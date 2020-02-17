ABD, Japonya'da karantina altındaki gemide bulunan vatandaşlarını tahliye ediyor

ABD, koronavirüs salgını nedeniyle Japonya’da karantina altında tutulan yolcu gemisindeki vatandaşlarını tahliye etmeye başladı. ABD'lilerin 14'ünde virüs saptandı, tüm yolcular ikinci kez karantinaya alındı. ABD'lilerin bazıları gemideki kadar rahat olmayacağını düşünürken, bazıları da yolda virüs kapma endişesiyle ülkesine dönmeyi reddetti.

Japonya'nın başkenti Tokyo yakınındaki Yokohama Limanı'nda 4 Şubat’tan beri karantina altında bulunan ‘Diamond Princess’ adlı lüks gemideki yolcuların tahliyesi sürüyor.

ABD’nin, vatandaşlarının tahliyesi için Japonya’ya gönderdiği uçak yerel saatle dün gece Kaliforniya’nın kuzeyine, Hava Kuvvetleri’ne ait Travis Üssü’ne iniş yaptı. Bir diğer uçak ise Teksas’ta yine Hava Kuvvetleri tarafından kullanılan Lackland Üssü’ne indi.

14 kişide virüs tespit edildi, yolcuları ikinci karantina bekliyor

ABD’li yetkililer, virüs kapma riskinin bir hayli yüksek olması nedeniyle tahliye kararı aldıklarını açıkladı. Dışişleri Bakanlığı, tahliye edilen 14 kişide koronavirüs tespit edildiğini ancak hastalık semptomlarını göstermedikleri için yine de ABD’ye getirildiklerini belirtti. Bu yolcuların uçakta diğerlerinden izole edildiği aktarıldı.

ABD’ye gelen yolcular askeri tesislerde 14 günlük bir karantina sürecine daha tabi tutulacaklar.

Japonya Savunma Bakanı Taro Kono, gemideki 340 ABD’li yolcunun Yokohama’dan Tokyo’daki Haneda Havalimanı’na götürülmesi için Japon birliklerin yardımcı olduğunu belirtti. Gemide 380 ABD’li olduğu belirtiliyor.

© AFP 2019 / Philip Pacheco ABD vatandaşlarını taşıyan kargo uçaklarından biri Kaliforniya’nın kuzeyindeki Hava Kuvvetleri’ne ait Travis Üssü’ne iniş yaptı

‘Diamond Princess’teki kadar rahat edemeyeceğiz’

Tahliye edilen ABD’lilerden biri olan Cheryl Molesky, virüs tespit edilen kişi sayısının giderek artması üzerine gemiden ayrılmaya karar verdiğini söyledi.

Molesky, Japon NHK televizyonuna yaptığı açıklamada, “Yeniden karantinaya girecek olmamız biraz moral bozucu ve büyük ihtimalle Diamond Princess’te olduğumuz kadar rahat olamayacağız” dedi.

Kalmak isteyen de var: Maske takmayanla aynı otobüse binmem

Ancak ABD’lilerden bazıları ise tahliye teklifini geri çevirdi. Bunlardan biri olan maske takmayan bir yolcunun bir diğer yolcuyla oldukça yakın bir mesafeden sohbet ettiğini gördüğünü söyleyerek, “Gemide ikincil bir enfeksiyon varsa işte bu yüzden ve benden o yolcuyla aynı otobüse binmemi istiyorsunuz” dedi.

Eşiyle birlikte gemide kalmak istediklerini söyledikleri zaman ABD’li sağlık görevlilerinin bir hayli şaşırdığını aktaran Smith, “Teşekkürler ama biz iyiyiz” dediğini belirtti. Smith, bunun üzerine görevlilerin kendisine şans dilediğini söyledi.

Diğer ülkeler de tahliye edecek

Öte yandan gemide vatandaşları bulunan Hong Kong, Kanada, İtalya ve Avustralya da ABD gibi tahliye süreçlerini planlıyor.

Japonya Sağlık Bakanı Katsunobu Kato, dün yolcu gemisinde bulunan 70 kişide daha virüs tespit edildiğini açıklamış böylece toplam sayı 355'e çıkmıştı. Gemide 3 bin 700’den fazla yolcu bulunuyor.