First Lady Melania Trump, ABD Başkanı'nın elini tutmasına izin vermedi

ABD Başkanı Donald Trump ile eşi Melania Trump arasında çok konuşulan anlara bir yenisi daha eklendi.

Hafta sonu tatillerini New Jersey'de geçiren Trump çifti arasında bir süredir soğukluk olduğu iddia ediliyordu.

Trump çiftinin uçaktan inerken kaydedilen görüntüleri ise bu iddiaların yeniden gündeme gelmesine neden oldu.

Uçakla dönen çift merdivenlerden aşağı inerken, Donald Trump'ın eşi Melania'nın elini tutmak için çabaladığı ancak başarılı olamadığı görülüyor.

Görüntülerde ayrıca, Trump'ın eşinin elini tutmak için bir denemede daha bulunduğu, ancak Melania'nın elini yeniden çektiği dikkat çekiyor.