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Ukrayna krizi
Batılı ülkelerin Ukrayna'ya silah tedarik etmeye dönük hamleleri ülkede krizi tırmandırdı. Ukrayna ordusu, güçlerinin neredeyse yarısını ülkenin doğusundaki çatışma hattına yığdı. 2021'de Ukrayna'ya 650 milyon dolardan fazla askeri yardım sağlayan ABD, Kiev’e silah göndermeyi sürdürüyor.
https://tr.sputniknews.com/20220627/canli--g7den-ukraynaya-suresiz-savunma-destegi-sozu-1057976826.html
CANLI | G7'den Ukrayna'ya süresiz savunma desteği sözü
CANLI | G7'den Ukrayna'ya süresiz savunma desteği sözü
Almanya'nın evsahipliğindeki G7 zirvesinden çıkan taslak metinde, "Ukrayna'ya gerektiği süre boyunca mali, insani, diplomatik ve askeri yardım sağlamaya devam... 27.06.2022, Sputnik Türkiye
2022-06-27T06:27+0300
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ukrayna krizi
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rusya, ukrayna krizi, ukrayna, новый онлайн для белой редактуры
US President Joe Biden (3R) addresses a press conference while (L-R) European Commission President Ursula von der Leyen, Japan's Prime Minister Fumio Kishida, Canada's Prime Minister Justin Trudeau, Germany's Chancellor Olaf Scholz, Italy's Prime Minister Mario Draghi and European Council President Charles Michel listen, during the G7 Summit at Elmau Castle, southern Germany, on June 26, 2022. - Sputnik Türkiye

CANLI | G7'den Ukrayna'ya süresiz savunma desteği sözü

06:27 27.06.2022 (güncellendi: 06:36 27.06.2022)
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Almanya'nın evsahipliğindeki G7 zirvesinden çıkan taslak metinde, "Ukrayna'ya gerektiği süre boyunca mali, insani, diplomatik ve askeri yardım sağlamaya devam edeceğiz" denildi.
Rusya'nın Ukrayna'daki operasyonuna dair son gelişmeler Sputnik'in canlı anlatımında:
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06:33 27.06.2022
Japonya, 70 Rus vatandaşı ve kuruluşunun daha mal varlığını donduracak
NHK yayıncısının Japonya Başbakanı Fumio Kishida'ya dayandırdığı haberine göre, Japonya Rusya'ya karşı yaptırım listesini genişletecek. Bu kapsamda, 70 kişi ve kuruluşun varlıkları dondurulacak ve savunma sanayine bağlı 90 yapıya ihracatı yasaklanacak.
Japonya, 24 Şubat'tan bu yana yaptırımlarla 500'den fazla Rus bireyi, 11 Rus bankasını ve 200'den fazla Rus şirketini hedef aldı.
06:31 27.06.2022
CNN: ABD, Ukrayna için gelişmiş füze savunma sistemi satın alacağını açıklayacak
CNN'in ismini açıklamadığı kaynaklara dayandırdığı haberine göre, ABD'nin bu hafta Ukrayna için gelişmiş, orta ve uzun menzilli bir karadan havaya füze savunma sistemi satın aldığını duyurması bekleniyor.
Kaynaklar, Ukraynalı yetkililerin, ABD'den NASAMS orta ve uzun menzilli karadan havaya füze savunma sistemi talebinde bulunduğunu belirterek, bu durumda Ukrayna birliklerinin eğitime ihtiyacı olacağını da sözlerine ekledi.
06:27 27.06.2022
Bloomberg'de yer alan habere göre, ABD, Britanya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya ve Japonya'dan oluşan G7 zirvesinden çıkan 'Ukrana'ya destek' konulu bildirgenin taslak metninde, "Gerektiği süre boyunca mali, insani, diplomatik ve askeri yardım sağlamaya devam edeceğiz" denildi.
Metninde, "Bunu yaparken, Rusya'nın saldırganlığının uluslararası etkilerini, özellikle de en savunmasız olanları ele almak için çalışarak küresel sorumluluk ve dayanışma göstermeyi taahhüt ediyoruz" yazdığı belirtildi.
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