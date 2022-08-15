Türkiye
SON DAKİKA| Putin ‘Army’ forumunda: Rus ordusu adım adım Donbass topraklarını kurtarıyor
Dünya haritası - Sputnik Türkiye, 1920
DÜNYA
Rusya, ABD, Avrupa ve Ortadoğu başta olmak üzere dünyanın dört bir yanından son dakika haberleri, analizler ve özel dosyalar.
https://tr.sputniknews.com/20220815/pekin-abd-kongresi-heyetinin-tayvan-ziyareti-cinin-egemenligi-ve-toprak-butunlugunu-ihlal-ediyor-1059945563.html
Pekin: ABD Kongresi heyetinin Tayvan ziyareti Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ediyor
Pekin: ABD Kongresi heyetinin Tayvan ziyareti Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ediyor
Çin, Pelosi'nin ziyaretinin ardından yürüttüğü Tayvan'ı ablukaya alan tatbikatları yeni ABD Kongresi heyetinin ziyareti üzerine yeniden başlattı. Çin Savunma... 15.08.2022, Sputnik Türkiye
2022-08-15T14:47+0300
2022-08-15T14:55+0300
dünya
abd
çin
tayvan
çin halk kurtuluş ordusu
tatbikat
çin savunma bakanlığı
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102137/51/1021375158_0:0:1152:648_1920x0_80_0_0_63be96765620839812add8848b41a79d.jpg
ABD hiyerarşisinin 3 numarası konumundaki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ardından bir Kongre heyetinin daha önceden duyurmadan Tayvan'a 2 günlük ziyaret düzenlemesiyle sabrı sınanan Çin, Tayvan adası çevresindeki deniz ve hava sahasında yeni savaşa hazırlık devriyesi ve muharebe tatbikatları açıkladı.Açıklamayı yapan Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu, savaş için eğitim ve hazırlık yapmaya, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmaya ve her türlü 'Tayvan bağımsızlığı' ayrılıkçılığını ve dış müdahale girişimlerini kararlılıkla ezmeye devam ediyor" dedi."Bu [ziyaret], 'Tek Çin' ilkesini ve üç ortak Çin-ABD bildirisinin hükümlerini ciddi şekilde ihlal ediyor, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ediyor, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyal gönderiyor, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın yıkıcısı olarak ABD'nin gerçek yüzünü tümüyle teşhir ediyor" diye sözlerini sürdüren Wu, şu vurguyu yaptı: "ABD ve (Tayvan'da iktidardaki) Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini uyarıyoruz: 'Çin'i kontrol altına almak için Tayvan'ı kullanmak' başarısızlığa mahkumdur."Çin ordusu, Pelosi'nin ziyaretinin ardından Tayvan adasını tümüyle kuşatmaya alan 6 tatbikat yürütmüştü. Yeni tatbikatları tetikleyen ziyareti düzenleyen Senatör Ed Markey liderliğindeki 5 kişilik ABD Kongresi heyeti, Tayvan Bakanı Tsai Ing-wen ile biraraya geldi.
https://tr.sputniknews.com/20220802/pelosinin-3-dunya-savasi-cikarabilecek-tayvan-ziyareti-cin-su-35leri-tayvan-bogazina-yoneldi--1059420810.html
https://tr.sputniknews.com/20220802/cin-disisleri-bakanligi-pelosinin-ziyareti-atesle-oynamak-gibi-son-derece-tehlikeli-1059423203.html
https://tr.sputniknews.com/20220810/cinin-baris-ve-istikrari-tehlikeye-attigi-icin-yaptirim-uyguladigi-pelosi-kimin-umurunda-1059782128.html
https://tr.sputniknews.com/20220814/pelosinin-ziyaretinin-ardindan-yeni-bir-abd-kongre-heyeti-tayvanda-1059913889.html
çin
tayvan
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
2022
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
SON HABERLER
tr_TR
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnntr1.img.sputniknews.com/img/102137/51/1021375158_128:0:1152:768_1920x0_80_0_0_dc41a4ca3fb5f0963385836e35883617.jpg
1920
1920
true
Sputnik Türkiye
feedback.tr@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
252
60
abd, çin, tayvan, çin halk kurtuluş ordusu, tatbikat, çin savunma bakanlığı

Pekin: ABD Kongresi heyetinin Tayvan ziyareti Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünü ihlal ediyor

14:47 15.08.2022 (güncellendi: 14:55 15.08.2022)
© AP Photo / Ng Han GuanÇin - Pekin
Çin - Pekin - Sputnik Türkiye, 1920, 15.08.2022
© AP Photo / Ng Han Guan
Abone olTelegram
Çin, Pelosi'nin ziyaretinin ardından yürüttüğü Tayvan'ı ablukaya alan tatbikatları yeni ABD Kongresi heyetinin ziyareti üzerine yeniden başlattı. Çin Savunma Bakanlığı, Tayvan'a ABD Kongresi ziyaretlerinin 'Çin'in egemenliği ve toprak bütünlüğünün ihlali olduğu' uyarısını yaptı.
ABD hiyerarşisinin 3 numarası konumundaki Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin ardından bir Kongre heyetinin daha önceden duyurmadan Tayvan'a 2 günlük ziyaret düzenlemesiyle sabrı sınanan Çin, Tayvan adası çevresindeki deniz ve hava sahasında yeni savaşa hazırlık devriyesi ve muharebe tatbikatları açıkladı.
Tayvan- Nancy Pelosi - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
DÜNYA
Pelosi 3. Dünya Savaşı çıkarma pahasına Tayvan'a indi: 'Çin'in Su-35'leri Tayvan Boğazı'nı geçti'
2 Ağustos, 17:34
Açıklamayı yapan Çin Savunma Bakanlığı Sözcüsü Wu Qian, "Çin Halk Kurtuluş Ordusu, savaş için eğitim ve hazırlık yapmaya, ulusal egemenliği ve toprak bütünlüğünü kararlılıkla savunmaya ve her türlü 'Tayvan bağımsızlığı' ayrılıkçılığını ve dış müdahale girişimlerini kararlılıkla ezmeye devam ediyor" dedi.
Çin ordusu - Sputnik Türkiye, 1920, 02.08.2022
DÜNYA
Çin Savunma Bakanlığı: Çin Halk Kurtuluş Ordusu, hedefe yönelik bir seri askeri operasyon başlatacak
2 Ağustos, 18:43
"Bu [ziyaret], 'Tek Çin' ilkesini ve üç ortak Çin-ABD bildirisinin hükümlerini ciddi şekilde ihlal ediyor, Çin'in egemenliğini ve toprak bütünlüğünü ihlal ediyor, Tayvan'ın bağımsızlığını savunan ayrılıkçı güçlere yanlış sinyal gönderiyor, Tayvan Boğazı'nda barış ve istikrarın yıkıcısı olarak ABD'nin gerçek yüzünü tümüyle teşhir ediyor" diye sözlerini sürdüren Wu, şu vurguyu yaptı:
"ABD ve (Tayvan'da iktidardaki) Demokratik İlerleme Partisi yetkililerini uyarıyoruz: 'Çin'i kontrol altına almak için Tayvan'ı kullanmak' başarısızlığa mahkumdur."
Nancy Pelosi - Sputnik Türkiye, 1920, 10.08.2022
DÜNYA
Çin'in barış ve istikrarı tehlikeye attığı için yaptırım uyguladığı Pelosi: Kimin umurunda?
10 Ağustos, 23:50
Çin ordusu, Pelosi'nin ziyaretinin ardından Tayvan adasını tümüyle kuşatmaya alan 6 tatbikat yürütmüştü.
Yeni tatbikatları tetikleyen ziyareti düzenleyen Senatör Ed Markey liderliğindeki 5 kişilik ABD Kongresi heyeti, Tayvan Bakanı Tsai Ing-wen ile biraraya geldi.
Tayvan - ABD - ziyaret - senatör - Sputnik Türkiye, 1920, 14.08.2022
DÜNYA
Pelosi'nin ziyaretinin ardından yeni bir ABD Kongre heyeti Tayvan'da
Dün, 16:44
KORONAVİRÜS
Türkiye
DÜNYA
POLİTİKA
EKONOMİ
SAVUNMA
YAŞAM
SPOR
GÖRÜŞ
RADYO
MULTİMEDYA
App StoreGoogle play
© 2022 Sputnik. Tüm hakları saklıdır. 18+
Haber akışı
0
Tartışmaya katılmak için
giriş yapın ya da kayıt olun
loader
Sohbetler
Заголовок открываемого материала