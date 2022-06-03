CANLI | Litvanya: Ukraynalı askerler, ülkemizde tedavi ve rehabilitasyon sürecinden geçiyor

Ukrayna’nın Ankara Büyükelçisi: Limanlarımızdan kaçırılan tahılı satın alan ülkelerden biri Türkiye

Ukrayna'nın Ankara Büyükelçisi Vasiliy Bodnar, Ukrayna limanlarından kaçırıldığını öne sürdüğü tahılı satın alan ülkelerden birisinin Türkiye olduğu iddiasında bulundu. Reuters ajansının aktardığına göre Bodnar, Ukrayna tahılının ‘Türkiye karasuları üstünden taşınmasından’ kimlerin sorumlu olduğunun araştırılması ve ortaya çıkarılması konusunda Türk makamlarından ve Interpol’den yardım istediklerini' belirtti.

Ukrayna, Rusya’yı Karadeniz limanlarındaki Ukrayna tahılına el koymakla suçluyor. Rusya, bu suçlamaları reddediyor ve Ukrayna tarafının döşediği deniz mayınları yüzünden tahıl yüklü gemilerin kendi denetiminde olan limanlardan ayrılamadığını söylüyor.

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile Türk mevkidaşı Mevlüt Çavuşoğlu’nun 8 Haziran’da Ankara’da gerçekleştirecekleri görüşmede, Ukrayna tahılının limanlardan çıkarılması konusunda yapılabilecekleri ele alacakları biliniyor. Türkiye tarafı daha önce bu konuda yardıma hazır olduğunu kaydetmişti.