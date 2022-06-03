CANLI | Litvanya: Ukraynalı askerler, ülkemizde tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçiyor

Rusya'nın Ukrayna'ya dönük özel askeri operasyonu 100. gününde devam ederken, Batı'nın Moskova'yı hedef alan eylemleri de sürüyor.
Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya’nın Ukrayna’da sürdürdüğü askeri operasyonun 100. gününe gelinmiş olmasıyla ilgili soruya, "Operasyonun esas amacı, Donetsk Halk Cumhuriyeti ile Lugansk Halk Cumhuriyeti’ndeki insanların korunmasıdır. Onların korunması adına önlemler alınıyor ve bu alanda belli sonuçlara ulaşıldı" yanıtını verdi.
Belarus Devlet Başkanı Aleksandr Lukaşenko, tahıl ürünlerinin Ukrayna'dan çıkarılması için 5 güzergah belirlediklerini ve en iyisinin Belarus olduğuna karar verdiklerini söyledi.
Senegal Devlet Başkanı Macky Sall, Rusya’nın Soçi kentinde Devlet Başkanı Vladimir Putin ile gerçekleştirdiği görüşmede, Batı ülkelerinin Rusya karşıtı yaptırımları yüzünden Afrika’nın gıda güvenliği krizi tehlikesiyle karşı karşıya kaldığını belirtti.
Rusya'nın Ukrayna operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında: