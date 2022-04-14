https://tr.sputniknews.com/20220414/cinden-abd-hazine-bakani-yellena-yanit-hicbir-baski-ve-zorlamayi-kabul-etmeyecegiz-1055559210.html
Çin'den ABD Hazine Bakanı Yellen'a yanıt: Hiçbir baskı ve zorlamayı kabul etmeyeceğiz
Çin'den ABD Hazine Bakanı Yellen'a yanıt: Hiçbir baskı ve zorlamayı kabul etmeyeceğiz
Çin Dışişleri Sözcüsü Cao Licien, ABD Hazine Bakanı Yellen'ın Rusya'ya dönük yaptırımlara riayet etmeyen ülkelere yönelik tehdidine, 'hiçbir baskı ve zorlamayı... 14.04.2022, Sputnik Türkiye
2022-04-14T14:40+0300
2022-04-14T14:40+0300
2022-04-14T14:41+0300
ukrayna krizi
yaptırım
ukrayna
çin
abd
janet yellen
rusya
cao licien
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051510890_0:73:1201:748_1920x0_80_0_0_4f42abb0dd37225fcd9806d997942b13.jpg
Çin Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Cao Licien, Ukrayna harekatı nedeniyle Rusya'yı hedef alan yaptırımları görmezden gelen ülkeleri tehdit ederek duruma 'kayıtsız kalmayacakları' mesajını veren ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'a yanıt verdi.Cao, düzenlediği basın toplantısında, Pekin'in Ukrayna krizi konusundaki tutumunu yineleyerek, 'krizi yatıştırmaya ve barışı yeniden inşa etmek için kaydadeğer çabalar sarf etmeyi' sürdürdüklerini belirtti.Ülkesinin Ukrayna konusunda yapıcı bir rol oynadığına vurgu yapan Cao, "Çin'e yönelik asılsız suçlamalara ve şüphelere karşıyız, hiçbir baskı veya zorlamayı kabul etmeyeceğiz. Çin'in tarihin doğru tarafında olduğunu zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.Sözcü, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğün saygı gösterilmesi gerektiğini, ancak Rusya'nın meşru güvenlik kaygılarının da dikkate alınmasının önemli olduğuna işaret etti.ABD Hazine Bakanı Yellen, Washington ve müttefiklerinin Moskova ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yaptırımlara uymayan ülkelere 'kayıtsız kalmayacakları' mesajını vermişti.Yellen, "Putin savaşını sonlandırana kadar Biden hükümeti Rusya'nın ekonomik, finansal ve stratejik alanda izolasyonu için müttefikleriyle çalışmaya devam edecek" demişti.
https://tr.sputniknews.com/20220414/abd-disisleri-nato-muttefiki-turkiyenin-rusyadan-hesap-sorulmasi-cabalarina-onemli-katkilari-oldu-1055552156.html
ukrayna
çin
rusya
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
SON HABERLER
tr_TR
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/0c/07/1051510890_0:0:1049:787_1920x0_80_0_0_3a4f7ea7f85b2a99ab0fc142c6309fe1.jpg
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
yaptırım, ukrayna, çin, abd, janet yellen, rusya, cao licien
Çin'den ABD Hazine Bakanı Yellen'a yanıt: Hiçbir baskı ve zorlamayı kabul etmeyeceğiz
14:40 14.04.2022 (güncellendi: 14:41 14.04.2022) Abone ol
Çin Dışişleri Sözcüsü Cao Licien, ABD Hazine Bakanı Yellen'ın Rusya'ya dönük yaptırımlara riayet etmeyen ülkelere yönelik tehdidine, 'hiçbir baskı ve zorlamayı kabul etmeyecekleri' yanıtını verdi.
Cao, düzenlediği basın toplantısında, Pekin'in Ukrayna krizi konusundaki tutumunu yineleyerek, 'krizi yatıştırmaya ve barışı yeniden inşa etmek için kaydadeğer çabalar sarf etmeyi' sürdürdüklerini belirtti.
Ülkesinin Ukrayna konusunda yapıcı bir rol oynadığına vurgu yapan Cao, "Çin'e yönelik asılsız suçlamalara ve şüphelere karşıyız, hiçbir baskı veya zorlamayı kabul etmeyeceğiz. Çin'in tarihin doğru tarafında olduğunu zaman gösterecek" ifadelerini kullandı.
Sözcü, tüm ülkelerin egemenliğine ve toprak bütünlüğün saygı gösterilmesi gerektiğini, ancak Rusya'nın meşru güvenlik kaygılarının da dikkate alınmasının önemli olduğuna işaret etti.
ABD Hazine Bakanı Yellen, Washington ve müttefiklerinin Moskova ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yönelik yaptırımlara uymayan ülkelere 'kayıtsız kalmayacakları' mesajını vermişti.
Yellen, "Putin savaşını sonlandırana kadar Biden hükümeti Rusya'nın ekonomik, finansal ve stratejik alanda izolasyonu için müttefikleriyle çalışmaya devam edecek" demişti.