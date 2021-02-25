ABD'li Orgeneral Wolters: Rusya, tüm dünyada istikrarsızlık oluşturuyor

ABD Avrupa Kuvvetleri (EUCOM) ve NATO Müttefik Kuvvetler Yüksek Komutanlığı (SECEUR) Komutanı Orgeneral Tod D. Wolters, Rusya'nın tüm dünyada istikrarsızlık oluşturduğunu ve ABD için tehdit oluşturduğunu öne sürdü.

Video konferans yöntemiyle düzenlenen Hava-Uzay Harp Sempozyumu'nda konuşan Wolters, "Uluslararası toplumun tamamı tarafından kınanmasına ve süregelen ekonomik yaptırımlara rağmen Rusya, tüm dünyayı istikrarsızlaştırmaya yönelik kötü niyetli eylemlerde bulunuyor ve bu eylemlerin çoğu Avrupa'da gerçekleştiriliyor. Rusya, ABD'nin ve Avrupalı müttefiklerimiz varlığına ilişkin tehdit oluşturmaya devam ediyor" iddiasında bulundu.

Rusya'nın SSCB dönemindeki nüfuz alanını korumaya çalıştığını ve komşu ülkeleri birtakım şeylere zorlamak için güç kullandığını savunan Wolters, Moskova'nın ABD ve müttefiklerini sindirmek, zayıflatmak ve bölmek için özel askeri şirketler gibi geleneksel olmayan araçlara başvurduğunu ekledi.

Rusya-ABD ilişkileri, uzun yıllardır gerilimli bir süreçten geçiyor. 2014 yılında Ukrayna ve Kırım'daki gelişmelerin ardından Moskova ile Brüksel arasındaki diyalog da sekteye uğradı. Kiev'in içişlerine müdahale ettiğini öne sürerek Moskova'ya yaptırım uygulayan Batılı ülkeler, Rusya'nın cevabi önlemleriyle karşı karşıya kaldı. Kendisine yöneltilen suçlamaları defaatle reddeden Rusya, ithal ikamesi politikasını devreye sokarak yaptırım politikasının sonuçsuz kaldığını ortaya koydu.