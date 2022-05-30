CANLI | Donetsk Halk Cumhuriyeti: 8 yıldır süren çatışmalarda 117 çocuk hayatını kaybetti

Donbas'ta 8 yıldır süren çatışmalarda 117 çocuk hayatını kaybetti

Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Adli Büro Başkanı Dmitry Kalaşnikof Spuntik'e yaptığı açıklamada DHC'de son yıllarda yaşanan çatışmaların yaşı 18'in altında 117 çocuğun ölümüne neden olduğunu ifade etti. Aynı zamanda Kalaşnikof, ölen 117 çocuktan 35'inin 2022'nin şubat ayında buna yaşamını yitirdiğini bildirdi.