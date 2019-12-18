'ABD, Kuzey Akım-2'ye yönelik önlemlerin fayda etmeyeceğini kabul etti'

Bloomberg'in Beyaz Saray'dan üst düzey kaynaklara dayandırdığı haberine göre ABD'li yetkililer, projenin neredeyse tamamlandığını ve ABD savunma bütçesine eklenen projeyle ilgili yaptırımların ciddi bir zarar veremeyeceğini düşünüyor.

NEW: US won’t be able to stop completion of controversial natural gas pipeline from Russia to Germany, Trump admin officials tell me and @nwadhams.



The new sanctions likely won’t prove effective on Nord Stream 2, which admin calls a security threat. https://t.co/8DTGoFITJZ — Jennifer Jacobs (@JenniferJJacobs) December 18, 2019

​Kaynaklar, artık ABD'nin çabalarını diğer Rus enerji projelerine karşı koymaya yoğunlaştıracağını ekledi.

Peskov: Uluslararası hukuk ihlal edildi

Kremlin Sözcüsü Dmitriy Peskov, ABD'nin yaptırımlarını uluslararası hukukun ihlali ve haksız rekabetin bir örneği olarak niteledi.

Trump'ın imzasına sunuldu

Peskov, Moskova'nın projenin tamamlanmasını beklediğini sözlerini belirtti.

ABD Senatosu, Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattına yönelik yaptırımları içeren 738 milyar dolarlık 2020 savunma bütçesini onaylamıştı.

Bu aşamadan sonra belgenin, ABD Başkanı Donald Trump’ın onayına sunulması gerekiyor. Trump, onaylanan bütçeyi beklemeksizin imzalamaya hazır olduğunu açıklamıştı.

Kuzey Akım-2 projesi

Rusya’dan çıkarılan doğalgazı Avrupalı tüketicilere taşımayı hedefleyen Kuzey Akım-2 doğalgaz boru hattı, Rusya’nın kıyılarından başlayıp Baltık Denizi içinden Almanya’ya uzanan iki ayrı boru hattının döşenmesini öngörüyor. Proje için, boru hatlarının geçeceği Almanya, İsveç, Finlandiya ve Danimarka ile mutabakat sağlanmış durumda.

AB’ye kendi likit doğalgazını satmak isteyen ABD ise, projenin politik olduğunu iddia eden Ukrayna, Polonya, Letonya ve Litvanya ile birlikte Kuzey Akım-2’ye karşı olumsuz tavır sergiliyor.

Aynı zamanda Almanya birçok kez bu boru hattını ticari bir proje olarak kabul ettiğini vurgulamıştı. Norveç ve Avusturya da projeyi destekleyen diğer iki ülke.