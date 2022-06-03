Türkiye
- Sputnik Türkiye, 1920
Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220603/canli--litvanya-ukraynali-askerler-ulkemizde-tedavi-ve-rehabilitasyon-surecinden-geciyor-1056950396.html
CANLI | Litvanya: Ukraynalı askerler, ülkemizde tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçiyor
CANLI | Litvanya: Ukraynalı askerler, ülkemizde tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçiyor
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu 100. gününde. Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukraynalı yaralı askerlerin Litvanya'da tedavi ve... 03.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-03T16:36+0300
2022-06-03T17:42+0300
ukrayna krizi
rusya
ukrayna
askeri operasyon
kremlin
vladimir putin
yaptırım
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054493788_0:72:1200:747_1920x0_80_0_0_f1455b5013e1b61186346bc0d0c35296.jpg
rusya
ukrayna
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/07e6/03/07/1054493788_135:0:1200:799_1920x0_80_0_0_89e0baab8e101a8f4de298f7c7559fe8.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
rusya, ukrayna, askeri operasyon, kremlin, vladimir putin, yaptırım, новый онлайн для белой редактуры
Ukrayna ordusu - Sputnik Türkiye

CANLI | Litvanya: Ukraynalı askerler, ülkemizde tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçiyor

16:36 03.06.2022 (güncellendi: 17:42 03.06.2022)
Abone olTelegram
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonu 100. gününde. Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukraynalı yaralı askerlerin Litvanya'da tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçtiğini belirtti.
Rusya'nın Ukrayna'ya dönük özel askeri operasyonu 100. gününde devam ederken, Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri de sürüyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyonun 100. gününe gelinmiş olmasıyla ilgili soruya, "Operasyonun esas amacı, Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki insanların korunmasıdır. Onların korunması adına önlemler alınıyor ve bu alanda belli sonuçlara ulaşıldı" yanıtını verdi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılması için 5 güzergah belirlediklerini ve en iyisinin Belarus olduğuna karar verdiklerini söyledi.
Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, Rusya’nın Soçi kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, Batı ülkelerinin Rusya karşıtı yaptırımları yüzünden Afrika’nın gıda güvenliği krizi tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.
Rusya ordusu - Ukrayna - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
Ukrayna krizi
Kremlin: Ukrayna’da 100 günde amaçlarımızdan bazılarına ulaştık, hepsine ulaşana dek durmayacağız
06:30
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Önce yenilerÖnce eskiler
17:42 03.06.2022
Odessa’daki Rus Dram Tiyatrosu’nun ismindeki ‘Rus’ kelimesi atıldı
Odessa Bölge Konseyi, Rus Dram Tiyatrosu’nun ismindeki ‘Rus’ kelimesini çıkarma kararını aldı.
1874’te kurulan tiyatro, 1926 yılında Rus Dram Tiyatrosu adını almıştı.
17:29 03.06.2022
Odessa’daki Rus Dram Tiyatrosu’nun ismindeki ‘Rus’ kelimesi atıldı
Odessa Bölge Konseyi, Rus Dram Tiyatrosu’nun ismindeki ‘Rus’ kelimesini çıkarma kararını aldı. 1874’te kurulan tiyatro, 1926 yılında Rus Dram Tiyatrosu adını almıştı.
17:05 03.06.2022
Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi: Limanlarımızdan kaçırılan tahılı satın alan ülkelerden biri Türkiye
Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasiliy Bodnar, Ukrayna limanlarından kaçırıldığını öne sürdüğü tahılı satın alan ülkelerden birisinin Türkiye olduğu iddiasında bulundu. Reuters ajansının aktardığına göre Bodnar, Ukrayna tahılının ‘Türkiye karasuları üstünden taşınmasından’ kimlerin sorumlu olduğunun araştırılması ve ortaya çıkarılması konusunda Türk makamlarından ve Interpol’den yardım istediklerini' belirtti.
Ukrayna, Rusya’yı Karadeniz limanlarındaki Ukrayna tahılına el koymakla suçluyor. Rusya, bu suçlamaları reddediyor ve Ukrayna tarafının döşediği deniz mayınları yüzünden tahıl yüklü gemilerin kendi denetiminde olan limanlardan ayrılamadığını söylüyor.
Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 8 Haziran’da Ankara’da gerçekleştirecekleri görüşmede, Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması konusunda yapılabilecekleri ele alacakları biliniyor. Türkiye tarafı daha önce bu konuda yardıma hazır olduğunu kaydetmişti.
Sergey Lavrov - Mevlüt Çavuşoğlu - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
Ukrayna krizi
Rusya Dışişleri: Lavrov ve Çavuşoğlu, Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması konusunu ele alacak
13:27
17:00 03.06.2022
Yandex - Sputnik Türkiye, 1920, 03.06.2022
DÜNYA
AB’nin yaptırım listesinde yer alan Yandex Genel Müdürü, şirketteki görevlerini bıraktı
17:00
16:47 03.06.2022
Dünya Gıda Programı: Ukrayna krizi, açlığın eşiğinde olan insan sayısını 323 milyona çıkarabilir
Dünya Gıda Programı (WFP) Direktörü David Beasley, Ukrayna krizinin bu yıl küresel olarak açlığın eşiğindeki insan sayısını 323 milyona çıkarabileceğini söyledi.
Beasley, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Küresel gıda güvenliğine yönelik benzeri görülmemiş zorluklarla karşı karşıyayız. Yalnızca geçen yıl, çatışmalar, iklim krizi, Kovid-19 ve artan maliyetler 276 milyon insanı açlığın eşiğine getirdi. Ukrayna ihtilafı yakında sona ermezse bu sayı 323 milyona çıkabilir" ifadelerini kullandı.
16:35 03.06.2022
Litvanya Savunma Bakanı: Ukraynalı askerler, ülkemizde tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçiyor
Litvanya Savunma Bakanı Arvydas Anusauskas, Ukraynalı yaralı askerlerin Litvanya'da tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçtiğini belirtti.
Anusauskas, "Ukraynalı askerler, rehabilitasyon için Litvanya'da bulunuyor, 10 gün sonra yeni grup gelecek. Askerler sadece Savunma Bakanlığı'nın sağlık merkezinde değil, Sağlık Bakanlığı'na bağlı diğer kurumlarda da tedavi görüyor" dedi.
Litvanya'da tedavi gören Ukraynalı askerlerin kesin sayısını bilmediğini kaydeden Anusauskas, Ukrayna'nın kaç askeri, nasıl ve ne zaman göndereceğine kendi karar verdiğini de sözlerine ekledi.
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала