https://tr.sputniknews.com/20220602/cin-tayvan-yakininda-askeri-guc-gosterimiz-abdnin-pesine-takilmanin-ciddi-sonuclarina-dair-uyari-1056908012.html

Çin: Tayvan yakınında askeri güç gösterimiz, ABD'nin peşine takılmanın ciddi sonuçlarına dair uyarı

Çin: Tayvan yakınında askeri güç gösterimiz, ABD'nin peşine takılmanın ciddi sonuçlarına dair uyarı

ABD Başkanı Biden'ın geçen ay 'Çin'in saldırması halinde Tayvan'ı savunmaya hazır oldukları' mesajlı Asya-Pasifik turundan bir hafta sonra Tayvan çevresinde... 02.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-02T11:36+0300

2022-06-02T11:36+0300

2022-06-02T11:36+0300

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Çin Halk Kurtuluş Ordusu Doğu Kanadı Komutanlığı Sözcüsü Kıdemli Albay Şi Yi, Tayvan Adası çevresindeki sularda ve hava sahasında 'ortak savaşa hazırlık güvenlik devriyesi düzenlediklerini, bunun birden fazla kuvvet ve silah içerdiğini' belirtti. Pekin, Tayvan'a 'tek Çin' politikası uygularken, Çin ordusu sözcüsü, tatbikatın, Tayvan'a uyarı olduğunu belirtti.Tatbikatla 'ABD ile Tayvan bağımsızlık güçlerinin danışıklı faaliyetlerine karşılık verdiklerini' söyleyen Albay Şi, Washington'ın Taipei'deki yetkililere desteğinin 'Tayvan'ı tehlikeli bir duruma sokacağı ve ciddi sonuçlarla karşı karşıya bırakacağı' uyarısını yaptı. Sözcü, bunun, Çin ordusunun 'Taipei'de dış güç müdahalesi ve ayrılıkçı girişimlere kararlı şekilde karşı koymasına' yönelik bir tatbikat olduğunu vurguladı. 30 Mayıs'taki Tayvan Savunma Bakanlığı açıklamasına göre, Senatör Tammy Duckworth'ün başkanlığındaki ABD heyetinin Taipei'yi ziyaret ettiği gün 30 Çin savaş uçağı adanın çok yakınından uçtu. Çin devletiyle bağlantılı Global Times gazetesi ise uçakların 'güç kullanarak yeniden birleşmeyi sağlama simülasyonu kapsamında hava üstünlüğünü ele geçirme ve hava saldırısı tatbikatı' yaptığını yazdı. Tayvan Devlet Başkanı Tsai Ing-wen, Taipei'ye zaten silah ve askeri eğitim veren ABD ile daha yakın askeri işbirliği istediğini söylerken, Pentagon'un ABD Ulusal Muhafızları ile Tayvan'ın savunma kuvvetleri arasında ortaklık için aktif planlama aşamasında olduğunu belirtti. Washington ile Pekin, birbirlerini Tayvan ve daha geniş Güney Çin Denizi bölgesinde askeri gerilimi tırmandırmakla suçluyor. Biden'ın 'Çin'e karşı Tayvan'ı savunma' mesajına, Çin Dışişleri Sözcüsü Wang Wenbin'den "Onarılamaz sonuçları olur" yanıtı geldi.Çin'deki uzun içsavaşı 1949'da komünist güçlerin kazanıp yönetimi ele geçirmesi üzerine anakaradan kopan Tayvan kendi kendini yönetiyor. Pekin'in 'tek Çin' politikasını ABD dahil pek çok ülke kabul ederek Tayvan'la resmi diplomatik ilişki kurmuyor. Buna rağmen Tayvan'ı silahlandıran Washington'dan son dönemde adaya yoğun ziyaret trafiği var.

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