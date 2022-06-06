https://tr.sputniknews.com/20220606/zelenskiyin-aklindan-zoru-oldugunu-soyleyen-macar-meclis-baskani-kievi-kizdirdi-1057037223.html
Zelenskiy'in 'aklından zoru' olduğunu söyleyen Macar Meclis Başkanı, Kiev'i kızdırdı
Zelenskiy'in 'aklından zoru' olduğunu söyleyen Macar Meclis Başkanı, Kiev'i kızdırdı
Batı'nın Ukrayna krizindeki tutumundan ve Rusya yaptırımlarından rahatsızlığın dışa vurduğu Macaristan'da Meclis Başkanı Laszlo Kever'in Ukrayna Devlet Başkanı... 06.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-06T14:08+0300
2022-06-06T14:08+0300
2022-06-06T14:08+0300
ukrayna krizi
macaristan
ukrayna
vladimir zelenskiy
diplomatik kriz
akıl sağlığı
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Macaristan'da Meclis Başkanı Laszlo Kever, 444.hu sitesine verdiği demeçte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Kiev'e destek veren ülkelerden yardım isterken sert üsluba başvurmasının zihinsel sorunlara işaret ettiğini söyledi:"Ukrayna Devlet Başkanı bazen tuhaf açıklamalar yapıyor. Genelde sürekli yardım istemeye muhtaç olanlar bunu zorla talep ederek ya da tehdit ederek değil de kibarca yapar. Genelde dost edinmek istenilenler değil de düşmanlar tehdit edilir. Burada kişisel zihinsel sorun var." Macaristan Meclis Sözcüsü, 'Budapeşte'nin Ukrayna'daki Macar azınlıkla ilgili endişeleri olduğunu, bu dönemde Macar azınlığın Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalmamasını umduğunu' sözlerine ekledi.Ukrayna Meclis Sözcüsü Ruslan Stefançuk, hem Kever'in sözlerini hem de genel olarak Budapeşte'nin Ukrayna tutumunu kınadı. Stefançuk, Facebook paylaşımında, "Demokratik dünyanın tamamını hayrete düşüren Zelenskiy'in açıklamaları değil, ısrarla Ukrayna meselesini sulandırmaya ve Rusya'yı aklamaya devam eden Macaristan'ın tutumudur" dedi. Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da 'Kever'in kendi akıl sağlığı ehliyetiyle ilgili belge yayımlamasını' talep etti.Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oleg Nikolenko, 'bu tür suçlamaların Ukrayna'ya çamur atmaya ve Rusya Federasyonu'nun suçlarını örtbas etmeye devam eden bir dizi Macar politikacının Kremlin yanlısı tutumlarına dayandığını' öne sürdü.Nikolenko, Facebook ve Twitter paylaşımlarında, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Macaristan Parlamento Başkanı Laszlo Kever'in akıl sağlığı durumuna ilişkin bir belgenin yayımlanmasını bekliyor. Kever'in sözleriyle ilgili daha fazla değerlendirme, belgede bildirilen sonuca doğrudan bağlı olacaktır” dedi. 2. Dünya Savaşı'nda Nazilerle işbirliği yapanların devamının Kiev'de yönetimde bulunduğunu unutmuş gözüken Ukrayna Dışişleri Sözcüsü, "Rusya Federasyonu'na bu kadar bağlılık beni şaşırtmadı. Ne de olsa, tarihsel olarak, Macaristan birçok kez yönünü şerden yana belirlemiştir" iddiasında bulundu.
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macaristan, ukrayna, vladimir zelenskiy, diplomatik kriz, akıl sağlığı
Zelenskiy'in 'aklından zoru' olduğunu söyleyen Macar Meclis Başkanı, Kiev'i kızdırdı
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Batı'nın Ukrayna krizindeki tutumundan ve Rusya yaptırımlarından rahatsızlığın dışa vurduğu Macaristan'da Meclis Başkanı Laszlo Kever'in Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'in aklından zorunun olduğunu ima etmesi Kiev'le diplomatik kriz çıkardı.
Macaristan'da Meclis Başkanı Laszlo Kever, 444.hu sitesine verdiği demeçte, Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenskiy'nin Kiev'e destek veren ülkelerden yardım isterken sert üsluba başvurmasının zihinsel sorunlara işaret ettiğini söyledi:
"Ukrayna Devlet Başkanı bazen tuhaf açıklamalar yapıyor. Genelde sürekli yardım istemeye muhtaç olanlar bunu zorla talep ederek ya da tehdit ederek değil de kibarca yapar. Genelde dost edinmek istenilenler değil de düşmanlar tehdit edilir. Burada kişisel zihinsel sorun var."
Macaristan Meclis Sözcüsü, 'Budapeşte'nin Ukrayna'daki Macar azınlıkla ilgili endişeleri olduğunu, bu dönemde Macar azınlığın Ukrayna'yı terk etmek zorunda kalmamasını umduğunu' sözlerine ekledi.
Ukrayna Meclis Sözcüsü Ruslan Stefançuk, hem Kever'in sözlerini hem de genel olarak Budapeşte'nin Ukrayna tutumunu kınadı. Stefançuk, Facebook paylaşımında, "Demokratik dünyanın tamamını hayrete düşüren Zelenskiy'in açıklamaları değil, ısrarla Ukrayna meselesini sulandırmaya ve Rusya'yı aklamaya devam eden Macaristan'ın tutumudur" dedi.
Ukrayna Dışişleri Bakanlığı da 'Kever'in kendi akıl sağlığı ehliyetiyle ilgili belge yayımlamasını' talep etti.
Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Oleg Nikolenko, 'bu tür suçlamaların Ukrayna'ya çamur atmaya ve Rusya Federasyonu'nun suçlarını örtbas etmeye devam eden bir dizi Macar politikacının Kremlin yanlısı tutumlarına dayandığını' öne sürdü.
Nikolenko, Facebook ve Twitter paylaşımlarında, "Ukrayna Dışişleri Bakanlığı, Macaristan Parlamento Başkanı Laszlo Kever'in akıl sağlığı durumuna ilişkin bir belgenin yayımlanmasını bekliyor. Kever'in sözleriyle ilgili daha fazla değerlendirme, belgede bildirilen sonuca doğrudan bağlı olacaktır” dedi.
2. Dünya Savaşı'nda Nazilerle işbirliği yapanların devamının Kiev'de yönetimde bulunduğunu unutmuş gözüken Ukrayna Dışişleri Sözcüsü, "Rusya Federasyonu'na bu kadar bağlılık beni şaşırtmadı. Ne de olsa, tarihsel olarak, Macaristan birçok kez yönünü şerden yana belirlemiştir" iddiasında bulundu.