https://tr.sputniknews.com/20220520/twitterin-yanlis-buldugu-tweet-uyariya-tiklanmadan-acilmayacak-ve-platformda-gorunmez-hale-gelecek-1056528582.html

Twitter'ın yanlış bulduğu tweet, uyarıya tıklanmadan açılmayacak ve platformda görünmez hale gelecek

Twitter'ın yanlış bulduğu tweet, uyarıya tıklanmadan açılmayacak ve platformda görünmez hale gelecek

Sansür organına dönüşmekle eleştirilen Twitter, krizde yanlış bilgilendirmeye karşı yeni politika açıkladı: Platform, düzmece veya yanıltıcı bilgi içerdiğine... 20.05.2022, Sputnik Türkiye

2022-05-20T11:55+0300

2022-05-20T11:55+0300

2022-05-20T12:42+0300

dünya

twitter

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e5/08/13/1048157383_0:159:3079:1890_1920x0_80_0_0_a8f133e4792b05106a392ae2488fe0cd.jpg

Twitter'ın Rusya'ya karşı görmezden gelinemez hal alan ifade özgürlüğü sorunu potansiyel patronu Elon Musk tarafından ifşa edilirken, yine tartışmalı bir yeni politika açıklaması geldi. Krizde yanlış bilgilendirmeye karşı açıklanan yeni politikanın doğal afetler, silahlı çatışmalar ve acil halk sağlığı durumlarında viral yalanların yayılmasını ve önerilmesini önlemek için tasarlandığı belirtildi. "İnsanlar kriz zamanlarında haber paylaşmak, destek bulmak ve bağlantıda kalmak için Twitter'a başvuruyor. Bugün, Twitter'ın zaten savunmasız gruplara daha fazla zarar verebilecek viral yanlış içeriği önermemesi veya yaygınlaştırmaması için bir kriz yanlış bilgilendirme politikası başlatıyoruz" denilerek açıklama paylaşıldı.'Kriz anlarında iddiaların yanıltıcı olup olmadığını belirlemek için, çatışma izleme gruplarından, insani yardım kuruluşlarından, açık kaynak araştırmacılarından, gazetecilerden ve daha fazlasından elde edilen kanıtlar dahil olmak üzere, birden fazla güvenilir, kamuya açık kaynaktan doğrulamaya ihtiyaç duyduğunu' söyleyen Twitter, şöyle dedi: "Bir iddianın yanıltıcı olabileceğine dair kanıtımız olur olmaz, bu politika kapsamındaki içeriği Twitter'da (Ana zaman çizelgesi, Arama ve Keşfet dahil) yaymayacağız ve tavsiye etmeyeceğiz." Çin, Rusya, İran devletiyle bağlantılı medya kuruluşlarını ve onların çalışanlarını damgalayıp fişlerken örneğin Britanya'nın kamusal yayın organı BBC'ye aynı muameleyi yapmamak gibi çifte standartta bir sakınca görmeyen Twitter, yine çifte standart işareti verdi. 'Son derece görünür tweetlere ve devlete bağlı medya hesapları, doğrulanmış, resmi devlet hesapları gibi yüksek profilli hesaplardan gelen tweetlere uyarı bildirimleri eklemeye öncelik verileceği' vurgulandı. Buna göre uyarı bildiriminde "Bu tweet, krizden etkilenen nüfuslara zarar verebilecek sahte ya da yanlış yönlendirici bilgi paylaşarak Twitter kurallarını ihlal etmiştir. Ancak Twitter, bu içeriğin hesap sorma ve teyit amaçlı muhafazası için mevcut kalmasına karar vermiştir" yazacak.Uyarı bildiriminin hedefi olacak içerik de şöyle sıralandı: * Bir çatışma evrildikçe sahadaki koşulları yanlış karakterize eden düzmece haber ya da bilgi.* Güç kullanımı, toprak egemenliğine yönelik saldırılar veya silah kullanımına ilişkin asılsız iddialar.* Belirli nüfuslara karşı savaş suçları veya toplu zulümle ilgili açıkça düzmece veya yanıltıcı iddialar.* Uluslararası toplum müdahalesi, yaptırımlar, savunma eylemleri veya insani yardım operasyonları hakkında düzmece bilgi.* Güçlü yorumlar, ifşa etme veya doğrulama çabaları ve kişisel anekdotlar veya birinci ağız beyanı bu politika kapsamına girmez.Açıklamaya göre damgalanıp fişlenen 'tweeti görüntülemek isteyen kullanıcıların, uyarı bildirimini tıklamaları gerekecek. Hedef alınan içerik, Twitter genelinde öne çıkarılmayacak ve önerilmeyecek. Bu bağlamda gelen beğeniler, retweetler ve paylaşımlar devre dışı bırakılacak. Uyarı bildirimi de Twitter'ın krizle ilgili yanlış bilgilendirmeye yaklaşımı hakkında daha fazla bilgiye bağlantı verecek'.Washington'ın Batı medyası üzerinden tüm dünyaya dayattığı görüşleri sorgulayan, eleştiren ve yalanlayan her türlü içeriği çok sıkı takibe alıp sansürlediği özellikle Rusya'nın Ukrayna operasyonu vesilesiyle ayyuka çıkan Twitter, her yeni krizde çıtayı daha da yükselteceğinin 'müjdesini' de verdi:"İçerik denetleme sürecinin yinelenmesi, Ukrayna'daki savaştan başlayarak uluslararası silahlı çatışmalara odaklanmış olsa da, politikayı ek kriz biçimlerini içerecek şekilde güncellemeyi ve genişletmeyi planlıyoruz. Politika, Afganistan, Etiyopya ve Hindistan gibi diğer küresel krizler sırasında konuşlandırılan mevcut çalışmalarımızı tamamlayacak."

https://tr.sputniknews.com/20220513/abd-yonetimi-twitterda-teyitli-kullanicilara-digerlerinin-paylasimlarini-degistirme-yetkisi-istedi-1056349890.html

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

SON HABERLER

tr_TR

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Türkiye feedback.tr@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

twitter