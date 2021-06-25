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    Paris'i ziyaret eden ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken (solda), Fransız mevkidaşı Jean-Yves Le Drian ile yumruk selamlaşmasında

    ABD Dışişleri Bakanı'ndan Afganistan'ı yangın yerine çeviren Taliban'a 'barışçı çözüm çabalarıyla tutarsız' eleştirisi

    © REUTERS / GONZALO FUENTES
    ABD
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    ABD'nin öncülüğünde NATO'nun Afganistan'dan çekilme çalışmaları yürütmesine koşut bahar teyakkuzuna geçip onlarca bölgeyi ele geçiren Taliban'a, ABD Dışişleri Bakanları Antony Blinken'dan 'tutarsızlık' eleştirisi geldi.

    NATO'nun 11 Eylül'de Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlamaya dair Ankara'nın teklifi görüşme masasındayken, ABD Dışişleri Bakanları Antony Blinken, Taliban'ın eylemlerinin Afganistan'da barış çabasıyla tutarlı olmadığını söyledi.

    Paris'i ziyaret ederek Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenleyen Blinken, "Afganistan'da sahadaki duruma çok dikkatli bakıyoruz ve Taliban'ın barışçı çözüm konusunda ciddi olup olmadığını etraflıca inceliyoruz" diyerek ekledi:

    "Ülkeyi zor kullanarak ele geçirme girişimleri elbette barışçı çözüm çabalarıyla tümden tutarsızdır." 

    Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afgan Devlet Başkanı Eşref Gani ile siyasi rakibi konumundaki Ulusal Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı bugün Washington'da ağırlaması öncesi Afgan güvenlik güçlerine yönelik saldırıların arttığını dile getirdi. Eşzamanlı olarak Beyaz Saray'dan Afganistan'daki ABD güçlerine yönelik saldırılarda artış görmedikleri açıklaması geldi.

    Reuters'e konuşan Cumhuriyetçi bir senatör, ABD'nin çekilmeyi tamamlamasından önce kendilerine çevirmenlik yapanlar, onların aile üyeleri ve diğer işbirliği yapanları kapsayan 50 bin Afgan'ı ülkeden tahliye edeceğini söyledi. Biden da "Bize yardım edenler geride bırakılmayacak... Onlar da bize yardım etmek için hayatlarını riske atan herkes gibi burada hoş karşılanacak" dedi.

    BM Genel Sekreteri'nin Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, iki gün önce BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingde, Taliban'ın çok yoğun bir askeri kampanya yürüttüğünü, militanların mayıs ayından beri 370 bölgenin 50'sini aldığını belirtmişti. 

    Korkutucu senaryolardan söz eden Lyons, çatışmalarının daha da artmasının yakın ve uzak pek çok ülke için güvenliğin daha azalması anlamına geleceği uyarısını yapmıştı.

    Pentagon Sözcüsü John Kirby ise 'durumun dinamik olmayı sürdürdüğü, Taliban'ın kazanımlarının ABD'nin çekilmesinde değişiklik yaratmadığını, ama çekilmenin hızı ve çapının değişmesi konusunda esnek olduklarını' söylemişti.

    Pentagon'un tahminine göre şimdiki halde Afganistan'ın 419 bölge merkezinden 81'i Taliban'ın kontrolünde.

    Son olarak kuzey eyaleti Kunduz'dan bu haftaki çatışmalarda en az 28 sivilin öldüğü, 290 sivilin yaralandığı haberi geldi.

    Kunduz İl Hastanesi Başkanı Ehsanullah Fazlı, son 3 gün içinde 28 sivilin ölüsünün ve 290 yaralı sivilin iki yerel hastaneye teslim edildiğini, yaralıların büyük çoğunluğunun çocuk, kadın ve yaşlılardan oluştuğunu söyledi.

    Fazlı, "Kunduz ilinde savaş devam ediyor ve ölü sayısı artacak” dedi.

    Biden yönetiminin Gani-Abdullah ikilisine dayattığı barış anlaşması planı, Taliban'la iktidar paylaşımı getirecek.

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