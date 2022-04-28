https://tr.sputniknews.com/20220428/alman-meclisi-hukumetin-ukraynaya-agir-silah-gondermesi-talebini-onayladi-1055918278.html

Alman meclisi, hükümetin Ukrayna'ya ağır silah göndermesine yönelik talebi onayladı

Alman meclisi, hükümetin Ukrayna'ya ağır silah göndermesine yönelik talebi onayladı

Alman hükümetine Ukrayna'ya ağır silah tedariki çağrısı mecliste 586 milletvekilinin oyuyla kabul edildi. 100 milletvekili aleyhte oy kullandı, 7 milletvekili... 28.04.2022, Sputnik Türkiye

2022-04-28T12:53+0300

2022-04-28T12:53+0300

2022-04-28T13:25+0300

ukrayna krizi

almanya

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Ukrayna'ya ilkin saldırı silahı vermeme politikası uygulayan, ardından kendi hükümet ortakları dahil dört koldan baskı altında kalınca tank gibi ağır silah teslimatında dolambaçlı yollara başvuran Almanya Başbakanı Olaf Scholz'un kaçış yolunu meclis kesti. Hükümeti oluşturan Sosyal Demokrat Parti (SPD), Yeşiller ve Hür Demokrat Parti ile anamuhalefetteki Hıristiyan Demokrat Birlik'in (CDU) desteğiyle hükümete 'Ukrayna'ya gerekli teçhizatın tedarikini sürdürme, mümkünse hızlandırma ve aynı zamanda örneğin halka değişiminin bir parçası olarak ağır silahların ve karmaşık sistemlerin tedarikini genişletme' çağrısı, milletvekillerinin ezici çoğunluğu tarafından kabul edildi. Daha önce sadece savunma silahları gönderen SPD'li Şansölye Scholz, Ukrayna'yı desteklemek için yeterince çaba göstermediği yönünde eleştiri bombardımanıyla karşı karşıya kalınca geri adım attı. Salı günü SPD'li Savunma Bakanı Christine Lambrecht, Almanya'nın Gepard uçaksavar tanklarını Ukrayna'ya göndereceğini duyurarak, Berlin'in Kiev'e askeri desteğe ilişkin temkinli politikasındaki ilk net kırılmayı ilan etti. Meclisin kabul ettiği belge, Almanya'nın Ukrayna'ya ağır silahlar ve karmaşık sistemler dahil etkili silahların teslimatını hızlandırmasını isterken, tedarikin hem doğrudan Almanya'dan hem de halka değişimi formülüyle Doğu Avrupa üzerinden yapılmasını öngörüyor. Oylama öncesi mecliste sert tartışmalar yaşandı. Scholz'un NATO ile Rusya'nın doğrudan çatışmaya girmesiyle nükleer savaş çıkması ihtimalinden kaçınmaya çalıştığına dair önceki açıklamalarını reddeden CDU lideri Friedrich Merz, 'şansölyeyi yönlendiren şeyin ihtiyat olmadığını' söyledi. Merz, "Tereddüttür, kararsızlıktır, çekingenliktir” dedi.

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