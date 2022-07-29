https://tr.sputniknews.com/20220729/cin-liderinden-100u-askin-marksist-partinin-forumuna-mesaj-marksizm-21-yuzyilda-yeniden-canlandi-1059283490.html

Çin liderinden 100'ü aşkın Marksist partinin forumuna mesaj: Marksizm 21. yüzyılda yeniden canlandı

Çin liderinden 100'ü aşkın Marksist partinin forumuna mesaj: Marksizm 21. yüzyılda yeniden canlandı

Çin'in evsahipliğindeki Dünya Marksist Siyasi Partiler Forumu'na mesaj gönderen Çin Devlet Başkanı, 'Marksizmin 21. yüzyılda yeni bir canlılık gösterdiğini'... 29.07.2022, Sputnik Türkiye

2022-07-29T16:51+0300

2022-07-29T16:51+0300

2022-07-29T17:19+0300

dünya

çin

marksist

şi cinping

forum

marksizm

dünya

çin komünist partisi (çkp)

siyasi parti

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Çin Devlet Başkanı ve Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komite Genel Sekreteri Şi Cinping, Pekin'de ÇKP dahil 70'den fazla ülkeden 100'ü aşkın Marksist ve solcu parti ve örgütün 300'den fazla temsilcisinin video bağlantısıyla katıldığı Dünya Marksist Siyasi Partiler Forumu'nun açılışı vesilesiyle kutlama mesajı yayımladı. Şi, 'Marksizmin açık, gelişen bir teori olduğunu, ancak her ülkenin kendine özgü koşullarına uyarlandığında bir ülkede kök salabileceğini ve çağa ayak uydurduğunda canlılıkla dolabileceğini' belirtti. 'Çin'in bağlamına ve döneme uyarladık''Tüm ülkelerdeki Marksist siyasi partilerin meşakkatli keşifleri ve birbiriyle uyumlu çabaları sayesinde 21. yüzyılda Marksizmin yeni ufuklar açtığını ve giderek yeni bir canlılık gösterdiğini' dile getiren Şi, 'ÇKP'nin Marksizmin temel ilkelerini Çin'in kendine özgü koşulları ve Çin'in incelikli gelenekse kültürüyle bütünleştirdiğini, böylece Marksizmi Çin bağlamına ve döneme uyarladığını ve Çin özelliklerine sahip sosyalizm yolunda şaşmaz kararlılıkla ilerlediğini' anlattı. 'İnsanlık tarihi dönüm noktasında'"Bir yüzyılda görülmeyen derin değişiklikler dünya çapında hızla evriliyor ve insanlık yine tarihin bir dönüm noktasında duruyor" vurgusunu yapan Çin lideri, "Marksizmi ulusal koşullara ve çağa daha uygun hale getirerek insanlığın önündeki yolu gerçeğin ışığıyla aydınlatmak Marksist siyasi partilerin ortak sorumluluğudur" diye altını çizdi. 'Diğer ülkelerdeki Marksist siyasi partilerle ilişkiler geliştirilecek''ÇKP'nin onların kendi ulusal koşullarını ve zamanın eğilimini göz önünde bulundurarak diğer ülkelerdeki Marksist siyasi partilerle fikir alışverişlerini ve diyaloğu güçlendirmeye ve Marksizmi zenginleştirmeye ve geliştirmeye devam etmeye hazır olduğunu' belirten Şi, "Böylece Marksizm, insanlık için ortak geleceğe sahip topluluk inşa etme sürecinde daha büyük bir hakikat gücü sergileyecektir" dedi. Foruma katılanlar arasında Vietnam Komünist Partisi Merkez Komitesi Genel Sekreteri Nguyen Phu Trong, Küba Komünist Partisi Merkez Komitesi Birinci Sekreteri ve Küba Devlet Başkanı Miguel Diaz-Canel ve Rusya Federasyonu Komünist Partisi Merkez Komitesi Başkanı Gennadiy Züganov da var.

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