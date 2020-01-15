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10:37 15 Ocak 2020
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    Demokrat aday adayları bir kez daha kozlarını paylaştı: Ortadoğu politikasında ters düştüler

    © REUTERS / SHANNON STAPLETON
    ABD
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    ABD’de canlı yayında kozlarını paylaşan Demokrat başkan aday adaylarından Elizabeth Warren ve Bernie Sanders Ortadoğu'daki Amerikan askerlerinin geri çekilmesi gerektiğini savunurken, eski Başkan Yardımcısı Joe Biden ve Amy Klobuchar, IŞİD ile mücadele için az sayıda askerin bölgede kalması gerektiğini savundu.

    ABD'de 2020 başkanlık seçimi için yarışan Demokrat aday adayları, Iowa eyaletinde düzenlenen televizyon tartışmasında kozlarını paylaştı.

    Donald Trump yönetiminin Irak'ta Devrim Muhafızları Ordusu Kudüs Gücü Komutanı Kasım Süleymani'yi öldürmesinin ardından ABD ve İran arasında artan gerilim ve Amerikan dış politikası tartışmada öne çıkan konular arasında yer aldı.

    Adaylar, dış politika ve Ortadoğu'daki Amerikan askerlerinin varlığı konusunda birbiriyle ters düştü.

    Askerler kalmalı mı, çekilmeli mi?

    Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren ve Vermont Senatörü Bernie Sanders Ortadoğu'daki Amerikan askerlerinin geri çekilmesi gerektiğini savunurken; eski ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden, IŞİD ile mücadele için az sayıda Amerikan askerinin bölgede kalması gerektiğini savundu.

    © REUTERS / Bryan Woolston
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    Minnesota Senatörü Amy Klobuchar da ABD'nin Suriye'de Türkiye sınırındaki Amerikan askerlerinin bir kısmını çekmesinin hata olduğunu savunarak ABD güçlerinin Ortadoğu'da kalması gerektiğini söyledi.

    Elizabeth Warren, “Birliklerimizi oradan çekmemiz gerek. Ordumuzdan askeri yollarla çözülemeyen sorunları çözmesini istemeyi bırakmalıyız. Orada kalmamız duruma yardımcı olmuyor” dedi.

    Bernie Sanders ise “Amerikalılar trilyonlarca dolara mal olan sonsuz savaşlardan bıkmış usanmış durumda” dedi.

    Sanders: Vietnam ve Irak'taki savaşlar yalanlar üzerine kuruldu

    ABD'nin Vietnam ve Irak'taki savaşlarının ‘yalanlar üzerine kurulduğunu’ belirten Sanders ayrıca başkan seçilirse uluslararası çatışmaları diplomatik yollarla çözmek için Birleşmiş Milletler ve Dışişleri Bakanlığını ‘yeniden inşa edeceğini’ söyledi.

    Indiana South Bend Belediye Başkanı Pete Buttigieg ise Amerikan birlikleri olmadan da ABD'nin Ortadoğu'yla ilgilenmesinin mümkün olduğunu ifade ederek, Irak savaşına karşı olduğunu söyleyen Trump'ı şu an bölgede daha fazla asker bulundurmakla eleştirdi.

    Steyer: Ortadoğu'da ne yaptığımızı kendimize sormamız gerek

    ABD Başkanı Donald Trump (fotoğrafta), Florida Eyaleti West Palm Beach şehrindeki Palm Beach County Kongre merkezinde düzenlenen Turning Point USA 'Student Action' zirvesine katıldı. Trump, burada bir konuşma yaptı.
    © AA / Eva Marie Uzcategui Trinkl
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    Milyarder iş insanı Tom Steyer de ABD'nin Ortadoğu'da koalisyon kurması gerektiğini savundu. ABD'nin bölgede 20 yıldır hiçbir stratejisi olmadığını ve hatalar yaptığını belirten Steyer, “Ortadoğu'da ne yaptığımızı gerçekten kendimize sormamız gerek” dedi.

    Kuzey Kore ile şartlı görüşme

    Demokrat adayların bir diğer dış politika gündemi ise Kuzey Kore’ydi. Biden ve Steyer başkan seçilirlerse Trump'ın aksine Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile ön koşulsuz görüşmeyeceklerini söyledi.

    Warren-Sanders gerginliği

    Kampanyalarında şimdiye kadar birbirlerini hedef almayan ve sağlık reformu, büyük kurumsal şirketlerin daha fazla vergi ödemesi gerektiği konusunda benzer çizgide olan Elizabeth Warren ve Bernie Sanders arasındaki gerginlik ise dikkati çekti.

    Warren'a 2018'de ‘bir kadının başkan seçilemeyeceği’ yönündeki sözleri sorulan Sanders, böyle bir söylemde bulunduğunu inkâr ederken, Warren ise Sanders'ın kendisine o sözleri sarf ettiğini söyledi.

    Tartışma sonrası Warren ve Sanders'ın aralarında geçen kısa bir konuşmanın ardından el sıkışmadan ayrılmaları iki Demokrat aday adayı arasındaki gerginliğin büyüdüğü yorumlarına neden oldu.

    Etiketler:
    Pete Buttigieg, Tom Steyer, Amy Klobuchar, Joe Biden, ABD askerleri, IŞİD, Ortadoğu, Donald Trump, Bernie Sanders, ABD 2020 Başkanlık seçimleri, Demokratlar, Demokrat aday, ABD, Elizabeth Warren
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