https://tr.sputniknews.com/20220530/canli--donetsk-halk-cumhuriyeti-8-yildir-suren-catismalarda-117-cocuk-hayatini-kaybetti---1056798889.html
CANLI | Donetsk Halk Cumhuriyeti: 8 yıldır süren çatışmalarda 117 çocuk hayatını kaybetti
CANLI | Donetsk Halk Cumhuriyeti: 8 yıldır süren çatışmalarda 117 çocuk hayatını kaybetti
Donetsk Halk Cumhuriyeti Adli Büro Başkanı Dmitry Kalaşnikof, Donbass'ta 8 yıldır yaşanan çatışmalarda 117 çocuğun öldüğünü açıkladı. 30.05.2022, Sputnik Türkiye
2022-05-30T05:58+0300
2022-05-30T05:58+0300
2022-05-30T05:58+0300
ukrayna krizi
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çocuk
donetsk halk cumhuriyeti
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CANLI | Donetsk Halk Cumhuriyeti: 8 yıldır süren çatışmalarda 117 çocuk hayatını kaybetti Abone ol
Donetsk Halk Cumhuriyeti Adli Büro Başkanı Dmitry Kalaşnikof, Donbass'ta 8 yıldır yaşanan çatışmalarda 117 çocuğun öldüğünü açıkladı.
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Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) Adli Büro Başkanı Dmitry Kalaşnikof Spuntik'e yaptığı açıklamada DHC'de son yıllarda yaşanan çatışmaların yaşı 18'in altında 117 çocuğun ölümüne neden olduğunu ifade etti. Aynı zamanda Kalaşnikof, ölen 117 çocuktan 35'inin 2022'nin şubat ayında buna yaşamını yitirdiğini bildirdi.