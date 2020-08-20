ABD: Türkiye'den Irak'ın egemenliğine saygı göstermesini bekliyoruz

Türkiye'nin Irak'ın kuzeyinde düzenlediği operasyonları değerlendiren ABD yönetiminden üst düzey bir yetkili, Washington'uın Irak'ın egemenliğine saygı gösterdiğini belirterek diğer ülkeleri de aynı şekilde davranmaya çağırdı.

İsmi açıklanmayan ABD'li yetkiliye ABD'nin Türkiye tarafından Irak'ın kuzeyinde düzenlenen operasyonlara nasıl baktığı ve konunun Başkan Donald Trump'ın Irak Başbakanı Mustafa el Kazımi ile yapacağı görüşmede ele alınıp alınmayacağı soruldu.

Yetkili, "Biz Irak'ın egemenliğine saygı gösteriyoruz ve diğer ülkelerden de aynısını bekliyoruz. Bu konunun Trump ile el Kazımi arasındaki görüşmede ele alınmasını bekliyoruz. Gelişmeyi ilgiyle ve endişeyle izliyoruz. Bizim önceliğimiz Irak'ın egemenliğidir" yanıtını verdi.

ABD'li yetkili, "Ülke içinde olumsuz etkiye ve tek taraflı eylemlere katkıda bulunacak durumların oluşmaması önemli. Her iki ülkeyle ilişkilerimiz olduğu için amacımız, sonuçların yumuşatılması için çalışma yapmak ve bir ülkenin, mevcut durumda Türkiye'nin bu şekilde davranmak zorunda hissettiği koşulları ortadan kaldırmak" diye ekledi.

11 Ağustos'ta Türkiye Milli Savunma Bakanlığı, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde 2 PKK mensubunun hava harekatıyla etkisiz hale getirildiği yönünde bir açıklama yapmıştı.

Daha sonra Irak Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ndeki Sidakan bölgesinde düzenlediği İHA saldırısında iki Iraklı yetkilinin ve bir Irak askerinin öldürülmesi' kınanırken, Türk Savunma Bakanı Hulusi Akar'ın bu hafta Bağdat'a düzenleyeceği ziyaretin iptal edildiği duyurulmuştu.