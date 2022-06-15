CANLI | Biden: Tahıl ihracatı için Ukrayna sınırlarına silolar inşa etmeyi planlıyoruz

BM, Donetsk'teki durumun gergin olduğunu bildirdi, uluslararası hukuka uyum çağrısı yaptı

BM sözcüsü Stephane Dujarric Salı günü yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in Donetsk'teki gergin durumla ilgili endişelerini yinelediğini ve çatışmanın taraflarını sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için uluslararası insancıl hukuka uymaya çağırdığını söyledi.

Dujarric bir basın brifinginde, "Donetsk'teki durum son derece gergin… Yalnızca son 24 saat içinde, çocuklar da dahil olmak üzere siviller öldü veya yaralandı." dedi.

Dujarric ayrıca en az beş sağlık tesisinin Ukrayna güçleri tarafından bombalandığını ve saldırılan yapılar arasında bir doğumevinin de bulunduğunu söyledi.