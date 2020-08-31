Beyaz Saray: Belarus'ta hükümet artık halkın demokrasi çağrısını görmezden gelemez

ABD'nin her zaman 'özgürlük ve demokrasinin' tarafında olduğunu vurgulayan Beyaz Saray Sözcüsü McEnany, Belarus'taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini söyledi.

Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, Beyaz Saray'da düzenlediği basın toplantısında gündemi değerlendirdi ve gazetecilerin sorularını yanıtladı.

ABD'nin her zaman 'özgürlük ve demokrasinin' tarafında olduğunu kaydeden McEnany, Belarus'taki gelişmeleri yakından takip ettiklerini belirtti.

McEnany, Belarus'ta seçimlerdeki 'usulsüzlüklerin ve insan hakları ihlallerinin' soruşturulmasına yönelik uluslararası çabaları desteklediklerini vurgulayarak, "Barışçıl gösteri yapan büyük kitleler gösteriyor ki hükümet artık halkın demokrasi çağrısını görmezden gelemez. Ayrıca Rusya da Belarus'un egemenliğine ve halkın kendi liderini özgürce seçme hakkına saygı duymalı" dedi.