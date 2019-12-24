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12:32 24 Aralık 2019
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    Trump'ın rüzgârla olan savaşı sürüyor: Herkesten fazla çalıştım, asla anlayamadım

    © REUTERS / LEAH MILLIS
    ABD
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    Daha önce de “Rüzgâr bazen eser, bazen esmez, esmediğinde TV bile izleyemeyiz” diyerek konuyla ilgili ‘bilgisini’ ortaya koyan ABD Başkanı Trump, bu kez de ‘herkesten çok çalıştığını ancak rüzgârı asla anlayamadığını’ söyledi.

    ABD Başkanı Donald Trump’ın rüzgâr enerjisiyle olan imtihanı devam ediyor. Florida eyaletinde West Palm Beach’te genç muhafazakârlara hitap eden Trump, rüzgâr türbinlerini kast ederek ‘yel değirmenleri hakkında herkesten daha fazla bilgisi olduğunu’ savundu.

    Trump, “Bu konuyu, tanıdığım herkesten daha fazla çalıştım. Rüzgârı asla anlayamadım. Bilirsiniz, yel değirmenlerini çok iyi bilirim. Onlar gürültücüdür. Kuşları öldürürler. Kuş mezarlığı mı görmek istiyorsunuz? Bir gün bir yel değirmeninin altına gidin. Hayatınız boyunca gördüğünü kuşlardan çok daha fazlasını göreceksiniz” dedi.

    'Bizim havamız, onların havası'

    Kadıköy'de pazarcı çadır kurarken ip koptu. Şiddetli, rüzgar nedeniyle havalanan çadırın ipini bırakamayan pazarcı metrelerce yükseldi. O anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.
    © DHA /
    Rüzgar nedeniyle havalanan çadırın ipini bırakamayan pazarcı metrelerce yükseldi
    Rüzgâr türbinlerinin çoğunlukla Almanya ve Çin’de üretildiği söyleyen Trump, bilimsel terimlerle süslediği ilginç argümanını şöyle açıkladı; “Muazzam miktarlarda duman üretiyorlar. Gazlar atmosfere püskürtülüyor. Bir dünyamız olduğunu biliyorsunuz değil mi? Bu dünya evrenle kıyaslandığında minicik. Çok, çok muazzam miktarlarda duman ve diğer her şey. Karbon ayak izinden bahsediyorsunuz, dumanlar havaya püskürtülüyor, değil mi? Püskürtülüyor. Çin’de ya da Almanya’da olsun, sonuçta havaya gidiyor. Bu bizim havamız, onların havası, her şey, değil mi?”

    ABD Rüzgâr Enerjisi Kurumu’na göre ülkede 57 bin türbin bulunuyor.

    'Kanser yapıyor' da demişti

    Donald Trump daha önce de Michigan eyaletinde yaptığı bir mitingde yenilenebilir enerji karşıtlığını dile getirmiş ve "Ya enerjimizi rüzgârdan alıyor olsaydık, bu yürümezdi, çünkü rüzgâr bazen eser, bazen esmez ve bu da pek çok sorun çıkarır” demişti.

    Türbinlerin emlak değerlerini düşürdüğünü savunan Trump ayrıca gürültünün kansere yol açtığı iddiasında da bulunmuştu.

    Etiketler:
    Kuş, Çin, Almanya, rüzgar, Rüzgar türbini, Yel değirmeni, Rüzgar enerjisi, Donald Trump, ABD
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