ABD Dışişleri Bakanı'ndan Afganistan'ı yangın yerine çeviren Taliban'a 'barışçı çözüm çabalarıyla tutarsız' eleştirisi

NATO'nun 11 Eylül'de Afganistan'dan tamamen çekilmesinin ardından Kabil Havaalanı'nın güvenliğini sağlamaya dair Ankara'nın teklifi görüşme masasındayken, ABD Dışişleri Bakanları Antony Blinken, Taliban'ın eylemlerinin Afganistan'da barış çabasıyla tutarlı olmadığını söyledi.

Paris'i ziyaret ederek Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian ile ortak basın toplantısı düzenleyen Blinken, "Afganistan'da sahadaki duruma çok dikkatli bakıyoruz ve Taliban'ın barışçı çözüm konusunda ciddi olup olmadığını etraflıca inceliyoruz" diyerek ekledi:

"Ülkeyi zor kullanarak ele geçirme girişimleri elbette barışçı çözüm çabalarıyla tümden tutarsızdır."

U.S. is assessing whether Taliban is serious about peace - Blinken https://t.co/FYtlwTbXUH pic.twitter.com/gn2KgQ12Jh — Reuters (@Reuters) June 25, 2021

Blinken, ABD Başkanı Joe Biden'ın Afgan Devlet Başkanı Eşref Gani ile siyasi rakibi konumundaki Ulusal Uzlaşı Yüksek Konseyi Başkanı Abdullah Abdullah'ı bugün Washington'da ağırlaması öncesi Afgan güvenlik güçlerine yönelik saldırıların arttığını dile getirdi. Eşzamanlı olarak Beyaz Saray'dan Afganistan'daki ABD güçlerine yönelik saldırılarda artış görmedikleri açıklaması geldi.

President Ashraf Ghani and the Afghan delegation met with US Senate Republican Leader Mitch McConnell.



“I hope the Biden Administration will delay the withdrawal, address these concerns, and reconsider its misguided retreat," McConnell said. pic.twitter.com/pWbgfB61an — TOLOnews (@TOLOnews) June 25, 2021

Reuters'e konuşan Cumhuriyetçi bir senatör, ABD'nin çekilmeyi tamamlamasından önce kendilerine çevirmenlik yapanlar, onların aile üyeleri ve diğer işbirliği yapanları kapsayan 50 bin Afgan'ı ülkeden tahliye edeceğini söyledi. Biden da "Bize yardım edenler geride bırakılmayacak... Onlar da bize yardım etmek için hayatlarını riske atan herkes gibi burada hoş karşılanacak" dedi.

U.S. to evacuate Afghan interpreters before military withdrawal is complete https://t.co/9tG32obb0Z — CNBC (@CNBC) June 24, 2021

BM Genel Sekreteri'nin Afganistan Özel Temsilcisi Deborah Lyons, iki gün önce BM Güvenlik Konseyi'ne verdiği brifingde, Taliban'ın çok yoğun bir askeri kampanya yürüttüğünü, militanların mayıs ayından beri 370 bölgenin 50'sini aldığını belirtmişti.

Korkutucu senaryolardan söz eden Lyons, çatışmalarının daha da artmasının yakın ve uzak pek çok ülke için güvenliğin daha azalması anlamına geleceği uyarısını yapmıştı.

Pentagon Sözcüsü John Kirby ise 'durumun dinamik olmayı sürdürdüğü, Taliban'ın kazanımlarının ABD'nin çekilmesinde değişiklik yaratmadığını, ama çekilmenin hızı ve çapının değişmesi konusunda esnek olduklarını' söylemişti.

Pentagon'un tahminine göre şimdiki halde Afganistan'ın 419 bölge merkezinden 81'i Taliban'ın kontrolünde.

Son olarak kuzey eyaleti Kunduz'dan bu haftaki çatışmalarda en az 28 sivilin öldüğü, 290 sivilin yaralandığı haberi geldi.

Kunduz İl Hastanesi Başkanı Ehsanullah Fazlı, son 3 gün içinde 28 sivilin ölüsünün ve 290 yaralı sivilin iki yerel hastaneye teslim edildiğini, yaralıların büyük çoğunluğunun çocuk, kadın ve yaşlılardan oluştuğunu söyledi.

Fazlı, "Kunduz ilinde savaş devam ediyor ve ölü sayısı artacak” dedi.

Biden yönetiminin Gani-Abdullah ikilisine dayattığı barış anlaşması planı, Taliban'la iktidar paylaşımı getirecek.