazine Bakanı Yellen, Washington ve müttefiklerinin Moskova ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yaptırımlara uymayan ülkelere 'kayıtsız kalmayacakları' mesajını vermişti.Yellen, "Putin savaşını sonlandırana kadar Biden hükümeti Rusya'nın ekonomik, finansal ve stratejik alanda izolasyonu için müttefikleriyle çalışmaya devam edecek" demişti.

https://tr.sputniknews.com/20220414/abd-disisleri-nato-muttefiki-turkiyenin-rusyadan-hesap-sorulmasi-cabalarina-onemli-katkilari-oldu-1055552156.html

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yaptırım, ukrayna, çin, abd, janet yellen, rusya, cao licien