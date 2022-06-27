CANLI | G7'den Ukrayna'ya süresiz savunma desteği sözü

CNN: ABD, Ukrayna için gelişmiş füze savunma sistemi satın alacağını açıklayacak

CNN'in ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin bu hafta Ukrayna için gelişmiş, orta ve uzun menzilli bir karadan havaya füze savunma sistemi satın aldığını duyurması bekleniyor.

Kaynaklar, Ukraynalı yetkililerin, ABD'den NASAMS orta ve uzun menzilli karadan havaya füze savunma sistemi talebinde bulunduğunu belirterek, bu durumda Ukrayna birliklerinin eğitime ihtiyacı olacağını da sözlerine ekledi.