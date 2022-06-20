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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220620/senegal-cumhurbaskani-sall-rusyaya-yaptirimlar-gida-krizini-daha-da-kotulestirdi-1057632161.html
Senegal Cumhurbaşkanı Sall: Rusya'ya yaptırımlar gıda krizini daha da kötüleştirdi
Senegal Cumhurbaşkanı Sall: Rusya'ya yaptırımlar gıda krizini daha da kötüleştirdi
Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması nedeniyle ödeme yapamadıklarını belirterek, Avrupa'nın doğalgaz ödemesi için... 20.06.2022, Sputnik Türkiye
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Rusya - SWIFT - Sputnik Türkiye

Senegal Cumhurbaşkanı Sall: Rusya'ya yaptırımlar gıda krizini daha da kötüleştirdi

05:51 20.06.2022 (güncellendi: 05:56 20.06.2022)
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Senegal Cumhurbaşkanı Macky Sall, Rusya'nın SWIFT sisteminden çıkarılması nedeniyle ödeme yapamadıklarını belirterek, Avrupa'nın doğalgaz ödemesi için kullandığı sistemin bir benzerinin buğday ve gübre için de hayata geçirilmesini istediklerini söyledi. Sall, Batılı ülkeler ve AB yaptırımlarının yaşanan gıda krizini de kötüleştirdiğini vurguladı.
Rusya'nın Ukrayna'daki özel askeri operasyonuna dair gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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05:54 20.06.2022
Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılmasına tepki
Senegal Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı da olan Macky Sall, Fransız haftalık Journal du Dimanche dergisine özel bir mülakat verdi.
Sall, Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonunda taraf tutmadıklarına işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 3 Haziran'da yaptığı görüşmenin Afrika ve ülkesi Senegal'e hizmet etmek için gerekli olduğunu belirtti.
Afrika'ya buğday ve gübre ithalatının durduğunu vurgulayan Sall, özellikle bu süreçte acilen gübreye ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.
AfB Dönem Başkanı Sall, gübrenin kullanılması için yaklaşık 1,5 aylık bir süre olduğunu, bu sürede gübreye ulaşamazlarsa Afrika'daki buğday üretiminin verimli olmayacağı için bazı Afrika ülkelerinde ciddi bir gıda krizinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.
Batılı ülkeler ve Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının yaşanan gıda krizini de kötüleştirdiğine dikkati çeken Sall, SWIFT sisteminden çıkarılan Rusya'ya ödeme yapamadıklarını kaydetti.
Sall, "Ödeme yapmak istiyoruz ama şu an için bu imkansız hale geldi. Avrupa'nın doğalgaz ve petrol için kullandığı sistemin benzerini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.
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