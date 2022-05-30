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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220530/canli--donetsk-halk-cumhuriyeti-8-yildir-suren-catismalarda-117-cocuk-hayatini-kaybetti---1056798889.html
CANLI | Donetsk Halk Cumhuriyeti: 8 yıldır süren çatışmalarda 117 çocuk hayatını kaybetti
CANLI | Donetsk Halk Cumhuriyeti: 8 yıldır süren çatışmalarda 117 çocuk hayatını kaybetti
Donetsk Halk Cumhuriyeti Adli Büro Başkanı Dmitry Kalaşnikof, Donbass'ta 8 yıldır yaşanan çatışmalarda 117 çocuğun öldüğünü açıkladı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
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ukrayna krizi
ukrayna krizi
çocuk
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Rusya - Ukrayna - operasyon - Mariupol - Donetsk - Uluslararası Kızılhaç Komitesi - Sputnik Türkiye

CANLI | Donetsk Halk Cumhuriyeti: 8 yıldır süren çatışmalarda 117 çocuk hayatını kaybetti

05:58 30.05.2022
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Donetsk Halk Cumhuriyeti Adli Büro Başkanı Dmitry Kalaşnikof, Donbass'ta 8 yıldır yaşanan çatışmalarda 117 çocuğun öldüğünü açıkladı.
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05:58 30.05.2022
Donbas'ta 8 yıldır süren çatışmalarda 117 çocuk hayatını kaybetti
Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Adli Büro Başkanı Dmitry Kalaşnikof Spuntik'e yaptığı açıklamada DHC'de son yıllarda yaşanan çatışmaların yaşı 18'in altında 117 çocuğun ölümüne neden olduğunu ifade etti. Aynı zamanda Kalaşnikof, ölen 117 çocuktan 35'inin 2022'nin şubat ayında buna yaşamını yitirdiğini bildirdi.
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