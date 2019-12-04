Trump: Türkiye, NATO üyesi olarak iyi iş çıkarıyor

Türkiye ve Fransa ile gerilimlerin damga vurduğu NATO'nun Londra zirvesinde liderler basın toplantıları düzenledi.
Trump şöyle konuştu:
* Başarılı bir NATO toplantısıydı.
* Türkiye, NATO üyesi olarak iyi iş çıkarıyor.
* İran'a yaptırımları Merkel'le konuşacağım.
* Ticaret duvarlarını AB yarattı, bunun hakkında konuşacağız, çözeceğimizi düşünüyorum.
* Çin'le müzakereler çok iyi gidiyor, neler olacağını göreceğiz.
* AB ile sözkonusu olan, daha zor anlaşma.
* Trudeau çok iyi birisi, ama ona yüzde 2'lik ödemeyi yapmadığını söyledim, bundan çok memnun olmadı, fakat Kanada'nın parası var, yapacak bir şey yok.
* Çin'in 5G altyapısının güvenlik tehlikesi oluşturduğu düşüncem değişmedi. İtalya lideriyle bunu görüştüm, kimle görüşsem kullanmayacağını söylüyor, ama her liderle tek tek konuşamam ki.
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