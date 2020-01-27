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13:54 27 Ocak 2020
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    Kobe Bryant’ın ölümünün ardından tecavüz davasını hatırlatan gazeteci tepki çekti

    © AFP 2019 / Michael Tullberg
    ABD
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    Kobe Bryant’ın hayatını kaybettiği helikopter kazasından birkaç saat sonra, ünlü yıldızın geçmişte tecavüz skandalına karıştığını hatırlatan Washington Post gazetesi muhabiri sosyal medyada büyük tepki çekti. Gazeteciye tehdit mesajları yağarken, kurum zorunlu idari izin kararı verdi.

    Kobe Bryant’ın, trajik bir helikopter kazasında yaşamını yitirmesi dünyayı yasa boğarken, Washington Post gazetesinin politika muhabiri Felicia Sonmez ise ünlü yıldızın adının karıştığı tecavüz davasını hatırlattı.

    Sonmez, kazadan sadece birkaç saat sonra Twitter hesabından 2016 yılında The Daily Beast sitesinde yayımlanmış, ‘Kobe Bryant’ın rahatsız edici tecavüz davası: DNA kanıtları, davacının hikâyesi ve yarım bir itiraf’ başlıklı haberin linkini paylaştı.

    Tweet pek çok kişi tarafından paylaşılırken, çok sayıda kullanıcı ise Sonmez’e tepki gösterdi. Kullanıcılar, “Sen nasıl bir insansın”, “İğrençsin”, “Kalpsiz”, “Anısına saygı göster”, “Bir kadın, eşini ve kızını saatler önce kaybetti, acılarına saygı duy” gibi yorumlarda bulundu.

    'Kamuya mal olmuş herhangi bir insanı bütünüyle hatırlamalıyız'

    Felicia Sonmez’in aktardığına göre daha da ileri giden bazı kullanıcılar kendisini ölümle tehdit etti. Sonmez, “Kamuya mal olmuş herhangi bir insan bütünüyle hatırlanmaya değerdir, o kişi çok sevilse ve bu bütünlük üzüntü verici olsa bile” ifadelerini kullandı.

    Haberi kendisinin yazmadığını ancak oldukça iyi işlendiğini düşündüğünü belirten Sonmez, “Lütfen vaktinizi ayırın ve okuyun. Bana öfke ve nefretle yanıt veren bu kişiler, insanların sessiz kalmaları için gördükleri baskı hakkında çok şeyi ortaya koyuyor” dedi.

    Twitter'da 'kovun' kampanyası başladı, kurum idari izne ayırdı

    Kobe Bryant ile kızı Natalia
    © REUTERS / Lucy Nicholson
    Helikopter kazasında hayatını kaybeden ABD'li basketbolcu Kobe Bryant kimdir?
    Ancak on binlerce tehdit mesajı alan Sonmez, tweetlerini silmek zorunda kaldı. Twitter’da da ‘#FireFeliciaSonmez’ (Felicia Sonmez’i Kov) etiketi altında kampanya başlatıldı.

    Olayın ardından Washington Post gazetesi Şef Editörü Tracy Grant, Sonmez’i idari izne çıkardıklarını duyurdu. Grant, Sonmez’in tweetlerinin kurumun sosyal medya politikasını ihlal edip etmediğine dair bir inceleme başlattıklarını da belirtti.

    Grant, tweetlerin ‘kötü bir hüküm’ olduğunu, kurumdaki diğer insanların işlerini de zayıflattığını savundu.

    Mahkemeye gelmeden 'anlaşma' yapıldı

    NBA’in yıldız oyuncusu Kobe Bryant, 30 Haziran 2003 tarihinde kaldığı bir otelde çalışan ve o sırada 19 yaşında olan bir kadına tecavüz etmekle suçlanıyordu. Bryant suçlamaları reddetse de eşini aldattığını itiraf etti. Dava, mahkemeye bile taşınmadan 2004 yılında davacı kadının, ifade vermekte isteksiz davranması üzerine düştü. Bryant ile davacının anlaştığı öne sürüldü ancak bu anlaşma asla açıklanmadı.

    Bryant'ın yargılanmasına devam edilmesi ve suçlu bulunması halinde en az dört yıl hapis cezasıyla ya da ömür boyu gözaltı takibiyle cezalandırılması bekleniyordu.

    Basketbol dünyasının efsane isimlerinden ‘Siyah Mamba’ lakaplı Kobe Bryant ve 13 yaşındaki kızı Gianna Maria, Los Angeles’ın Calabasas şehrinde pazar sabahı yerel saatle 10.00 sıralarında meydana gelen helikopter kazasında hayatını kaybetti. Helikopterde Bryant ve kızının yanı sıra yedi kişi daha bulunuyordu.

    Kobe Bryant ve Gianna’nın bir basketbol turnuvasına katılmak için helikoptere bindikleri belirtiliyordu. Gianna’nın forma giyeceği, babasının da koçluk yapacağı aktarılıyordu.

    Etiketler:
    Tracy Grant, Ölüm tehdidi, İdari izin, Twitter, Helikopter, Gazeteci, Tecavüz, Kobe Bryant, Washington Post, Felicia Sonmez
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