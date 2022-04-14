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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220414/cinden-abd-hazine-bakani-yellena-yanit-hicbir-baski-ve-zorlamayi-kabul-etmeyecegiz-1055559210.html
Çin'den ABD Hazine Bakanı Yellen'a yanıt: Hiçbir baskı ve zorlamayı kabul etmeyeceğiz
Çin'den ABD Hazine Bakanı Yellen'a yanıt: Hiçbir baskı ve zorlamayı kabul etmeyeceğiz
Çin Dışişleri Sözcüsü Cao Licien, ABD Hazine Bakanı Yellen'ın Rusya'ya dönük yaptırımlara riayet etmeyen ülkelere yönelik tehdidine, 'hiçbir baskı ve zorlamayı... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T14:40+0300
2022-04-14T14:41+0300
ukrayna krizi
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Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Ukrayna harekatı nedeniyle Rusya'yı hedef alan yaptırımları görmezden gelen ülkeleri tehdit ederek duruma 'kayıtsız kalmayacakları' mesajını veren ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'a yanıt verdi.Cao, düzenlediği basın toplantısında, Pekin'in Ukrayna krizi konusundaki tutumunu yineleyerek, 'krizi yatıştırmaya ve barışı yeniden inşa etmek için kaydadeğer çabalar sarf etmeyi' sürdürdüklerini belirtti.Ülkesinin Ukrayna konusunda yapıcı bir rol oynadığına vurgu yapan Cao, "Çin'e yönelik asılsız suçlamalara ve şüphelere karşıyız, hiçbir baskı veya zorlamayı kabul etmeyeceğiz. Çin'in tarihin doğru tarafında olduğunu zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.Sözcü, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğün saygı gösterilmesi gerektiğini, ancak Rusya'nın meşru güvenlik kaygılarının da dikkate alınmasının önemli olduğuna işaret etti.ABD Hazine Bakanı Yellen, Washington ve müttefiklerinin Moskova ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yaptırımlara uymayan ülkelere 'kayıtsız kalmayacakları' mesajını vermişti.Yellen, "Putin savaşını sonlandırana kadar Biden hükümeti Rusya'nın ekonomik, finansal ve stratejik alanda izolasyonu için müttefikleriyle çalışmaya devam edecek" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220414/abd-disisleri-nato-muttefiki-turkiyenin-rusyadan-hesap-sorulmasi-cabalarina-onemli-katkilari-oldu-1055552156.html
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yaptırım, ukrayna, çin, abd, janet yellen, rusya, cao licien

Çin'den ABD Hazine Bakanı Yellen'a yanıt: Hiçbir baskı ve zorlamayı kabul etmeyeceğiz

14:40 14.04.2022 (güncellendi: 14:41 14.04.2022)
© REUTERS / Carlos Garcia RawlinsÇin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
© REUTERS / Carlos Garcia Rawlins
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Çin Dışişleri Sözcüsü Cao Licien, ABD Hazine Bakanı Yellen'ın Rusya'ya dönük yaptırımlara riayet etmeyen ülkelere yönelik tehdidine, 'hiçbir baskı ve zorlamayı kabul etmeyecekleri' yanıtını verdi.
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Ukrayna harekatı nedeniyle Rusya'yı hedef alan yaptırımları görmezden gelen ülkeleri tehdit ederek duruma 'kayıtsız kalmayacakları' mesajını veren ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'a yanıt verdi.
Cao, düzenlediği basın toplantısında, Pekin'in Ukrayna krizi konusundaki tutumunu yineleyerek, 'krizi yatıştırmaya ve barışı yeniden inşa etmek için kaydadeğer çabalar sarf etmeyi' sürdürdüklerini belirtti.
Ülkesinin Ukrayna konusunda yapıcı bir rol oynadığına vurgu yapan Cao, "Çin'e yönelik asılsız suçlamalara ve şüphelere karşıyız, hiçbir baskı veya zorlamayı kabul etmeyeceğiz. Çin'in tarihin doğru tarafında olduğunu zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.
Sözcü, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğün saygı gösterilmesi gerektiğini, ancak Rusya'nın meşru güvenlik kaygılarının da dikkate alınmasının önemli olduğuna işaret etti.
ABD Hazine Bakanı Yellen, Washington ve müttefiklerinin Moskova ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yaptırımlara uymayan ülkelere 'kayıtsız kalmayacakları' mesajını vermişti.
Yellen, "Putin savaşını sonlandırana kadar Biden hükümeti Rusya'nın ekonomik, finansal ve stratejik alanda izolasyonu için müttefikleriyle çalışmaya devam edecek" demişti.
ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Ned Price - Sputnik Türkiye, 1920, 14.04.2022
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