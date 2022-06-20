Senegal Cumhurbaşkanı Sall: Rusya'ya yaptırımlar gıda krizini daha da kötüleştirdi

Senegal Cumhurbaşkanı Sall'den Rusya'nın SWIFT'ten çıkarılmasına tepki

Senegal Cumhurbaşkanı ve aynı zamanda Afrika Birliği (AfB) Dönem Başkanı da olan Macky Sall, Fransız haftalık Journal du Dimanche dergisine özel bir mülakat verdi.

Sall, Rusya'nın Ukrayna'ya operasyonunda taraf tutmadıklarına işaret ederek, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile 3 Haziran'da yaptığı görüşmenin Afrika ve ülkesi Senegal'e hizmet etmek için gerekli olduğunu belirtti.

Afrika'ya buğday ve gübre ithalatının durduğunu vurgulayan Sall, özellikle bu süreçte acilen gübreye ihtiyaç duyulduğuna dikkati çekti.

AfB Dönem Başkanı Sall, gübrenin kullanılması için yaklaşık 1,5 aylık bir süre olduğunu, bu sürede gübreye ulaşamazlarsa Afrika'daki buğday üretiminin verimli olmayacağı için bazı Afrika ülkelerinde ciddi bir gıda krizinin yaşanabileceği uyarısında bulundu.

Batılı ülkeler ve Avrupa Birliği (AB) yaptırımlarının yaşanan gıda krizini de kötüleştirdiğine dikkati çeken Sall, SWIFT sisteminden çıkarılan Rusya'ya ödeme yapamadıklarını kaydetti.

Sall, "Ödeme yapmak istiyoruz ama şu an için bu imkansız hale geldi. Avrupa'nın doğalgaz ve petrol için kullandığı sistemin benzerini talep ediyoruz" ifadesini kullandı.