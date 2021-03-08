ABD Savunma Bakanı Austin: İstediğimiz yer ve zamanda saldıracağız

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, Irak'taki bir Amerikan hava üssüne yapılan son askeri operasyonun arkasında kimlerin olduğunu açıklamasa da, ABD'nin 'kendi seçtiğimiz bir yer ve zamanda' saldıracağını söyledi.
Geçen çarşamba günü Irak’ın batısındaki Anbar vilayetinde ABD ile 'IŞİD karşıtı koalisyon' askerlerinin bulunduğu Ayn el Esad Askeri Üssü’ne en az 10 roketin isabet ettiği bir operasyon düzenlenmişti.
İran'ın Irak'taki Şii güçleri kontrol edip etmediğine dair henüz net bir kanıt ortaya konulmasa da, Pentagon yönetimi saldırıların arkasında İran'ın olduğunu düşünüyor.
Savunma Bakanı Austin de, ABC News'e yaptığı açıklamalarda "İnsanları eylemlerinden ötürü her zaman sorumlu tutacağımızı bekleyebilirsiniz" dedi ve ABD'nin söz konusu operasyona karşılık vermesi durumunda bunu 'kendi seçeceği yer ve zamanda yapacağını' söyledi.
NEW: Defense Sec. Lloyd Austin tells @MarthaRaddatz the U.S. is still assessing who carried out recent rocket attack on base in Iraq housing U.S. troops—and that if the U.S. decides to respond, it will be "at a time and place of our own choosing." https://t.co/dp6TAdiT33 pic.twitter.com/UPoDIhgOT1— This Week (@ThisWeekABC) March 5, 2021
Pazar günü yayınlanan röportajda Austin, İran'ın 'ABD'nin askerlerini savunacağını akılda tutması gerektiğini' söyledi ve İran'ın 'doğru şeyleri yapmayı seçmesi' gerektiğini belirtti.
İran Ulusal Güvenlik Yüksek Konseyi Sekreteri Ali Şamkhani, ABD'nin hava operasyonlarının IŞİD'e alan açtığını savunarak "ABD'nin bölgede terörü canlandırma planına karşı koyacağız" açıklamasında bulunmuştu.
Göreve geldikten sonra Irak'taki askerleri çekmeye yönelik herhangi bir açıklaması veya adımı bulunmayan Biden yönetimi, Trump yönetiminin aksine bölgedeki saldırılarını artırma eğiliminde.
ABD askerlerinin Şii milislere yönelik artan saldırıları ve üst düzey yöneticilerin İran'ı suçlayan açıklamaları, iki ülke arasındaki 2015 nükleer anlaşmasına dönme ihtimalini zorlaştırıyor.
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