CANLI | G7'den Ukrayna'ya süresiz savunma desteği sözü

Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonuna dair son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
Almanya'nın evsahipliğindeki G7 zirvesinden çıkan taslak metinde, "Ukrayna'ya gerektiği süre boyunca mali, insani, diplomatik ve askeri yardım sağlamaya devam edeceğiz" denildi.
06:33 27.06.2022
Japonya, 70 Rus vatandaşı ve kuruluşunun daha mal varlığını donduracak
NHK yayıncısının Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya dayandırdığı haberine göre, Japonya Rusya'ya karşı yaptırım listesini genişletecek. Bu kapsamda, 70 kişi ve kuruluşun varlıkları dondurulacak ve savunma sanayine bağlı 90 yapıya ihracatı yasaklanacak.
Japonya, 24 Şubat'tan bu yana yaptırımlarla 500'den fazla Rus bireyi, 11 Rus bankasını ve 200'den fazla Rus şirketini hedef aldı.
06:31 27.06.2022
CNN: ABD, Ukrayna için gelişmiş füze savunma sistemi satın alacağını açıklayacak
CNN'in ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin bu hafta Ukrayna için gelişmiş, orta ve uzun menzilli bir karadan havaya füze savunma sistemi satın aldığını duyurması bekleniyor.
Kaynaklar, Ukraynalı yetkililerin, ABD'den NASAMS orta ve uzun menzilli karadan havaya füze savunma sistemi talebinde bulunduğunu belirterek, bu durumda Ukrayna birliklerinin eğitime ihtiyacı olacağını da sözlerine ekledi.
06:27 27.06.2022
Bloomberg'de yer alan habere göre, ABD, Britanya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 zirvesinden çıkan 'Ukrana'ya destek' konulu bildirgenin taslak metninde, "Gerektiği süre boyunca mali, insani, diplomatik ve askeri yardım sağlamaya devam edeceğiz" denildi.
Metninde, "Bunu yaparken, Rusya'nın saldırganlığının uluslararası etkilerini, özellikle de en savunmasız olanları ele almak için çalışarak küresel sorumluluk ve dayanışma göstermeyi taahhüt ediyoruz" yazdığı belirtildi.