Trump: Türkiye, NATO üyesi olarak iyi iş çıkarıyor

Türkiye ve Fransa ile gerilimlerin damga vurduğu NATO'nun Londra zirvesinde liderler basın toplantıları düzenledi.

Trump şöyle konuştu:

* Başarılı bir NATO toplantısıydı.

* Türkiye, NATO üyesi olarak iyi iş çıkarıyor.

* İran'a yaptırımları Merkel'le konuşacağım.

* Ticaret duvarlarını AB yarattı, bunun hakkında konuşacağız, çözeceğimizi düşünüyorum.

* Çin'le müzakereler çok iyi gidiyor, neler olacağını göreceğiz.

* AB ile sözkonusu olan, daha zor anlaşma.

* Trudeau çok iyi birisi, ama ona yüzde 2'lik ödemeyi yapmadığını söyledim, bundan çok memnun olmadı, fakat Kanada'nın parası var, yapacak bir şey yok.

* Çin'in 5G altyapısının güvenlik tehlikesi oluşturduğu düşüncem değişmedi. İtalya lideriyle bunu görüştüm, kimle görüşsem kullanmayacağını söylüyor, ama her liderle tek tek konuşamam ki.