https://tr.sputniknews.com/20220815/pekin-abd-kongresi-heyetinin-tayvan-ziyareti-cinin-egemenligi-ve-toprak-butunlugunu-ihlal-ediyor-1059945563.html

Pekin: ABD Kongresi heyetinin Tayvan ziyareti Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ediyor

Pekin: ABD Kongresi heyetinin Tayvan ziyareti Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ediyor

Çin, Pelosi'nin ziyaretinin ardından yürüttüğü Tayvan'ı ablukaya alan tatbikatları yeni ABD Kongresi heyetinin ziyareti üzerine yeniden başlattı. Çin Savunma... 15.08.2022, Sputnik Türkiye

2022-08-15T14:47+0300

2022-08-15T14:47+0300

2022-08-15T14:55+0300

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ABD hiyerarşisinin 3 numarası konumundaki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ardından bir Kongre heyetinin daha önceden duyurmadan Tayvan'a 2 günlük ziyaret düzenlemesiyle sabrı sınanan Çin, Tayvan adası çevresindeki deniz ve hava sahasında yeni savaşa hazırlık devriyesi ve muharebe tatbikatları açıkladı.Açıklamayı yapan Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu, savaş için eğitim ve hazırlık yapmaya, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmaya ve her türlü 'Tayvan bağımsızlığı' ayrılıkçılığını ve dış müdahale girişimlerini kararlılıkla ezmeye devam ediyor" dedi."Bu [ziyaret], 'Tek Çin' ilkesini ve üç ortak Çin-ABD bildirisinin hükümlerini ciddi şekilde ihlal ediyor, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ediyor, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyal gönderiyor, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın yıkıcısı olarak ABD'nin gerçek yüzünü tümüyle teşhir ediyor" diye sözlerini sürdüren Wu, şu vurguyu yaptı: "ABD ve (Tayvan'da iktidardaki) Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini uyarıyoruz: 'Çin'i kontrol altına almak için Tayvan'ı kullanmak' başarısızlığa mahkumdur."Çin ordusu, Pelosi'nin ziyaretinin ardından Tayvan adasını tümüyle kuşatmaya alan 6 tatbikat yürütmüştü. Yeni tatbikatları tetikleyen ziyareti düzenleyen Senatör Ed Markey liderliğindeki 5 kişilik ABD Kongresi heyeti, Tayvan Bakanı Tsai Ing-wen ile biraraya geldi.

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abd, çin, tayvan, çin halk kurtuluş ordusu, tatbikat, çin savunma bakanlığı