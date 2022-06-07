https://tr.sputniknews.com/20220607/cin-gazetesi-global-times-abd-ukraynanin-zaferinin-degil-dunyayi-kaosa-suruklemenin-pesinde--1057093331.html

Çin gazetesi Global Times: ABD, Ukrayna'nın zaferinin değil, dünyayı kaosa sürüklemenin peşinde

Çin gazetesi Global Times: ABD, Ukrayna'nın zaferinin değil, dünyayı kaosa sürüklemenin peşinde

ABD'nin Ukrayna üzerinden dış politikasını analiz eden Global Times gazetesi, 'Washington'ın Kiev'in zaferinin değil, dünyayı kaosa sürüklemenin peşinde... 07.06.2022, Sputnik Türkiye

2022-06-07T19:34+0300

2022-06-07T19:34+0300

2022-06-07T20:39+0300

ukrayna krizi

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global times

abd

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vladimir putin

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"ABD'nin Ukrayna'ya verdiği silahların düzeyini yükseltmesi dış politikasındaki bencilliği açık ediyor" başlıklı bir makaleye yer veren Global Times, Kiev yönetiminin Rusya'ya karşı ağır silah tedariki talebine Washington'ın yanıtı üzerinden değerlendirmelerde bulundu. Çin gazetesi, ABD Başkanı Joe Biden'ın The New York Times'ta yayımladığı makalede, 'Ukraynalılara Ukrayna içinde kilit hedefleri daha isabetli vurma imkanı sağlayacak daha gelişmiş roket sistemleri ve mühimmat tedarik etme kararını' duyurduğunu hatırlattı. Bu da gözlerin Kiev'in talep ettiği Yüksek Hareket Yetenekli Topçu Roket Sistemi M124 HIMARS'a çevrilmesine yol açtı. Birkaç gün sonra devlet kanalı Rossiya-1'e konuşan Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Washington'ı, Kiev'e gelişmiş roket sistemleri vermesi halinde, 'yeni hedefleri vuracaklarına' dair uyardı. Putin, Kiev'e yeni silah teslimatlarının amacının 'çatışmayı uzatmak' olduğunu sözlerine ekledi.'Yeni hedefler Ukrayna dışında da olabilir'Rusya Devlet Başkanı, yeni hedeflerle hangilerini kastettiğini belirtmedi. Global Times'a konuşan Pekin merkezli askeri uzman Song Zhongping, 'yeni hedeflerin hem Ukrayna içinde hem de dışında olabileceğini' söyledi.'Çatışmaları uzatarak Rusya'yı zayıflatma çabası'Global Times da "Rusya-Ukrayna çatışmasının sonu yok gibi görünüyor. ABD başından beri Ukrayna'ya daha gelişmiş ve daha ağır silahlar göndererek durumu tırmandırıyor. ABD, alenen biliyor ki, Rusya ile Ukrayna arasında uzun süreli çatışma kendi çıkarlarına hizmet ediyor. Rusya ile Ukrayna uzlaşmaya varmadıkça, Rusya zayıflayacak ve daha fazla belirsizlikle karşı karşıya kalacaktır" yorumunu yaptı. 'Küresel güç mücadelesinin parçası haline geldi'Gazeteye konuşan Pekin Uluslararası Çalışmalar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Okulu doçenti Xu Liang, ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımının 'nitelik değiştirdiğini' belirtti. Xu, "ABD'nin askeri yardımı, Ukrayna'nın Rusya ile çatışmayı kazanmasına yardım etmeye yönelik orijinal hedefini çok aştı. Ulusal çıkarlarını göz önüne alan ABD'nin Ukrayna'ya askeri yardımı küresel güç mücadelesine yönelik stratejik hedefine uygun hale getirildi" dedi. 'Amerikan dış politikasının alameti farikası'"Bencillik her zaman Amerikan dış politikasının alameti farikası olmuştur ve süregiden Ukrayna çatışması bunun en iyi göstergesidir. Kendi çıkarlarını kollayan ABD, ne 'müttefiki veya ortağı' olmasıyla böbürlendiği ülkelerin kalkınması için herhangi bir sorumluluk üstlenir ne de onların halklarının refahını umursar" eleştirisini getiren Global Times, "Ukrayna krizi uzadıkça, ABD, çözüm anahtarına sahip olmasına rağmen, Rusya ile Ukrayna arasındaki gerilimi artırmaya ve barışçı çözüme daha fazla engel oluşturmaya devam ediyor" saptamasını yaparak şöyle devam etti:'Küresel hegemonya sunağından aşağı'"Diğer deyişle ABD, dünyadaki hegemonyasını sürdürmek için Ukrayna krizinden yararlanmaya çalışıyor. ABD'nin küresel liderlik rolü şimdiden sarsıldı. Suriye'den çekilmesinden Afganistan'daki fiyaskosuna ve Ukrayna'daki mevcut hesaplarına kadar, ABD her zaman durumu perde arkasından kontrol etmek ve sıfıra sıfırın semeresini toplamak ister ki, bu sadece kendisini giderek daha az güvenilir kılıyor ve bir zamanlar üstüne konduğu küresel hegemonya sunağından aşağı sürüklüyor."'Gücü yetmediğinde, kargaşa çıkarır'"Dikkatlice hesap yapan ABD, kriz sırasında bir 'seyirci' gibi davranmak ve diğer ülkelerin kaynaklarını tükettiğini görmek istiyor. Ancak durum ABD'nin kontrolü dışında evriliyor. Ne de olsa Ukrayna krizi, ABD hegemonyasının ve yalnızca ABD tarafından tanımlanan küresel düzenin kusurunu yansıtıyor. ABD, bir yandan dış politikasını zorla dayatıp diğer ülkelerin güvenlik kaygılarını görmezden geliyor, diğer yandan gücü küresel düzeni sürdürmeye yetmediğinde, dünyaya sadece kargaşa getirip mağdur rolü oynuyor."'Bağımsız politika izleyen ülkelerin küresel sürecini durduramayacak'"Mayıs ayı sonlarında düzenlenen ilk Avrasya Ekonomik Forumu'nda Putin, bağımsız politika izleyen ülkelerin küresel sürecinin hiçbir dünya jandarması tarafından durdurulamayacağını söyledi. Song, 'ABD, artık dünya polisi gibi davranmadığında, bunun, artık Washington'ın küresel bir hegemon olmadığı ve dünyanın tek kutuplu kalmayacağı anlamına geldiğini' belirtti. Washington'un Putin'in uyarısını ciddiye alması ve 3. Dünya Savaşı'nı tetiklememesi gerekiyor. Artık diğer ülkelere dikte edebilen ve dünya düzenini tanımlayabilen tek güç konumunda olmadığını anlamalı."

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