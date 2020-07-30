İstanbul Sözleşmesi Yaşatır'a katılan Ivanka Trump'a tepki

Birçok ünlü isim gibi ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ kampanyasına siyah beyaz fotoğrafıyla katılan ABD Başkanı’nın kızı Ivanka Trump, babasının kadınlara yönelik kullandığı ifadelere karşı sessiz kalmakla suçlanarak, eleştirilerin hedefi oldu.

Jennifer Aniston, Jessica Biel ve Christina Aguilera gibi dünyaca ünlü ‘İstanbul Sözleşmesi Yaşatır’ kampanyasına destek vermesinin ardından ABD Başkanı Donald Trump'ın kızı Ivanka Trump da kampanyaya katıldı.

Sosyal medyada kadınların başlattığı ve siyah beyaz fotoğraflarını paylaşarak erkek şiddetine dikkat çekmek için başlatılan kampanyaya hamile olduğu bir fotoğrafla katılan Ivanka Trump, eleştirilerden kurtulamadı.

Ivanka Trump: Hadi birbirimiz sevelim

Ivankda Trump, fotoğrafın altında, şunları yazdı:

"Meydan okuma kabul edildi. Kız kardeşliğe, beni destekleyen ve ilerlemem için beni iten kadınlar selam olsun! Her gün ışığı yaymak ve çevremizdeki insanları yükseltmek için büyük ve küçük başta olmak üzere sayısızca fırsatları getiriyor. Hadi birbirimizi sevelim, destekleyelim ve güçlendirelim. HEPİMİZ anneleriz - Her birimiz eşsiz ve güzel bir şeyi bu dünyaya getiriyoruz. Hadi birbirimiz sevelim.Tüm takipçilerine sevgiyle liderlik etmek için meydan okuyorum. Sen yaşarken geleceği yaratırsın"

‘Trump’ın ifadeleri yüzünden eleştirildi’

Ancak sosyal medya kullanıcıları, Massachusetts Senatörü Elizabeth Warren'i Algonkin Kızılderili’si olan Pocahontas'e benzeten, ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'yi 'deli' ve siyah Kaliforniya Kongre Üyesi Maxine Waters'i 'düşük IQ'lu' diye nitelendiren ve bu tür ifadelerden dolayı ‘kadın düşmanlığıyla’ suçlanan babasının üstü kapalı da olsa arkasında durmakla suçlanan Ivanka Trump’ı hoş görmeye hazır değillerdi.

‘Saf bir saçmalık olup olmadığı konusunda yararlı bir basınçölçer’

@alanalevinson adını kullanan bir kadın ise, "Bu meydan okumanın (kampanya) ne kadar yavan olduğunu söylediğim için bana kızan tüm kadınlara: Gelin kızınızı alın" diye yazdı.

To all the women mad at me for pointing out how vapid the challenge was: come get your gurl pic.twitter.com/TuHdnjmPJc — 𝔄𝔩𝔞𝔫𝔞 ℌ𝔬𝔭𝔢 𝔏𝔢𝔳𝔦𝔫𝔰𝔬𝔫 (@alanalevinson) July 28, 2020

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Lauren Holter adı kullanıcı da “Bir 'meydan okumanın' saf bir saçmalık olup olmadığı konusunda yararlı bir basınçölçer: Ivanka katılacak mı?” dedi.

A helpful barometer for whether a social media "challenge" is pure bullshit: Would Ivanka participate? pic.twitter.com/HpHCX67spn — Lauren Holter (@laurenholter) July 28, 2020

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‘Kadın cinayetine karşı başlaması ve Ivanka Trump’la bitmesi çok modern’

Alex Naser-Hall, "'Meydan okuma kabul edildi' Türkiye'de kadın cinayetlerine karşı bir farkındalık kampanyası olarak başlaması ve Ivanka'nın cadı-patronluğunun feminizmiyle bitmesi, çok modern" yorumunda bulundu.

Challenge Accepted starting as an awareness campaign for femicide in Turkey and ending as Ivanka's ghoulboss feminism is very modern. — Alex Naser-Hall (@anaserhall) July 28, 2020

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