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Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220615/canli--biden-tahil-ihracati-icin-ukrayna-sinirlarina-silolar-insa-etmeyi-planliyoruz-1057438217.html
CANLI | Biden: Tahıl ihracatı için Ukrayna sınırlarına silolar inşa etmeyi planlıyoruz
CANLI | Biden: Tahıl ihracatı için Ukrayna sınırlarına silolar inşa etmeyi planlıyoruz
ABD Başkanı Biden, tahıl ihracatı için Ukrayna sınırlarında geçici silolar inşa etme planının olduğunu söyledi. 15.06.2022, Sputnik Türkiye
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Tahıl - Sputnik Türkiye

CANLI | Biden: Tahıl ihracatı için Ukrayna sınırlarına silolar inşa etmeyi planlıyoruz

06:29 15.06.2022 (güncellendi: 06:58 15.06.2022)
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ABD Başkanı Biden, tahıl ihracatı için Ukrayna sınırlarında geçici silolar inşa etme planının olduğunu söyledi.
Rusya tarafı, tahılın, Ukrayna tarafının limanlara ve çevresindeki karasularına döşediği mayınlar nedeniyle ülkeden çıkamadığını söylüyor ve tahıl yüklü gemilerin güvenliği için önce mayınların temizlenmesi gerektiğini belirtiyor. Ukrayna ise mayınların temizlenmesine yanaşmıyor. Bu nedenle ülkede üretilmiş tahılın bir kısmı limanlarda bloke olmuş durumda.
Geçen hafta Ankara’da Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov ile bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, durumun çözümü için 'tahıl koridoru' oluşturulabileceğini belirterek, "BM, Rusya, Ukrayna ve Türkiye arasında oluşturulabilecek bir mekanizmadan bahsediyoruz. Türkiye olarak uygulanabilir bir plan olarak görüyoruz." diye konuşmuştu. Ancak Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’in programında, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yapılacak Ukrayna tahılları konulu bir görüşmenin şu anda yer almadığını söyledi.
Ukrayna - Rusya - operasyon -Donetsk Halk Cumhuriyeti (DHC) - Sputnik Türkiye, 1920, 14.06.2022
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06:53 15.06.2022
Polonya Başbakanı Mateusz Morawiecki, bir sonraki AB yaptırım paketinde, dondurulmuş Rus malvarlıklarına tamamen el konulmasını savunduğunu söyledi
06:51 15.06.2022
Bloomberg: Shcolz, Putin’i kızdırmamak için Gazprom Germania’yı millileştirmeme kararı aldı
Bloomberg, Almanya Ekonomi Bakanı Robert Habeck’in, Rus Gazprom şirketinin Almanya’daki yan şirketi Gazprom Germania’nın millileştirilmesini talep ettiğini, fakat Başbakan Olaf Scholz’un, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin’i kızdırmamak için bu fikri reddettiğini yazdı.
Bloomberg’e konuşan ve adının açıklanmasını istemeyen kaynaklar, Başbakan Scholz’un, millileştirme kararının Putin’i kızdırabileceği ve Rus doğalgaz ithalatı konusundaki anlaşmazlıkları tırmandırabileceği konusunda endişeli olduğunu söylediler.
06:39 15.06.2022
NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg, bugün Brüksel'de yapılacak toplantıda Kiev'e ağır silah tedarikini görüşeceğini söyledi.
Stoltenberg, "Ukrayna daha fazla ağır silaha sahip olmalı ve NATO müttefikleri ile ortakları aslında uzun süredir ağır silahlar sağlıyorlar ama biz de hızlanıyoruz. Ukrayna'ya destek için temas grubundaki NATO karargahında bir toplantı olacak" dedi.
06:34 15.06.2022
BM, Donetsk'teki durumun gergin olduğunu bildirdi, uluslararası hukuka uyum çağrısı yaptı
BM sözcüsü Stephane Dujarric Salı günü yaptığı açıklamada, Birleşmiş Milletler'in Donetsk'teki gergin durumla ilgili endişelerini yinelediğini ve çatışmanın taraflarını sivilleri ve sivil altyapıyı korumak için uluslararası insancıl hukuka uymaya çağırdığını söyledi.
Dujarric bir basın brifinginde, "Donetsk'teki durum son derece gergin… Yalnızca son 24 saat içinde, çocuklar da dahil olmak üzere siviller öldü veya yaralandı." dedi.
Dujarric ayrıca en az beş sağlık tesisinin Ukrayna güçleri tarafından bombalandığını ve saldırılan yapılar arasında bir doğumevinin de bulunduğunu söyledi.
06:29 15.06.2022
ABD Başkanı Joe Biden Salı günü yaptığı açıklamada, tahıl ihracatı için Ukrayna sınırlarında geçici silolar inşa etme planı olduğunu söyledi:
"Yani onu diğer ülkelere, dünyanın geri kalanına ulaştırmak için bir planımız var. Bu yüzden Polonya da dahil olmak üzere Ukrayna sınırlarına geçici silolar inşa edeceğiz, böylece onu transfer edip tüm dünyaya ulaştırabiliriz"
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